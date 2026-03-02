『伊豆急行×「駅メモ！」シリーズ コラボキャンペーン』開催決定

株式会社モバイルファクトリー

株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二）は、配信中の位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」「駅メモ！ Our Rails」（以下、「駅メモ！」シリーズ）において、『伊豆急行×「駅メモ！」シリーズコラボキャンペーン「蓮台寺三姉妹＆マオと巡る歴史探訪ツアー」』を2026年4月1日(水)より開催します。

■概要

伊豆急行線の各駅や沿線の観光地を巡るデジタル版スタンプラリーを実施します。現地ではBIGパネルの設置やグッズ販売を実施予定です。また、蓮台寺ミオ・ナギサ・ミナトと今井浜マオは「伊豆急行公認キャラクター」を継続して務めます。あわせて、7月からは天竜浜名湖鉄道との相互キャンペーンも実施予定です。

■キャンペーン詳細

実施期間

2026年4月1日(水)5:00～9月30日(水)23:59

イベント対象駅（一部）

伊東駅、伊豆高原駅、今井浜海岸駅、蓮台寺駅、伊豆急下田駅 ほか

イベント対象スポット

東海館、稲取八幡神社、川津来宮神社、ペリーロード

イベント報酬

ゲーム内報酬：限定コラボフィルム「伊豆急行旧制服」

グッズ販売

クリアファイル、アクリルキーホルダー、記念乗車券、鉄印、満喫フリーきっぷ

ノベルティ配付

名刺風カード、缶バッジ

特別展示・装飾

イベント対象駅や車両にてさまざまな展示や装飾を実施予定です。

イベントの詳細、イベント報酬の配付詳細、グッズの詳細・販売場所等はゲーム内のお知らせをご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝

※でんこは「駅メモ！」シリーズに登場するキャラクターの総称、フィルムはでんこの着せ替え衣装のことです。

※ノベルティは数量限定となり、お渡しは「駅メモ！」シリーズを通してお一人様1回限りです。

※本キャンペーンは、状況によって中断や変更となる場合があります。





■「駅メモ！」シリーズについて

「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）

全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。

簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。

ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://ekimemo.com/

駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com

株式会社モバイルファクトリー

■会社概要

商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）

所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階

代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二

事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業

URL ：https://www.mobilefactory.jp/



※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。



＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞

株式会社モバイルファクトリー 広報担当 MAIL：press@mfac.jp



※記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

※本書面に掲載された画像およびテキストの無断転用を禁じます。