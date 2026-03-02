【コンフォートホテル小倉】北九州市「NUKUMORI PLUS」プロジェクトに参加

株式会社グリーンズ

グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、60年以上のホテル運営実績を有する株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、運営する「コンフォートホテル小倉」（福岡県北九州市）にて、北九州市が推進する「NUKUMORI PLUS（ぬくもりぷらす）プロジェクト」の一環として、市内障害者就労施設等で活動するクリエイターが制作したアート作品の展示を、2026年3月1日（日）から5月31日（日）まで実施いたします。

本取り組みは、北九州市・北九州ホテル協議会・北九州市小倉旅館ホテル組合との連携により、市内ホテル7施設が共同で実施するものです。コンフォートホテル小倉では、3作品（『犬と猫とマカロニ星人』『小倉城』『北九モノレール』）を展示いたします。

地域の皆さまに、障がいのあるクリエイターが持つ豊かな感性や表現力に触れていただく機会を提供するとともに、北九州市の新たな魅力創出と次世代アーティストの支援につなげていくことを目指しています。

本展示は、当社のサステナビリティ推進活動「コミュニティ支援」の地域活性化への取り組みの一環として、行政および地域の福祉施設との連携を深め、ホテルという“まちの交流拠点”から、地域の魅力発信とサステナビリティの輪を広げます。

■展示概要

展示場所：コンフォートホテル小倉 １階エントランスホール

展示内容：障がいのあるクリエイターによるアート作品3点

（『北九モノレール』『犬と猫とマカロニ星人』『小倉城』）

展示期間：2026年3月1日(日)～5月31日(日)

■「NUKUMORI PLUS（ぬくもりぷらす）」プロジェクトとは

北九州市が令和7年度に始動した、障がいのあるクリエイターの「ワクワク」と「チャレンジ」を応援するプロジェクトです。

これまでの「NUKUMORIプロジェクト」を発展させ、障害者就労施設等で働く方が生きがいのある自立した社会生活を送れるよう「北九州共同受注センターの設置」や「障がいのある方が制作した商品・作品の販売」、「福祉と観光・スポーツ・アートの連携」など、福祉の枠を越えた連携により相乗効果を生み、障害者就労施設等で働く方の活躍の場を広げています。

■コンフォートホテル小倉 概要

所在地：〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目6-21

ＴＥＬ：093-512-8311

ＵＲＬ：https://www.choice-hotels.jp/hotel/kokura/

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド（コンフォートホテルなど）」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務