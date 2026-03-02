日本橋兜町でお花とともに感謝を伝える19日間　2026年3月13日（金）～31日（火）「KABUTOCHO FLOWER WEEK」開催

平和不動産株式会社

平和不動産株式会社（本店：東京都中央区、代表執行役社長：土本 清幸、以下「当社」）とメディアサーフコミュニケーションズ株式会社（代表取締役：松井明洋）は、2026年3月13日（金）～31日（火）の19日間にてお花とともに感謝を伝えるイベント「KABUTOCHO FLOWER WEEK」を開催いたします。

KABUTOCHO FLOWER WEEKとは

「KABUTOCHO FLOWER WEEK」は、お花とともに感謝を伝える19日間のイベントです。3回目の

開催となる今年は、「日頃の感謝を伝えよう」をテーマに、兜町エリアのカフェを舞台に4つの企画をご用意しました。

日頃感謝を伝えたいと思っていても、きっかけがないとなかなか言葉にしづらいもの。今回のイベ

ントでは、そんな想いを自然に届けられるよう、大小さまざまな贈り物をご提案します。

ひとつ目は、さりげなく気持ちを添えられる“一本のお花”。

ふたつ目は、メッセージを添えて贈ることができる“ドリンクチケット”。

みっつ目は、大切な方へ想いを込めて作る“フラワーギフト”。

よっつ目は、大切な方と特別なひとときを形に残す“写真”。

ホワイトデーや歓送迎の贈りものとしてはもちろん、ご家族やご友人、同僚の方など、日頃お世話になっている方へ。この機会に、兜町で大切な方へ「ありがとう」を届けてみませんか。

各種イベント情報は「KABUTOCHO FLOWER WEEK」特設サイト内にて随時更新されていきます。

特設サイト：https://kontext.jp/kabutochoflowerweek2026/

イベント詳細

●FLOWER PRESENT ～日頃の感謝を“一本のお花”に乗せて～

対象店舗にてお買い物をしていただいた方の中から、ランダムに一本のお花をプレゼントいたしま

す。お花を受け取った方は、ぜひ日頃感謝を伝えたい方へそのお花をプレゼントしてみてください。お花は兜町にあるBANK内のFlowers feteがセレクトした季節のお花です。

期 間：3月13日（金）～3月22日（日）

対象店舗：SR（Keshiki 1F）、Coffee bar &Shop coin（BANK B1F）、CAFE DANCE（K5 1F）、

GARDEN HOUSE COFFEE（KABUTO ONE 1F）、

Talk Shop（キャプション by Hyatt兜町 東京 1F）

※フラワープレゼントは各日なくなり次第終了いたします。

昨年度の実施風景

●THANK YOU TICKET

～日頃の感謝を“メッセージを添えて贈れるドリンクチケット”に乗せて～

対象店舗にて、1枚300円（税込）のTHANK YOU TICKETをご購入いただき、メッセージを記入して、贈りたい方へ渡していただくと、受け取った方はチケット購入店舗にて対象のドリンクと交換して楽しんでいただけます。

THANK YOU TICKETのイラストは、イラストレーターの三宅瑠人さんに書き下ろしていただきました。

期 間：チケット販売 3月13日（金）～3月31日（火）

チケット利用 3月13日（金）～4月30日（木）

対象店舗：SR（Keshiki 1F）、Coffee bar &Shop coin（BANK B1F）、CAFE DANCE（K5 1F）、G

ARDEN HOUSE COFFEE（KABUTO ONE 1F）、

Talk Shop（キャプション by Hyatt兜町 東京 1F）

※各店舗販売予定枚数に達し次第、販売終了となります。

※引き換え対象のドリンクメニューについては、各店舗にてご確認ください。

※ドリンクのサイズは通常と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

THANK YOU TICKETイメージ

●FLOWER GIFT WORKSHOP ～日頃の感謝を“フラワーギフト”に乗せて～

兜町内の対象のカフェ店舗にて、お花屋さんとコラボレーションしたワークショップを開催いたしま

す。兜町に馴染みのあるお花屋さんや、普段は実店舗を持たないお花屋さんまで、様々なお花屋さんが兜町に集まります。この機会に大切な方へ贈るフラワーギフトを作ってみてはいかがでしょうか。

※ワークショップは事前予約制になります。詳細は下記特設サイトをご覧ください。

サイトURL： https://kabutocho-flowerweek2026.peatix.com

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24148/table/176_1_b3ea1ddbb304583a0cc4cf0251262539.jpg?v=202603020651 ]

●PURIKURA ～日頃の感謝を“プリクラ”に乗せて～プリクラ機イメージ

KABUTO ONE 1F アトリウムに、KABUTOCHO FLOWER WEEK特別仕様のプリクラ機が登場。今回ポスターやTHANK YOU TICKETのイラストを書き下ろしてくださったイラストレーターの三宅瑠人さんのオリジナルフレームでプリクラが撮影できます。

どなたでも撮影いただけますので、大切な方との思い出づくりに、ぜひご利用ください。

イベント概要

イベント名：KABUTOCHO FLOWER WEEK

期 間：2026年3月13日（金）～3月31日（火）（19日間）

主 催：平和不動産株式会社、メディアサーフコミュニケーションズ株式会社

会 場 協 力：株式会社ヤマタネ、ちばぎん証券株式会社

特設サイト：https://kontext.jp/kabutochoflowerweek2026/

日本橋兜町・茅場町街づくりビジョン 2040

●日本橋兜町・茅場町 情報発信サイト

Kontext ：https://kontext.jp/

兜LIVE! ：https://kabuto-live.com/

FinGATE：https://www.fingate.tokyo/

会社概要

当社は、我が国の金融マーケットの中枢的機能・役割を担う東京、大阪、名古屋、福岡を始めとする証券取引所ビルのオーナーとして、1947 年に設立され、場づくりを積み重ねることで街を彩ってきました。平和不動産グループの仕事に共通する根源的な価値は、さまざまな場づくりを通して、人々を惹きつけ未来に豊かさをもたらすこと。私たちはグループ一丸となって、魅力的な場づくりを展開します。

会 社 名：平和不動産株式会社

設 立 日：1947年7月

代 表 者：代表執行役社長 土本 清幸

本社所在地：東京都中央区日本橋兜町1番10号

会 社 H P：https://www.heiwa-net.co.jp/