AVILEN、ベルシステム24とAIエージェント実装型のBPOモデル構築を目的とした合弁会社を設立

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、高度な人材力と最先端テクノロジーを融合し、「総合BPOパートナー」としての強みを持つ株式会社ベルシステム24ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：梶原 浩、以下「ベルシステム24」）と共同で、企業のバックオフィス業務におけるAIエージェント実装型のBPOモデル構築を目的とした合弁会社を設立することといたしました。

本合弁会社は2026年3月に設立し、2026年4月より営業開始を予定しています。

◆合弁会社設立の目的

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、「企業と人がAIを自在に使いこなし、発展し続ける豊かな未来」の実現に向けて、「AIを搭載したソフトウェアの開発」と「デジタル組織の構築を支援するプログラムの提供」を主軸に、企業のAI活用・DX推進による成長を支援してきました。

その中で、生成AIやAIエージェントの活用が急速に進む一方、多くの企業では「ノウハウ不足でどの業務で活用できるか分からない」「導入しても成果に繋がらない」といった課題が顕在化しています。また、業界特性や業務内容により課題が異なるため、業務の理解や個別ニーズに応じた実装支援が求められています。

そこでAVILENは2025年12月に、ベルシステム24および伊藤忠商事株式会社との3社による業務提携を締結し、AIエージェントのカスタマイズ開発から運用まで一気通貫でのサービス提供を進めてきました。

このたび、AVILENの「開発」機能とベルシステム24の「運用」機能を一体化し、より機動的かつコスト効率の高い体制で、各企業の実務に適合したAI活用を支援する体制を構築するため、合弁会社を設立することといたしました。

新会社の設立により、AVILENの高いAIソリューション力と、ベルシステム24が有するBPO事業の強みを組み合わせ、AIと人が協働することで、企業の業務変革を支援します。

ご参考：2025年12月15日付「AVILEN、ベルシステム24・伊藤忠商事とAIエージェント共創支援に関する業務提携契約を締結」ニュースリリース

https://avilen.jp/news/450238/

◆合弁会社の概要

◆今後の展望

新会社では、2030年度末までに200社へのサービス提供を目指し、事業拡大を進めてまいります。

また、新会社におけるAIプロジェクトの推進を通じて、AI実装・運用に関わる専門スキルを持つ人材の育成を強化します。これにより、新会社とベルシステム24の新たな共同サービスの開発などを進め、さまざまな業務に対するAIを活用したビジネスプロセスの最適化を通じて、企業の競争力強化に貢献してまいります。

AVILENは今後も、AI開発と実装支援を両輪とし、AIを“導入する技術”から“成果を生むインフラ”へと進化させる取り組みを加速してまいります。

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約1000社の企業（2026年2月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。