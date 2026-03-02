『伊豆急行×「駅メモ！」シリーズ コラボキャンペーン』開催決定
株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二）は、配信中の位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」「駅メモ！ Our Rails」（以下、「駅メモ！」シリーズ）において、『伊豆急行×「駅メモ！」シリーズコラボキャンペーン「蓮台寺三姉妹＆マオと巡る歴史探訪ツアー」』を2026年4月1日(水)より開催します。
■概要
伊豆急行線の各駅や沿線の観光地を巡るデジタル版スタンプラリーを実施します。現地ではBIGパネルの設置やグッズ販売を実施予定です。また、蓮台寺ミオ・ナギサ・ミナトと今井浜マオは「伊豆急行公認キャラクター」を継続して務めます。あわせて、7月からは天竜浜名湖鉄道との相互キャンペーンも実施予定です。
■キャンペーン詳細
実施期間
2026年4月1日(水)5:00～9月30日(水)23:59
イベント対象駅（一部）
伊東駅、伊豆高原駅、今井浜海岸駅、蓮台寺駅、伊豆急下田駅 ほか
イベント対象スポット
東海館、稲取八幡神社、川津来宮神社、ペリーロード
イベント報酬
ゲーム内報酬：限定コラボフィルム「伊豆急行旧制服」
グッズ販売
クリアファイル、アクリルキーホルダー、記念乗車券、鉄印、満喫フリーきっぷ
ノベルティ配付
名刺風カード、缶バッジ
特別展示・装飾
イベント対象駅や車両にてさまざまな展示や装飾を実施予定です。
イベントの詳細、イベント報酬の配付詳細、グッズの詳細・販売場所等はゲーム内のお知らせをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝
※でんこは「駅メモ！」シリーズに登場するキャラクターの総称、フィルムはでんこの着せ替え衣装のことです。
※ノベルティは数量限定となり、お渡しは「駅メモ！」シリーズを通してお一人様1回限りです。
※本キャンペーンは、状況によって中断や変更となる場合があります。
■「駅メモ！」シリーズについて
「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）
全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。
簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。
ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）
タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）
ジャンル：位置情報連動型ゲーム
価 格 ：基本無料（アイテム型課金）
公式サイト：https://ekimemo.com/
駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）
タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）
ジャンル：位置情報連動型ゲーム
価 格 ：基本無料（アイテム型課金）
公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com
株式会社モバイルファクトリー
■会社概要
商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）
所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階
代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二
事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業
URL ：https://www.mobilefactory.jp/
※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。
＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞
株式会社モバイルファクトリー 広報担当 MAIL：press@mfac.jp
※記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは、各社の登録商標または商標です。
※本書面に掲載された画像およびテキストの無断転用を禁じます。