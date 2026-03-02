【北海道限定】『セブン・ザ・プライス』からお得な大容量商品が登場！食卓に欠かせない4品を3月3日（火）より順次発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、おいしさと品質を追求しながら、サプライチェーンの見直しやシンプルな商品づくりを通じて安心価格を実現する『セブン・ザ・プライス』から、“大容量シリーズ”として新たに4品を3月3日（火）より北海道エリアのセブン‐イレブン店舗にて順次発売します。

爽やかな香りの「生しょうが 270g」、香り・旨味豊かな「生にんにく 270g」、フリーズドライのお味噌汁2種類×各6食の詰め合わせ「みそ汁アソート2種」、パッケージデザイン等を見直すことでよりリーズナブルな価格を実現した「だしの素 750g」の4品を取り揃えました。

2024年6月より、北海道のセブン‐イレブンでは『セブン・ザ・プライス』の品揃えを拡充しています。調味料からお菓子、日用品まで約60アイテムのラインアップがあるのは全国でも北海道のセブン‐イレブンのみです。

確かな品質と安心価格で「これはおトク」とうれしくなるいつもの商品をお届けすることを通じて、これからも新しい「便利」や「豊かさ」を創造してまいります。

『セブン・ザ・プライス』から大容量商品4品が登場！

■セブン・ザ・プライス 生しょうが 270g

価格：358円（税込386.64円）

発売日：3月3日（火）～順次

販売エリア：北海道

爽やかな香りのおろし生しょうがです。扱いやすいチューブ形状・大容量のチューブタイプで登場。薬味としてだけでなく、調理にもたっぷりとお使いいただけます。

■セブン・ザ・プライス 生にんにく 270g

価格：358円（税込386.64円）

発売日：3月3日（火）～順次

販売エリア：北海道

香り、旨味が豊かなおろし生にんにくです。扱いやすいチューブ形状・大容量タイプで、薬味としてだけでなく、調理にもたっぷりとお使いいただけます。

■セブン・ザ・プライス フリーズドライみそ汁アソート2種×各6食入

価格：598円（税込645.84円）

発売日：3月3日（火）～順次

販売エリア：北海道

4種の野菜と油揚げのお味噌汁2種類が各6食・計12食入った詰め合わせです。2種類の味噌にかつお、昆布や椎茸などの旨味を加えて仕上げました。毎日の食卓にメニューや気分に合わせてお楽しみください。

■セブン・ザ・プライス だしの素 750g

価格：598円（税込645.84円）

発売日：3月3日（火）～順次

販売エリア：北海道

かつおと昆布の香りが凝縮されただしの素です。1つの工場で一括生産することで効率化を図り、さらにパッケージデザインをシンプルにすることで、よりお買い求めいただきやすい価格を実現しました。

『セブン・ザ・プライス』とは

『セブン・ザ・プライス』は、2021年7月に誕生した、品質と価格のバランスを追求するブランドです。日配品からお菓子、調味料、日用品まで、日常使いしやすい商品を中心に、さまざまな商品を展開しています。値ごろな価格を実現するため、原材料や包材の工夫、製造・物流工程の効率化など、商品設計の段階から取り組みを徹底した上で、美味しさと品質も追求しています。毎日の食卓で安心して選べる品質と、手に取りやすい価格の両立を実現しています。

ご参考：現在販売中の商品（一例）

※北海道以外の一部エリアでも取り扱いがございます。

■セブン・ザ・プライス ロースハム切落し

価格：298円（税込321.84円）

販売エリア：北海道※

そのままでもおいしくお召し上がりいただける、大容量タイプのロースハムです。サラダやサンドイッチの具材としてはもちろん、焼いてハムエッグなど、さまざまな料理にお使いいただけます。

■セブン・ザ・プライス 木綿とうふ

価格：68円（税込73.44円）

販売エリア：北海道※

大豆の旨味と甘みを感じられる木綿とうふです。しっかりとした食感で味がしみやすく、冷奴から煮物、揚げ出し豆腐まで幅広い料理にぴったりです。

■セブン・ザ・プライス 小粒納豆

価格：58円（税込62.64円）

販売エリア：北海道※

契約栽培大豆を使用した、ふっくらとした小粒タイプの納豆です。たれ、からしを付けないシンプルな仕様にすることで、好みの味付けができるほか、値ごろな価格を実現しています。

担当者コメント

日々の食卓における節約意識等、お客様のニーズにお応えするため、『セブン・ザ・プライス』より大容量商品の品揃えを拡大しています。新たに「生しょうが 270g」「生にんにく 270g」「みそ汁アソート2種」「だしの素 750g」という食卓に欠かせない4品をご用意しましたので、より選びやすく使いやすい商品としてお役立ていただければ幸いです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。