「見通しのいい世界」をともに。フェリシモ×ハッタツソンフェス×Blooming Campが、発達障害啓発週間に3社共催の対話イベントを4月4日に開催

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する、「オールライト研究所」は、4月2日の「世界自閉症啓発デー」および発達障害啓発週間に合わせ、2026年4月4日（土）、大阪・梅田のBlooming Campにて対話イベント「春のスナックAllright」を開催いたします。本イベントは、発達障害に関わる社会課題解決に取り組むLedesone（ハッタツソンフェス）、および共創拠点Blooming Campとの3社共催による、ハッタツソンフェスのスピンアウト企画です。「ハッタツソンフェス」は、発達障害や見えづらい困りごとを起点にした取り組みを社会に浸透させることを目的に、2022年より毎年開催されており、今回は4月3日（金）に大阪・京橋とオンラインのハイブリッドで開催します。今年のテーマは「選択肢のある、見通しのいい世界をともに」。 一人ひとりが持つ“ちがい”に合わせ、それぞれが過ごしやすい環境や仕組み（選択肢）を整えることで、誰もが未来を見通せるようになる。この考えに共感した3社が、よりフラットに、より身近にこのテーマを深掘りする場として「スナックAllright」を企画しました。

場所は、さくらインターネットが展開するオープンイノベーションのための施設 「Blooming Camp」オープンコミュニケーションエリア内の「Blooming Kitchen」です。自分の「普通」や「当たり前」を少し横に置いて、ゆるりとお話できる時間と場所を創出します。当日は、ハッタツソンフェスのスタッフの方との対話も予定しています。当事者視点から見た「過ごしやすさ」や「見通しの良さ」について、実体験を交えたお話を伺います。

また、全国の福祉作業所との協働プロジェクト「C.C.P（チャレンジド・クリエイティブ・プロジェクト）」がセレクトしたこだわりのおつまみをご用意。製品の背景にあるストーリーに触れながら、交流を楽しめます。

福祉事業所のおいしいグリッシーニやジビエなど、おつまみのセットをご用意しています。

◆開催概要

イベント名：春のスナックAllright

日時：2026年4月4日（土）14：00～16：00

開場：13:00

イベント開始：14:00～

交流タイム：16:00～17:00（退場自由）

場所：Blooming Camp 内 Blooming Kitchen（大阪府大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F）

アクセス：https://bloomingcamp.sakura.ad.jp/data/access.pdf

〈「グランフロント大阪」から「グラングリーン大阪」への行き方〉

1:「グランフロント大阪」北館2階の、「グラングリーン大阪」へ続く歩行者通路へお進みください。

2:通路を渡ると、「グラングリーン大阪」北館2階に着きます。

3:2階にあるエスカレーターで3階へ上がり「Blooming Camp」へお進みください。

参加費：1,000円（現地にて現金のみ支払い）＋ワンドリンク制 ※Blooming Kitchenにてお買い求めください。（ドリンクは価格500円～現金決済は不可、カード/電子マネー/QR決済は可能）※ノンアルコールドリンクあり。

定員：30名程度

参加お申込みについて：

事前予約フォーム＞＞ https://feli.jp/s/pr260302/1/

【エントリー締切】2026年4月1日（水）15:00まで

主催：株式会社フェリシモ（オールライト研究所）、Ledesone（ハッタツソンフェス）、Blooming Camp

※募集は、先着順とさせていただき、定員になり次第、締切とさせていただきます。

※事務局からの返信をもって受付完了となります。エントリーに関する個別のお問い合わせはご遠慮ください。

※会場までの交通費は各自ご負担願います。

※ arl_info@felissimo.co.jp からのメールを受信できるように設定をご確認ください。

※お問い合わせ先：arl_info@felissimo.co.jp

◆主催者メッセージ

服や雑貨のインクルーシブデザインアイテムを開発し届けているオールライト研究所は、マイノリティー・障がいのある人やない人から、暮らしの中で感じている「お困りごと」を募っています。

