New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT POP UP SHOPの事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年3月2日(月)よりNew PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
東京・大阪にて開催しておりましたNew PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4482
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年3月2日(月)18:00～3月16日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年6月下旬～7月下旬以降順次発送
【製品情報】
ハート型カンバッジ(ランダム)
お出かけ ver.
価格：660円（税込）
セット：3,960円（税込）
種類数：全6種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
コレクションカード(ランダム)
お出かけ ver.
価格：550円（税込）
セット：3,300円（税込）
種類数：全6種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ダイカットステッカー お出かけ ver.
価格：各660円（税込）
種類数：全6種
ラメアクリルキーホルダー
お出かけ ver.
価格：各990円（税込）
種類数：全6種
デカアクリルスタンド お出かけ ver.
価格：各2,200円（税込）
種類数：全6種
ミニアクリルアート お出かけ ver.
価格：2,640円（税込）
種類数：全1種
ラバーデスクマット お出かけ ver.
価格：各4,400円（税込）
種類数：全3種
ブランケット お出かけ ver.
価格：5,500円（税込）
種類数：全1種
トートバッグ お出かけ ver.
価格：3,850円（税込）
種類数：全1種
ロングスリーブTシャツ お出かけ ver.
価格：6,600円（税込）
種類数：全1種
ビッグシルエットパーカー
お出かけ ver.
価格：11,000円（税込）
種類数：全1種
ホネホネコ巾着
価格：2,200円（税込）
種類数：全1種
パンティ型ポーチ
価格：3,300円（税込）
種類数：全1種
ぬいぐるみポーチ
価格：各4,180円（税込）
種類数：全2種
ストッキング風マフラー
価格：5,060円（税込）
種類数：全1種
ヘブンコイン
価格：2,860円（税込）
種類数：全1種
ヘルコイン
価格：2,860円（税込）
種類数：全1種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4482
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年3月2日(月)18:00～3月16日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年6月下旬～7月下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)TRIGGER・今石洋之／NPSG製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売