『天竜浜名湖鉄道×音街ウナ×「駅メモ！」シリーズ コラボキャンペーン』開催決定
株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二）は、配信中の位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」「駅メモ！ Our Rails」（以下、「駅メモ！」シリーズ）において、『天竜浜名湖鉄道×音街ウナ×「駅メモ！」シリーズキャンペーン 第2弾「生誕10周年！音街ウナと新うなぴっぴごー！に乗ろう♪天浜線トラベル」』を2026年4月21日(火)より開催します。
■概要
音街ウナと天竜浜名湖鉄道の各駅および沿線の観光地を巡るデジタル版スタンプラリーを実施します。現地ではBIGパネルの設置やコラボグッズの販売を行うほか、すべてのミッションをクリアすると、「音街ウナ」の限定コラボフィルムが獲得できます。 また、2021年に登場した「音街ウナ」が入手できるガチャも再販売します。さらに7月からは、伊豆急行線との相互キャンペーンも実施予定です。
■キャンペーン詳細
実施期間
2026年4月21日(火)5:00～9月30日(水)23:59
イベント対象駅（一部）
掛川駅、遠州森駅、天竜二俣駅、金指駅、奥浜名湖駅 ほか
イベント対象スポット
鉄道歴史館、長坂養蜂場
イベント報酬
ゲーム内報酬：限定コラボフィルム「ネモフィラとおでかけ気分なウナ」
グッズ販売
クリアファイル、アクリルキーホルダー、記念乗車券
ノベルティ配付
ポストカード
特別展示・装飾
イベント対象駅や車両にてさまざまな展示や装飾を実施予定です。
イベントの詳細、イベント報酬の配付詳細、グッズの詳細・販売場所等はゲーム内のお知らせをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝
※でんこは「駅メモ！」シリーズに登場するキャラクターの総称、フィルムはでんこの着せ替え衣装のことです。
※ノベルティは数量限定となり、お渡しは「駅メモ！」シリーズを通してお一人様1回限りです。
※本キャンペーンは、状況によって中断や変更となる場合があります。
■「駅メモ！」シリーズについて
「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）
全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。
簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。
ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）
タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）
ジャンル：位置情報連動型ゲーム
価 格 ：基本無料（アイテム型課金）
公式サイト：https://ekimemo.com/
駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）
タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）
ジャンル：位置情報連動型ゲーム
価 格 ：基本無料（アイテム型課金）
公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com
株式会社モバイルファクトリー
■会社概要
商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）
所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階
代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二
事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業
URL ：https://www.mobilefactory.jp/
※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。
＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞
株式会社モバイルファクトリー 広報担当 MAIL：press@mfac.jp
※記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは、各社の登録商標または商標です。
※本書面に掲載された画像およびテキストの無断転用を禁じます。