【AlphaDrive】キャンプ用品レンタル「ソトリスト」を静岡市へ移転しリニューアルオープン

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（以下、AlphaDrive）は、2025年12月にキャンプ用品レンタル事業「ソトリスト」を事業承継いたしました。そしてこの度、ソトリストは店舗機能の強化とサービス向上を目的にリニューアルを実施し、「ソトリスト静岡店」として新たにオープンいたします。

本移転は、富士山周辺エリアにおけるアウトドア需要の高まりを背景に、ユーザー目線でより利便性の高い拠点でサービス提供体制を強化することを目的としたものです。

事業承継に関する詳細は、以下ニュースリリースをご参照ください。

https://corp.alphadrive.co.jp/news/20251128/

移転・リニューアルの背景

近年、キャンプをはじめとするアウトドア市場は拡大傾向にあり、特に富士山周辺エリアは国内外から多くの来訪者を集める人気キャンプエリアとなっています。

「ソトリスト」はこれまで河口湖エリアを拠点に運営してまいりましたが、事業承継を機にサービス体制の再構築を行い、顧客対応機能の強化を目的として静岡市内へ移転することを決定いたしました。

ソトリスト静岡店では、富士山周辺キャンプ場へのアクセス拠点として、より効率的なレンタル提供体制の実現を目指してまいります。

新店舗概要

店舗名：ソトリスト静岡店

予約開始日：2026年2月24日

住所：〒424-0938 静岡県静岡市清水区梅ヶ丘7-21 シャトー梅ヶ丘

（ふもとっぱらキャンプ場まで車で約70分）

https://maps.app.goo.gl/AhuXW8KbBmsz75LA6

2026年3月1日より、静岡店にてレンタル用品の受け渡しを開始いたします。

レンタル用品のご予約はこちら：

https://sotolist.com/fujisan/item/tent/

なお、静岡店オープンに伴い、河口湖店は閉店いたしました。

今後について

AlphaDriveはこれまで、新規事業創出支援や事業承継支援を通じて、地域企業の持続的成長を支援してまいりました。

ソトリストの運営を通じて、

・アウトドア体験のハードルを下げるサービス提供

・観光・交流人口の創出

・地域発サービスの再成長モデル構築

を推進してまいります。

今後も「ソトリスト静岡店」を通じて、より多くの方に快適なアウトドア体験をお届けしてまいります。

＜会社概要＞

社名：株式会社アルファドライブ / Alphadrive Co.,Ltd.

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://alphadrive.co.jp