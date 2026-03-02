未来が今、動き出す。フォッシル ビッグティック復活

株式会社フォッシルジャパン

1999年に登場し、Y2Kカルチャーを象徴する存在として支持を集めた「BIG TIC（ビッグティック」が2026年に待望の復活。アナログとデジタルを融合させた独自の“アナデジ”デザインが、いま再びムーブメントを巻き起こす。

アナログのクラフト感と、躍動するアニメーションエネルギーを融合させたデジタル秒表示。アナログの時針・分針に、7種類の動きを設定できるデジタルの秒表示を組み合わせたデザインは、コレクターの間で高い人気を誇ってきました。

当時のY2Kスピリットを色濃く残しながら、いまの感性で再構築した大胆なグラフィック、エネルギッシュなカラー、そして常に動き続ける秒表示。それはノスタルジーであると同時に、自己表現のためのギア。レトロフューチャーなムードをまといながら、今を生きるスタイルにフィットする。Y2Kの鼓動を、手元に。

MACHINE BIG TIC

90年代後半のアナデジテクノロジーを、「マシーン」シリーズのインダストリアルなデザインで再構築。アニメーションのキャラクター性と、より構築的で耐久性のあるフォルムを両立させました。ノスタルジックなスピリットとモダンな姿勢、その両方を求める人へ。

発売日：3.2.26

全5型

FS6155, FS6156, FS6157, FS6158 (ステンレスブレスレットのモデル) 各30,800円(税込)

FS6165 (ブラウンレザーストラップのモデル) 27,500円(税込)

Y2K BIG TIC LIMITED EDITION

90年代後半のアイコニックなアナデジウォッチを大胆に再解釈した限定モデル。アナログの技巧とデジタルアニメーションを融合し、個性・ノスタルジー・そして“今この瞬間”の高揚感を表現します。

発売日：2.23.26

全5型

Y2K BIG TIC FLAMES 腕時計 LE1230、LE1234 2型 各33,000円(税込)

Y2K BIG TIC FLAMES ポケットウォッチ(懐中時計) LE1231 1型 27,500円(税込)

Y2K BIG TIC SCROLLING SECONDS LE1228、LE1229 各33,000円(税込)



WORLD FLAGS BIG TIC

スポーティなアナログ×デジタルデザインに、大胆でファン心をくすぐるカラーリングをプラス。

思わずコレクションしたくなる一本です。パーティーやライバル対決の夜、世界中がひとつに盛り上がる瞬間に。

発売日：4.6.26（予定）

全9種 各29,150円

TOWNSMAN BIG TIC

メカニカルなムードとデジタルの個性が出会う、新たなBIG TIC。スケルトン調のダイアルに、トゥールビヨン着想の複雑さをデジタルで表現したモジュールを組み合わせました。ランニングセコンドのアニメーションやフェイクギアのディテールが、洗練されたデザインに意外性のある動きをプラス。思わず語りたくなる一本です。

発売：2026年秋予定

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_5bnqnopcC4 ]

【発売に関して】

BIG TICコレクションは、以下の販売店にて発売予定です。

■MACHINE BIG TIC 3月2日(月)発売

・フォッシル公式オンラインストア(https://www.fossil.com/ja-jp/)

・フォッシル直営店舗（高松三越店・ピオレ姫路店）

・ZOZOTOWN FOSSILストア(https://zozo.jp/women-shop/fossil/detail/)

・Rakuten Fashion FOSSILストア(https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-fossil/?sort=1)

・オンタイム・ムーヴ公式オンラインストア(https://store.ontime-move.watch/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=006004&dpcnt=24&img=2&sort=07&udns=0&fpfl=0&sfl=0&pno=1)

・TiCTAC/junks 全店 (ショップリストを見る(https://www.tictac-web.com/shoplist/))

・TiCTAC公式オンラインストア(https://www.neuve-a.net/shop/g/g4570006822518/)

◆オンタイム・ムーヴにてフェア開催！◆

3月2日(月)の発売を記念して、期間中ご購入の方に、先着でオリジナルグッズをプレゼントいたします。

開催店舗：オンタイム渋谷ロフト店、オンタイム横浜ロフト店、ムーヴ新宿マルイ本館店、オンタイム神戸ロフト店、オンタイム千葉ロフト店 他

フォッシル ビッグティックフェアの詳細を見る(https://www.ontime-move.watch/topics/50556/)

＊展開モデル、在庫状況は各店舗によって異なります。ご了承ください。

■Y2K BIG TIC LIMITED EDITION

・フォッシル公式オンラインストア(https://www.fossil.com/ja-jp/)

・フォッシル直営店舗（高松三越店・ピオレ姫路店）

