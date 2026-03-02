IT専門商社最大手のダイワボウ情報システムが「SPIDER+」の取り扱いを開始

スパイダープラス株式会社

スパイダープラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 謙自、東証グロース：4192）は、IT専門商社であるダイワボウ情報システム株式会社（本社：大阪市北区／東京都港区、代表取締役社長：松本 裕之、以下「DIS」）が、当社の施工管理ソフトウェア「SPIDER+（スパイダープラス）」の販売取り扱いを開始したことをお知らせします。

１.背景と目的

建設業界では、国土強靭化や都市部の再開発、インフラ整備需要などにより長期的な市場拡大が見込まれています。その一方で、時間外労働の上限規制（いわゆる2024年問題）の適用や、将来的な就業者数の減少・高齢化も懸念されており、拡大する需要に対応するための「施工力の確保」と「生産性の向上」が急務となっています。

当社は、現場の施工管理ソフトウェアである「SPIDER+」を提供し、国内大手企業を中心に、契約社数2,200社超、ユーザー数約78,000人に利用いただいています。現在、全国の販売パートナーネットワークを活用した中堅・中小企業のDXニーズの取り込みを強化しています。

DISは、国内最大級のIT専門商社として、「顧客第一主義、地域密着」を掲げ、全国101カ所の営業拠点網と、約19,000社に及ぶ販売パートナー網を擁する「顔の見えるディストリビューター」としての強みを持っています。

この度のDISによるSPIDER+取り扱い開始により、当社がこれまで構築してきた販売ネットワークに、DISが擁する全国規模の強固な販売網が新たに加わることとなります。これにより、全国各地の建設事業者に対するDXソリューションの提案体制が一層強化され、建設業界全体のDXと生産性向上に貢献してまいります。

２. ダイワボウ情報システム株式会社について

国内外のメーカーからIT関連機器やサービスを仕入れ、国内約19,000社に及ぶ販売パートナーを通じて全国のエンドユーザーにIT関連商品を提供する、国内最大手のIT専門商社です。

会社名 ：ダイワボウ情報システム株式会社

代表者 ：代表取締役社長 松本 裕之

本社所在地 ：大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト

東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー11F

事業内容 ：パソコン及びその周辺機器・ソフトウェアの販売

ウェブサイト：https://www.pc-daiwabo.co.jp/

３. 「SPIDER+（スパイダープラス）」について

建設現場の施工管理ソフトウェアです。図面管理や写真整理、帳票作成などの施工管理業務をタブレットやスマートフォン上でデジタル化することで、現場作業と事務作業の二重入力を削減し、現場の業務効率化と事業者間のスムーズな連携を実現します。

サービスサイト：https://spider-plus.com/