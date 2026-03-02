【Dior】ヤニック・アレノによる「30 モンテーニュ」のディオール チョコレートエッグ

クリスチャン・ディオール合同会社(C) DIOR

分かち合いの瞬間を美しく彩るため、ディオールはこれまでにないプロポーションのチョコレートエッグを発表します。数々のミシュランスターを獲得したシェフ、ヤニック・アレノがデザインしたこの作品は、ダークチョコレートとホワイトチョコレートで作られ、クリスチャン・ディオールの象徴的なモチーフの一つ、魅惑的なリボンをあしらった「メダリオン」からインスピレーションを得ています。メゾンのタイムレスなシンボルが、オートクチュールの精神を宿した美味なる彫刻を彩ります。内部にはアイコニックな「カナージュ」モチーフや、ボタン、 'CD' イニシャルがあしらわれた数々のチョコレートのサプライズが隠されており、メゾンのヘリテージを称えます。これらの絶品のチョコレートは、ヘーゼルナッツ、アーモンド、そしてサクサクとした食感のパフドライス プラリネとそば茶を繊細に組み合わされており、創設者であり、クチュリエでもあるクリスチャン・ディオールの美食への情熱にオマージュを捧げています。

芸術作品そのものとも言えるこの逸品を、3月23日よりモンテーニュ通り30番地「ル ジャルダン」にて、ぜひご堪能ください。

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

