【総力特集】東日本大震災が変えた「葬儀と弔いのすがた」【『月刊終活』3月号】発行

超高齢社会を背景に需要が高まる「終活」に関するさまざまなサービスを提供する株式会社鎌倉新書（東京都中央区、代表取締役社長：小林 史生、東証プライム：6184、以下：当社）は、『月刊終活』2026年3月号を発行しました。

今月号では、東日本大震災から15年を迎える東北の地を訪ね、あの日を境に劇的な変化を遂げた葬儀・供養の現場を総力特集いたします。

【総力特集】東日本大震災が変えた「葬儀と弔いのすがた」

2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年。あの日を境に、日本の葬儀・供養のあり方はどのように変容したのか。4つのパートに分け、その軌跡をたどります。

PART1：被災の概要 ― 数字で振り返る「被災状況」

死者・行方不明者2万人超という未曾有の事態を、あらためてデータで検証します。

PART2：何が起きたのか ― 緊急避難的弔いの実態

通常の葬送が困難な中で行わざるを得なかった「仮埋葬」や「広域火葬」など、震災直後の現場で起きていた事態について解説します。

PART3：東北の葬儀社トップの矜持

仙台に居を構える大手葬祭事業者・株式会社清月記の菅原裕典社長が、土葬による仮埋葬といった震災直後の混乱、そしてその経験を踏まえていま感じる「自社が東北で果たすべき責務」について語ります。

PART4：被災寺院から見た“15年”

宮城県女川町・保福寺の八巻英成住職を訪ね、震災を経て浮き彫りになった

「お墓がある寺院にこそ残された役割」を問い直します。

今月号の注目記事

・ インタビュー「われ弔う、ゆえにわれあり」

第2回ゲスト：お笑い芸人・笑い飯 哲夫

好評のインタビュー連載第2回のゲストは、お笑い芸人の笑い飯・哲夫さん。

ご先祖の歴史や、独自の仏教観・死生観に迫ります。

・ 好評連載：カラスヤサトシの「終活レボリューション」

第10話「 お仏壇 is not DEAD」

・ エンディング業界“ニュースを読む”

ぼったくり葬儀問題｜メディアはなぜ「料金トラブル」を報じるのか

続く大型M&A｜金宝堂、燦ホールディングス、ティアの“三大メガチェーン”誕生

笑い飯・哲夫さん（写真：江森康之）

他、コラム・連載多数掲載

【こんな方に読んでほしい】

・ 葬儀・供養・終活業界の事業者様

・ 自治体・福祉関連の担当者様

・ 高齢の親を持つ50代の方々

・ おひとりさま・子どものいない方

・ 終活に関心のある一般生活者

定期購入・単冊購入はこちら

『月刊終活』は定期購読、または単冊でもご購入いただけます。

【定期購読（年間購読）】

https://www.fujisan.co.jp/product/1281691655/

単冊購入（2026年3月号）

https://www.fujisan.co.jp/product/1281691655/new/

媒体概要

媒体名：『月刊終活』

発行元：株式会社鎌倉新書

読者層：寺院・葬儀社・供養事業者・一般生活者

年間購読料：16,500円（税込）

公式サイト：https://butsuji.net/

『月刊終活』に関するお問い合わせ

『月刊終活 3月号』表紙

株式会社鎌倉新書 月刊終活編集部

〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目14-1 兼松ビル3階

TEL：03-6262-3527 E-mail：books@kamakura-net.co.jp

URL: https://butsuji.net/

【鎌倉新書について】

1984年創業の日本の高齢社会に向けた「終活」をテーマに出版事業やインターネット事業を行う東証プライム上場企業です。「介護施設探し」「相続の準備や手続き」「生前の整理や片づけ」「葬儀の準備」「仏壇」「お墓選び」をはじめとした多数の終活関連WEBメディアを運営しており、お客様センター等を通しての相談・情報提供も行っております。高齢社会がますます進展していく中で、多くの人々の希望や課題の解決をお手伝いすることで明るく前向きな社会づくりに貢献してまいります。

会社名 ：株式会社鎌倉新書

設立 ：1984年4月17日

市場区分 ：東京証券取引所プライム市場（証券コード：6184）

本社所在地：東京都中央区京橋２丁目14-1 兼松ビルディング３階

代表者 ：代表取締役社長COO 小林 史生

資本金 ：10億5,802万円（2025年10月31日現在）

URL ：https://www.kamakura-net.co.jp/

