abc株式会社、3月7日開催「RIZIN.52」への協賛を発表

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、2026年3月7日（土）に有明アリーナで開催される日本最高峰の格闘技イベント「RIZIN（ライジン）.52」にRIZINスポンサーとして協賛いたします。

１．RIZINとは

「RIZIN.52」は、有明アリーナで開催格闘技イベント「RIZIN」公式サイト :https://jp.rizinff.com/

RIZINは、日本最高峰の総合格闘技イベントとして2015年に旗揚げされ、年間を通じて国内外のトップファイターが参戦する格闘技団体です。有明アリーナをはじめ、さいたまスーパーアリーナ、東京ドーム、各地の大型アリーナで開催される大会は、PPV配信を通じて、日本のみならず世界中のファンを熱狂させています。

２．3月7日開催「RIZIN.52」

【イベント概要】

【注目の対戦カード】

今回の有明アリーナで開催される「RIZIN.52」では、秋元強真選手が第10代BELLATOR世界バンタム級元王者パッチー・ミックス選手に挑む注目の対戦が実現します！

また、女子格闘技の注目カードとして、大島沙緒里選手とケイト・ロータス選手の激突や、強豪ルイス・グスタボ選手に対する桜庭大世選手の挑戦、さらには所英男選手と鹿志村仁之介選手の対決など、新たな格闘技の歴史を刻むにふさわしい注目の対戦カードが多数に揃ったイベントとなっております。

３．abc株式会社とRIZINの協賛関係について

当社は、2025年2月7日に当社、当社子会社のクレーンゲームジャパン株式会社（以下「CGJ社」）、およびRIZINを運営する株式会社ドリームファクトリーワールドワイドの3社間で基本合意契約を締結し、RIZINとの包括的なパートナーシップを開始いたしました。

【これまでの協賛実績（2025年）】

・2025年

3月30日「RIZIN.50 香川大会」（あなぶきアリーナ香川）

5月4日「RIZIN男祭り」（東京ドーム）

7月27日「超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り」（さいたまスーパーアリーナ）

11月3日「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」（GLION ARENA KOBE）

12月31日「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）

・2026年

3月7日「RIZIN.52」(有明アリーナ)【今回】

当社は年間を通じてRIZINの主要大会のスポンサーとして、日本格闘技界の発展を支援しております。

４．協賛の目的と期待効果

当社がRIZINとのパートナーシップを推進する背景には、以下の戦略的な目的があります。

【1．ブランド認知度の向上】

RIZINはPPV配信で生中継され、毎回数百万人の視聴者にリーチ。当社グループの認知度向上に大きく貢献します。

【2．多様な顧客層へのアプローチ】

格闘技ファンは幅広い年齢層・属性に広がっており、当社グループが展開する金融事業、Web3プロジェクト、エンターテインメント事業への新規顧客獲得が期待されます。

【3．Web3プロジェクトとの連携可能性】

当社が推進するWeb3技術を活用した新しい価値交換システムと、RIZINのファンエコシステムを融合させ、スポーツエンターテインメント業界に新たな価値を創出します。

５．今後の展開

当社およびCGJ社は、RIZINとのパートナーシップを通じてアスリート支援を実施し、スポーツエンターテインメント分野における新しいビジネスモデルの構築を目指します。今後も継続的にRIZINイベントへの協賛を予定しており、格闘技ファンの皆様に新しい体験価値を提供してまいります。

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