「お酒を飲む場所で障がいのある人と話せる機会が少ない」という気づきから始まった『スナックAllright』。このたび、第3回目を開催いたします。今回のテーマは、「誰もが、何かの当事者」です。

障がいの有無にかかわらず、暮らしの中で感じる不便やモヤモヤは、きっと皆さんお持ちのはず。抱えている困難の重さや種類はそれぞれに違っても、当日は、参加者お一人おひとりが「自分自身の“お困りごと”の当事者」として、ドリンクを片手に気軽に語り合える場にしたいと思っています。

皆さんの「これって私だけ？」という小さな気づきが、新しい「当たり前」に繋がる。そんな心地よい夜を準備してお待ちしています。from.「オールライト研究所」研究員・筧麻子

◆Ledesone

合同会社Ledesone（レデソン）は、「ひとりひとりが過ごしやすい社会をともにつくる」をミッションに掲げ、インクルーシブデザインの企画会社です。企業の製品開発やサービス改善・組織開発の支援を行っています。

・ウェブサイト＞＞ https://ledesone.com/

◆ハッタツソンフェス

Ledesone主催。ハッタツソンフェスは、発達障害や見えづらい困りごとを起点とした取り組みを社会に浸透させることを目的としたイベントです。専門家や当事者によるトークセッション、企業の取り組み紹介、当事者視点から生まれたサービス・製品の展示ブースなど多彩なプログラムを実施。今回は4月3日にハイブリッド開催します。

・ウェブサイト＞＞ https://hattatuson.com/fes/

◆Blooming Camp

Blooming Camp は、さくらインターネット株式会社が運営するオープンイノベーションのための施設です。大阪・梅田の再開発エリア「グラングリーン大阪」において、多様な人や企業が出会い、「やりたいこと」を「できる」に変える場を提供しています。オンラインとリアルの融合により、新たな挑戦と価値が生まれる場を目指しています。

・ウェブサイト＞＞ https://bloomingcamp.sakura.ad.jp/

◆Blooming Kitchen

Blooming Kitchenは、Blooming Camp内にあるどなたでもご利用いただけるカフェです。コーヒーなどのカフェメニューに加え、Blooming Campの会員と開発したオリジナルメニューも楽しめます。 シェアキッチンも有しており、食にまつわるイベントやトークイベントなど昼夜さまざまな企画が行われています。

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/blooming_kitchen0906/

◆オールライト研究所（2023年～）

よわさや苦手やコンプレックスに悩むのは、そろそろ終わりにしましょう。足りないのは、あなたがそのままでたのしく暮らせるための、社会の工夫。～IT'S ALL RIGHT. ありのままで。～オールライト研究所は、「そのままでたのしい、そのままがたのしい暮らし」をみなさまと一緒に作り出すプロジェクトです。『マイノリティデザイン』の著者、澤田智洋さんをゆる研究員に迎え、さまざまなテーマで商品開発を行っています。これまでに裏表前後のないファッション「裏表のない世界」と、片手で着脱できるみんなに使いやすく優しくなったファッションアイテム「one hand magic」を発表しています。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260302/2/

・研究note＞＞ https://note.com/allrightlab/

・X（@f_allrightlab）＞＞ https://twitter.com/f_allrightlab

・関連プレスリリース＞＞ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003739.000012759.html

◆フェリシモのこれまでの取り組み

「裏表のない世界」の裏表がない「Tシャツ」「パンツ」「靴下」が2023年度グッドデザインを受賞

「オールライト研究所」の「裏表のない世界」のアイテム「Tシャツ」「パンツ」「靴下」が、2023年グッドデザイン賞を10月5日に受賞しました。「裏表のない世界」をコンセプトに、年齢や性別、文化、身体状況などにかかわらず、誰もが衣服を通して個性を楽しむことができるユニバーサルデザインを実現していることが評価されました。

