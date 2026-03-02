【ポリンキー】かわいさのヒミツはね…教えてあげないよ♪「スリーポリンキーズ」のボールチェーン付きマスコット新登場湖池屋オンラインショップにて受注販売開始

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、1990年の発売以来、世代を超えて親しまれているコーンスナック「ポリンキー」より、ブランドキャラクターの「スリーポリンキーズ」をモチーフにしたボールチェーン付きマスコット（全3種）を、2026年3月2日(月)より湖池屋オンラインショップにて受注販売を開始します。

「ポリンキー」は1990年の発売以来、コーン生地のほのかな甘みとサクサク食感が特徴のスナックとして、35年以上にわたり世代を超えて親しまれてきました。



これからも愛し続けていただけるブランドになれるよう、お菓子売場にとどまらず、みなさまの日常の中でより身近な存在となることを目指し、ブランドの象徴（キャラクター）である「スリーポリンキーズ」をチェーンマスコットとして商品化しました。バッグやリュックにつけて持ち歩いたり、お部屋に飾ったりと、日常のさまざまなシーンでお楽しみいただけます。



本商品は「ポール」「ジャン」「ベル」の全3種類。手のひらに収まる約10cmサイズで、ころんとしたかわいいフォルムとやわらかな手触りが特長です。「ポリンキー」のパッケージでおなじみの愛らしい姿をチェーンマスコットとして再現し、思わず手に取りたくなるような温かみのある風合いに仕上げました。



お子さまのリュックやバッグにつけてお楽しみいただけるほか、大人の方も日常のアクセントとして取り入れるなど、世代を問わず幅広いシーンでご活用いただけます。子どもの頃に親しんだ方にも、今まさに楽しまれているお子さまにも、それぞれの世代で親しんでいただけるアイテムです。



世代を超えて愛され続けてきた「スリーポリンキーズ」が、チェーンマスコットとしてみなさまの日常に笑顔をお届けしてまいります。そのかわいらしさのヒミツは…実物に触れてぜひご自身で見つけてみてください！

ころんとかわいい手のひらサイズ！

【商品概要】

■商品名／内容量

「ポリンキーのボールチェーン付きマスコット（ジャン）」／1個

「ポリンキーのボールチェーン付きマスコット（ポール）」／1個

「ポリンキーのボールチェーン付きマスコット（ベル）」／1個



■価格

各1,480円（税込）

※送料別



■発売日／販売先

2026年3月2日（月）／湖池屋オンラインショップ

※受注販売のため、商品のお届けは4月中旬以降を予定しております。

※上限数量に達した場合、売り切れとなる場合がございます。



■湖池屋オンラインショップ

(URL) https://www.koikeya-online.jp/shop/c/cplk/



■「ポリンキー」ブランドサイト

(URL) https://polinky.koikeya.co.jp/





ポリンキー診断キャンペーン

「ポリンキーのボールチェーン付きマスコット」を通して、「ポリンキー」の魅力を知り、楽しむきっかけにしていただきたいとの思いから、抽選で33名様に「ポリンキーのボールチェーン付きマスコット」が当たるキャンペーンを実施します。本キャンペーンは、「ポリンキーキャラクター診断」へ参加いただくことで、ご自身にぴったりなキャラクターを知りながら、楽しくご応募いただけます。ぜひご参加ください！

※詳細な応募方法は、下記の「キャンペーン詳細」をご確認ください。





【キャンペーン詳細】

■タイトル

ポリンキー診断キャンペーン



■応募方法 ※XまたはLINEから応募

１. X上で、湖池屋公式アカウント「＠koikeya_cp」をフォロー、

もしくはLINE上で、湖池屋キャンペーン「＠214exnrv」を友だち追加

２. 特設サイトにて「ポリンキー診断」に参加し、応募完了

フォローはこちら：https://x.com/koikeya_cp

特設サイトはこちら：https://koikeya.ownly.jp/quiz/28469



■応募期間 ※３月３日「ポリンキーの日」よりスタート！

2026年3月3日（火）10:00 ～ 2026年3月16日（月）23:59



■プレゼント賞品（33名様）

・「ポリンキーのボールチェーン付きマスコット」：1個

上記商品を抽選で33名様にお送りいたします。

※「ポリンキーのボールチェーン付きマスコット」の種類はランダムとなります。

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）