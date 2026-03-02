【総力特集】東日本大震災が変えた「葬儀と弔いのすがた」【『月刊終活』3月号】発行

超高齢社会を背景に需要が高まる「終活」に関するさまざまなサービスを提供する株式会社鎌倉新書（東京都中央区、代表取締役社長：小林 史生、東証プライム：6184、以下：当社）は、『月刊終活』2026年3月号を発行しました。




今月号では、東日本大震災から15年を迎える東北の地を訪ね、あの日を境に劇的な変化を遂げた葬儀・供養の現場を総力特集いたします。



【総力特集】東日本大震災が変えた「葬儀と弔いのすがた」

2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年。あの日を境に、日本の葬儀・供養のあり方はどのように変容したのか。4つのパートに分け、その軌跡をたどります。



PART1：被災の概要 ― 数字で振り返る「被災状況」


死者・行方不明者2万人超という未曾有の事態を、あらためてデータで検証します。



PART2：何が起きたのか ― 緊急避難的弔いの実態


通常の葬送が困難な中で行わざるを得なかった「仮埋葬」や「広域火葬」など、震災直後の現場で起きていた事態について解説します。



PART3：東北の葬儀社トップの矜持


仙台に居を構える大手葬祭事業者・株式会社清月記の菅原裕典社長が、土葬による仮埋葬といった震災直後の混乱、そしてその経験を踏まえていま感じる「自社が東北で果たすべき責務」について語ります。



PART4：被災寺院から見た“15年”


宮城県女川町・保福寺の八巻英成住職を訪ね、震災を経て浮き彫りになった


「お墓がある寺院にこそ残された役割」を問い直します。


　


今月号の注目記事


・ インタビュー「われ弔う、ゆえにわれあり」


第2回ゲスト：お笑い芸人・笑い飯 哲夫


好評のインタビュー連載第2回のゲストは、お笑い芸人の笑い飯・哲夫さん。


ご先祖の歴史や、独自の仏教観・死生観に迫ります。



・ 好評連載：カラスヤサトシの「終活レボリューション」


第10話「 お仏壇 is not DEAD」



・ エンディング業界“ニュースを読む”


ぼったくり葬儀問題｜メディアはなぜ「料金トラブル」を報じるのか


続く大型M&A｜金宝堂、燦ホールディングス、ティアの“三大メガチェーン”誕生





笑い飯・哲夫さん（写真：江森康之）


他、コラム・連載多数掲載




【こんな方に読んでほしい】


・ 葬儀・供養・終活業界の事業者様


・ 自治体・福祉関連の担当者様


・ 高齢の親を持つ50代の方々


・ おひとりさま・子どものいない方


・ 終活に関心のある一般生活者




媒体概要

媒体名：『月刊終活』



発行元：株式会社鎌倉新書


読者層：寺院・葬儀社・供養事業者・一般生活者


年間購読料：16,500円（税込）


公式サイト：https://butsuji.net/





『月刊終活 3月号』表紙

