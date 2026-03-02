エフピコ・ベイシア・高速 「エコストア協働宣言」！「ストアtoストア」で地域のリサイクルを推進

株式会社エフピコ

株式会社エフピコ（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：佐藤 守正、以下「エフピコ」）と株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木 孝仁、以下「ベイシア」）、株式会社高速（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長執行役員：赫 裕規、以下「高速」）は、このたび、地域の環境負荷低減と持続可能な社会の実現を目指し、「エコストア協働宣言」をいたします。本協働は、ベイシアの138店舗において、食品トレーの水平リサイクル（※1）「ストアtoストア」の取り組みをさらに強化・拡大するものです。

ベイシアでは、2025年6月より、食品トレーの回収を14店舗で開始いたしました。 また2026年3月からは 新たに群馬・千葉エリアの57店舗でも回収を開始します。ベイシアの各店舗で集められた使用済み食品トレーは、すべてエフピコで資源として再生され、「エコトレー」 等のエコ製品（※２）に生まれ変わります。これらのエコ製品が再びベイシアの店舗で使われることで、お店を発着点とした「ストアtoストア」の水平リサイクルが実現します。

包装資材ディーラーの高速は、食品トレーや包装資材の納品配送の帰り便での使用済み食品容器の引取りにおいて水平リサイクルに参画しております。

今後も消費者の皆様、スーパーマーケット、ディーラー、メーカーであるエフピコ４者で協力し、循環型社会の構築に貢献して参ります。

［回収スキーム］

1.CO2排出量削減の目標数値

ベイシアは2025年2月期に、エコ製品の使用により974tのCO2排出量削減に貢献しました。

今回の協働により、以下の目標達成を目指します。

2030年2月期目標：CO2排出量削減1,072ｔ（2025年2月期比110%）

2.食品トレーの回収量拡大

本協働により、食品トレーの回収量をさらに増やしていくことを目指し、ベイシアでは、2027年2月期までに食品トレー回収量70tを目標としています。

エフピコとベイシアと高速は、これからも「お店がその地域のエコリーダー」として、お客様の暮らしに寄り添いながら、地域社会と共に持続可能な循環型社会の実現に貢献してまいります。

3.環境イベントの取り組み

2024年9月に「まるごとつながるフェスタ佐久平」のイベントとして、ベイシア佐久平店でトレーリサイクルについての展示とお弁当容器の蓋材を使用したプラ板キーホールダー作りを行い、63組のご家族に参加いただきました。

（※1）水平リサイクルとは・・・リサイクル前後で用途を変えずに資源を循環させるリサイクル方法

（※2）「エコトレー」、「エコAPET」、「エコOPET」

【ご参考】

＜株式会社エフピコ＞

スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで使用される簡易食品容器を製造販売する国内最大手メーカーです。エフピコ方式のリサイクル「トレーtoトレー」「ボトルto透明容器」による地上資源の循環及び CO2 排出量削減、環境負荷の低い容器の開発による省資源化などを通じて、持続可能な社会の実現を目指しています。

所在地：〒163-6036 東京都新宿区西新宿6丁目８番１号新宿オークタワー36 階

代表者：代表取締役会長 佐藤 守正／代表取締役社長 安田 和之

設立：1962年7月

HP：https://www.fpco.jp/

【リサイクル特設ページ】エフピコ みんなでリサイクル ｜株式会社エフピコ(https://fpco-info.jp/)

＜株式会社ベイシア＞

群馬県前橋市に本社を置くショッピングセンターチェーン企業です。「より良いものをより安く」を理念に、食品・日用品・衣料品など生活必需品を扱い、1都14県に約138店舗を展開しています。生活に欠かせない商品とサービスを通じて地域の豊かな暮らしに貢献することを目指しています。

所在地：〒379-2187 群馬県前橋市亀里町900

代表者：代表取締役会長 土屋 裕雅／代表取締役社長 相木 孝仁

設立：1996年11月

HP：https://www.beisia.co.jp/

＜株式会社高速＞

株式会社高速は、トレーやフィルムなどのパッケージをはじめ、生活に欠かせない商品企画の提案からお届けまでのすべてのお手伝いをする、包装資材卸売業界のリーディングカンパニーです。私たちは、日常にあふれる食品を包むトレーやフィルムなどの包装資材を扱っており、食の流通を支え、食品のおいしさを演出しています。

所在地：〒983-8555 宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目4番20号

代表者：代表取締役社長執行役員 赫 裕規

設立：1966年2月

HP： https://www.kohsoku.com/

【ESG特設ページ】https://www.kohsoku.com/esg/