3月14・15日AKOMEYA TOKYOで開催！「お米と生物多様性POPUP＆トークイベント～シギの恩返し米の挑戦～」

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（東京都港区、会長：末吉竹二郎、以下 WWF ジャパン）は2026年3月14日（土）・15日（日）、AKOMEYA TOKYO in la kagū（東京・神楽坂）にて「お米と生物多様性POPUP＆トークイベント～シギの恩返し米の挑戦～」を開催します。

「シギの恩返し米」は佐賀県・東与賀で、美しい自然や生きものと共生しながら、生物多様性を守り、農業を持続可能なものにしていく未来を目指して育まれたお米です。3月14日（土）・15日（日）に開催するPOP UP SHOPでは、「シギの恩返し米」生産者による試食販売や、活動の様子・生きものについてのパネル展示を通して、プロジェクトに込めた想いや背景をお伝えします。また、WWFジャパン公式オンラインショップ「PANDA SHOP」による環境に配慮したグッズ販売も予定しています。

2024年の試食販売の様子

そのほかにも、3月15日（日）14時～15時には、生産者、AKOMEYA TOKYO、WWFジャパンが、生物多様性に配慮した米づくりの取り組みについてお話するトークイベントを実施します。この機会が、地域農業の未来や自然との共生について考えるひとときになることを願っています。

POP UP SHOP概要

日時： 2026年3月14日（土）・15日（日）11～17時

会場： AKOMEYA TOKYO in la kagū（東京・神楽坂）2F

（住所：東京都新宿区矢来町67）

内容：

・「シギの恩返し米」試食販売

・活動の様子・生きものについてのパネル展示

・WWFジャパン公式オンラインショップ「PANDA SHOP」グッズ販売

トークイベント概要

今年はPANDA SHOPのグッズ販売も

シギの恩返し米の生産者、佐賀市役所、株式会社AKOMEYA TOKYO、WWFジャパンによるトークイベントを開催。生産者の想いや、自然との共生を目指す取り組みについてお話します。

日時： 2026年3月15日（日）14～15時

会場： AKOMEYA TOKYO in la kagū（東京・神楽坂）2F（住所：東京都新宿区矢来町67）

登壇者：

「シギの恩返し米」農家・内田武士氏、内田志津子氏、徳久繁樹氏

佐賀市役所東与賀支所・福岡正和氏

株式会社AKOMEYA TOKYO商品部・星野仁志バイヤー

WWFジャパン自然保護室淡水グループ・久保優

入場料：無料（先着30名・事前予約制）

申込みURL：https://shiginoongaeshiwwf.peatix.com/

※当日の空き状況によって事前申込がなくてもご入場いただけます。

「シギの恩返し米」について

「シギの恩返し米」は佐賀県・東与賀にて、美しい自然や生きものと共生しながら、生物多様性を守り、農業を持続可能なものにしていく「シギの恩返し米プロジェクト」によって生産されたお米です。2021年から、佐賀県・シギの恩返し米プロジェクト推進協議会とAKOMEYA TOKYO、WWFジャパンの三者連携によってプロジェクトが本格始動しました。現在、東与賀では「シギの恩返し米」の生産に加え、生きもの調査や水路の環境改善など、自然との共生を目指したさまざまな取り組みが進められています。生産現場の農業者と、消費や小売りにかかわる企業の関係者を結び、生産・販売したお米の収益を、自然や生きものに配慮した農業の推進に充てる持続可能な農業のモデルづくりに挑戦しています。

ご参考- 2021年8月プレスリリース「佐賀市・「シギの恩返し米」協議会、サザビーリーグ、WWFジャパンが 生物多様性に配慮した米づくりプロジェクトを開始！」https://www.wwf.or.jp/file/20210823_sustainable01.pdf- 生物多様性保全と農業の両立を目指して。佐賀県東与賀・責任ある農業推進プロジェクト（WWFジャパン公式YouTube）https://www.youtube.com/watch?v=BRvWD8LMcos- シギの恩返し米プロジェクト推進協議会ウェブサイトhttps://shigimai-project.jp/- 自然のサイクルを考えた優しいお米「シギの恩返し米」（AKOMEYA TOKYOウェブサイト）https://www.akomeya.jp/shop/pg/1shiginoongaeshi/

WWFジャパン公式オンラインショップ PANDA SHOP（パンダショップ）について

「PANDA SHOP」は、サステナブルな生産と消費を「知って」「買って」「広める」ことができる、ライフスタイル提案型オンライン・セレクトショップ。1992年の通販事業立ち上げから30年以上、常に時代の先を行く厳しい原材料調達基準を掲げ、人と環境への負荷が少ない衣食住のアイテムをご紹介しています。お買い上げいただき創出した利益は全て、WWFの環境保全活動資金として活用されます。https://shop.wwf.or.jp/

WWFについて

WWFは100カ国以上で活動している環境保全団体で、1961年に設立されました。人と自然が調和して生きられる未来をめざして、失われつつある生物多様性の豊かさの回復や、地球温暖化防止などの活動を行なっています。 https://www.wwf.or.jp