認知症の当事者と取り組む「オレンジイノベーション・プロジェクト」の実践企業として経済産業省がフェリシモ「オールライト研究所」の参画を公表

オレンジイノベーション・プロジェクトは、認知症になっても自分らしく暮らし続けられる「共生」社会の実現を目指し、認知症の人が主体的に企業や社会等と関わり、認知症当事者の真のニーズをとらえた製品・サービスの開発を行う「当事者参画型開発」の普及と、その持続的な仕組みの実現に向けた取組を推進しています。「オールライト研究所」は、プロジェクトに参加し、当事者へのインタビューを行って、その内容を精査し、プロジェクトの趣旨に沿う商品開発や、自社企画商品へのフィードバックを検討する活動を行います。

◆C.C.P[チャレンジド・クリエイティブ・プロジェクト]

株式会社フェリシモのC.C.P[チャレンジド・クリエイティブ・プロジェクト]は、障がいのある人たちの個性や能力を活かすプロジェクト。「チャレンジド」とは、障がいのある方のポジティブな呼称です。C.C.Pは2003年より、福祉事業所・クリエイター・メーカー・NPO・お客さまといった方々とともに、チャレンジドの持つ個性や能力を価値として、たくさんの商品を送り出してきました。ものづくりを通して、障がいのある方もない方も、だれもがボーダーレスにつながる社会の実現を目指しています。

福祉事業所、メーカー、お客さまを巻き込んだ商品開発と販売

C.C.P（チャレンジド・クリエイティブプロジェクト）は福祉事業所、クリエイター、メーカー、NPO等と協同して商品開発を行っています。これまでに120以上の福祉事業所と、障がい者の手仕事やアートを生かした雑貨など400種類以上の商品の開発・販売を行ってきました。また、販売商品に基金が付帯し、障がい者支援や社会啓発活動を行う団体などに拠出。お客さまが商品を購入することで障がい者支援に参加できる仕組みになっています。

自治体からの受託によるオリジナルの障がい者手帳カバーの企画・生産

自治体が発行する「障害者手帳」の周囲への理解促進、当事者が前向きに携帯できることを目的に、江戸川区（2024年）・神戸市(2021年・2022年）から、障がい者手帳カバーの企画・生産を受託。自治体より当事者に配布されました。デザインは、「こころのボーダーをなくそう！」をコンセプトにした「C.C.P×ディック・ブルーナ バリアフリープロジェクト」のキャラクターを採用しました。

2024年に江戸川区から企画・生産を受託した障がい者手帳カバー

お客さまのクラウドファンディングによる障がい者アート展の開催

C.C.Pで2016年から始めた障がい者アートのプロジェクト「UNICOLART（ユニカラート）」により、障がい者アートの啓発を目的として、自社ギャラリーで障がい者アート展を開催（2023年11月6日～12月6日）。お買い物で貯まるポイントを使用したクラウドファンディングでお客さまに参加いただき、開催が実現。アート作家によるワークショップも実施しました。



2025年3月24日、東京都「心のバリアフリー」好事例企業に認定

従業員の意識啓発等に取り組む企業等を東京都「心のバリアフリー」サポート企業に登録し、「心のバリアフリー」に対する社会的気運の醸成を図っています。サポート企業として登録した企業の中から、先進性、独自性、波及効果等の観点から特に優れた取組を実施している企業等を「東京都『心のバリアフリー』好事例企業」として決定しています。フェリシモ「C.C.P（チャレンジド・クリエイティブ・プロジェクト）」は、商品開発やアート展等を通じた障がいに対する理解促進や障がい者支援への取り組みを評価されました。



・C.C.Pウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260302/3/

・X（Twitter）(@ccp_felissimo)＞＞ https://twitter.com/ccp_felissimo

・Instagram(@ccp_felissimo)＞＞https://www.instagram.com/ccp_felissimo/

・Facebook＞＞https://www.facebook.com/felissimoccp/

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

・60周年記念サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2511212/4/

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/