株式会社ベルシステム24ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：梶原 浩、以下：当社）と、約400名のAIエンジニア人材プールと、カスタマイズ型のAI開発力に強みを持つ株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下：AVILEN）は、AIエージェントの実装型BPOモデルの構築を目的とした合弁会社（以下：新会社）の設立に合意しました。新会社は、2026年4月の営業開始を予定しています。

新会社の設立により、当社はAIエージェントを業務プロセスに組み込んだBPO事業を本格化し、AIと人の融合により企業の業務変革を支援します。

■設立背景

生成AIやAIエージェントの活用が急速に進む一方、多くの企業では「ノウハウ不足でどの業務で活用できるか分からない」「導入しても成果に繋がらない」といった課題が顕在化しています。また、実業務での成果を出すためには、業務の理解や個別ニーズに応じた実装支援が求められています。

当社は2025年12月に、AVILENと伊藤忠商事株式会社の3社による業務提携を締結*し、AIエージェントのカスタマイズ開発から運用まで一気通貫でのサービス提供を進めてきました。

このたび、AVILENの「開発」機能と当社グループの「運用」機能を一体化し、より機動的かつ高いコスト効率で、各企業の実務に適合したAI活用を支援する体制を構築するため、両社の中心となる合弁会社を設立する運びとなりました。

■主な事業内容

１.DXコンサルティング

・AI実装に向けた業務プロセスの再設計、システム設計など

２.カスタマイズAI開発

・個社毎の課題に合わせた、カスタマイズ型のAI開発

・上記をベースにした特定の業界や業種に特化したSaaSサービス開発

３.BPOサービス

・AIモデルの精度維持・改善に向けた運用支援やAIチューニングなど

４.教育サービス

・AIリテラシー向上や実践スキルの定着に向けた教育コンテンツの提供

■今後の展望

今後、新会社と当社、AVILENの強みとノウハウを活用することで、新たなAIエージェントの実装型BPOサービスの開発を早期に進め、企業の競争力強化に貢献します。また、このような新たなAIプロジェクトの推進を通じて、当社内におけるAI実装・運用に関わる専門スキルを持つ人材の育成を図ります。

新会社は、2030年度末までに200社へのサービス提供を目指し、事業拡大を進めてまいります。

■新会社の概要

ベルシステム24について 企業URL：https://www.bell24.co.jp/

株式会社ベルシステム24は、1982年に日本初の本格的コールセンターサービス開始以来、様々な企業の消費者との接点を担うコミュニケーション基盤を構築し、コンタクトセンターを中核としたBPO事業で業界スタンダードモデルを確立してきました。現在は、高度な人材力と最先端テクノロジーを融合し、「総合BPOパートナー」として進化を続けています。顧客体験の革新からビジネスプロセスの最適化まで企業のDXを推進し、次世代の企業競争力を創出する戦略的パートナーとして、クライアント企業のビジネス進化を加速させます。

「イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える」というパーパスのもと、社会のニーズに応える新たなソリューションを創出し、持続可能な社会の実現に貢献します。

