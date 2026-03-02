「おてつたび」×「鳴門市」新シリーズ～おとなのおしごと体験～リアルな食品製造の現場に飛び込む！UIJインターンシップ

鳴門市役所

市内事業所の人手不足解消と本市へのUIJターンを促進するため、「おてつたび」のプラットフォームにより全国から参加者を募集し、UIJターンインターンシップを実施します。

昨夏の第一弾、福祉関連事業所に続き、第二弾となる今回の受け入れは、新たに和菓子製造・食品製造・水産加工の事業所となります。

今後も、人材確保への新たなアプローチとして、幅広い業種の事業所で受け入れを行う予定です。

期間

令和８年３月１日（日）～７日（土）

３月１日 ：到着

３月２日、３日：仕事

３月４日 ：観光ツアー

３月５日、６日：仕事

３月７日 ：解散

全国的にも珍しい渡船で通勤する事業所もあり、おしごと体験の中日には鳴門の魅力を満喫するプレミアム観光ツアーを開催します。

人数

各事業所２名×３事業所＝６名

＜和菓子製造（有限会社ことらや）＞

20代女性（愛媛県）、20代女性（愛知県）

＜食品製造（株式会社丁井）＞

10代男性（愛知県）・30代女性（徳島県）

＜水産加工（株式会社マリン大王）＞

20代女性（長野県）・20代男性（滋賀県）

仕事内容

＜和菓子製造＞

菓子袋詰め、調理器具の片付け・洗浄、厨房清掃など

＜食品製造＞

わかめの湯通し・塩蔵、スイートポテトの検品・箱詰めなど

＜水産加工＞

いかのスライス、盛付、梱包など

就業時間

午前９時～午後５時（午後４時40分）

「おてつたび」とは？

（株）おてつたびは、農業・観光業など人手不足に困っている事業者と地方で働きながら旅を楽しみたい旅行者のマッチングサービスを提供している新進のスタートアップ企業です。

同社のプラットフォームは、地域・地方に関わりたい人が多く登録し、参加者が急増するなど、地方創生の取り組みとして各種メディア等でも大きな注目を集めています。

「半農半X」推進シェアハウス事業とは？

本市では、「半農半X」を移住コンセプトに「おてつたび」のプラットフォームで全国から参加者を募集し、2週間の農業アルバイトを体験してもらう「半農半X」推進シェアハウス事業を実施しています。

これまでに「鳴門らっきょ」「なると金時」「いちご」「青首だいこん」の収穫期に実施、全国から109名が参加し、参加倍率は平均で４倍を超えるなど、大きな反響を呼んでいます。

「おてつたび」との連携

令和６年７月には、（株）おてつたびと自治体としては全国初となる連携協定を締結、移住交流の促進、関係人口の創出・拡大、人手不足解消などに連携して取り組んでいます。

今後は農業だけでなく、観光業など多様な業種で受け入れを拡大することとしており、令和６年10月～11月には、市内リゾートホテル３か所で受け入れを実施しました。

お問い合わせ

鳴門市役所 産業振興部 商工政策課

☎088-684-1730