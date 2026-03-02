請求書管理から支払まで一気通貫でサポートする「請求書管理・支払」サービスを提供開始

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「FFG」）は、法人・個人事業主のお客さまにおける経理業務の効率化およびデジタル化を後押しするため、FFG傘下３行（福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行）において、「請求書管理・支払」サービスの取扱いを開始いたしましたので、お知らせいたします。

「請求書管理・支払」は、エメラダ株式会社（代表取締役 猪野 慎太郎）との協業*により、FFGが提供する法人ポータル「BIZSHIP （以下、BIZSHIP） 」上でご利用できます。本サービスでは、請求書管理（発行・保存）業務から、銀行振込等の支払業務、資金繰り予測が可能となり、お客さまの経理業務や資金管理業務の効率化に繋がるサービスです。

今後も、お客さまのニーズにお応えしたサービスの提供に努めてまいります。

『請求書管理・支払』概要

※詳しい機能はサービスサイト(https://bizship.fukuoka-fg.com/lp/invoice-manager/index.html)をご覧ください。

サービスの特徴

背景・狙い

１. 業務効率化- 請求書をアップロードするだけで、電子帳簿保存法に準拠した保存・管理が可能 ・受領した請求書をAIを活用し自動で読取り、振込情報等の支払データを自動作成２. 柔軟な決済手段と資金繰り支援- 「銀行振込」または「カード払い」から、柔軟に支払手段を選択可能 ・入出金データや支払予定情報をもとに、将来の資金繰りを可視化

2026年度末の「手形・小切手の全面電子化」を控え、お客さまの経理・支払業務のデジタル化が急速に求められています。経理業務では効率化と正確性の両立が求められている中、請求書管理から支払までを一気通貫で行える新サービスを、多くのお客さまにご利用いただいているBIZSHIP上で提供を開始しました。

ご利用方法 / ご利用手数料

本サービスはBIZSHIP上で提供いたします。ご利用にはBIZSHIPと本サービスの両方の登録が必要です。また、月額料金はご利用の機能に応じて「無料プラン」と「有料プラン」からご選択いただけます。詳細はサービスサイトをご覧ください。

BIZSHIPについて

BIZSHIPは法人・個人事業主のお客さま向けのポータルサイトで、銀行取引の効率化と事業成長を支援する機能を提供し、お客さまの経営を支援するサービスです。今回の機能追加により、請求書管理や支払業務など実務に即したサービスへとさらに進化しました。今後もお客さまの業務効率化と事業成長を支援してまいります。

全体サービスイメージ図

※詳しい機能はサービスサイト(https://bizship.fukuoka-fg.com/lp/)をご覧ください。

ふくおかフィナンシャルグループについて

ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）は、2007年設立の、九州全域にネットワークを構築する広域展開型の地域金融グループです。九州を地盤にそれぞれ長い歴史を持つ福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行の4つの地方銀行とデジタルバンクのみんなの銀行を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社など幅広い機能を有するグループ体制を展開しています。

■会社名 ：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

■本社所在地：〒810-8693 福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号

■代表者 ：取締役社長 五島 久