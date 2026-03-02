【京都市北区・千本通】閉店した町中華「北京亭」再始動へ　就労継続支援B型×アートでクラウドファンディング実施（目標150万円／3月30日まで）

NPO法人敬天愛人会

NPO法人敬天愛人会（所在地：京都市左京区、代表：石原健雄）が運営する就労継続支援B型事業所「ぽっぽ」は、2024年に閉店した町中華「北京亭」（京都市北区・千本通周辺）の再始動に向けたプロジェクトを開始しました。

地域に愛された店の味と賑わいを次の世代へつなぐと同時に、障害のある方の“働く場”を地域の中に広げるため、クラウドファンディングサイト「READYFOR」にて支援を募集しています。目標金額は150万円、募集期間は2026年3月30日（月）までです。

看板作製案

看板の文字、イラストは利用者のデザインを採用

背景：なぜ取り組むのか

北京亭は、地域の方々に親しまれてきた町中華でしたが、担い手不足等により2024年に閉店しました。

私たちは、地域の当たり前の景色--店の賑わい、湯気、会話、「おいしいね」と笑い合う時間--が静かに失われていく現実を前に、もう一度この場所に“人の集まる灯り”を戻したいと考えました。

同時に、障害のある仲間たちが地域の中で役割を持ち、誇りを持って働ける場はまだ十分ではありません。

だからこそ、「おいしい店」と「働ける場所」を同時につくる形で、北京亭の再始動に挑戦します。

取り組みの特徴

1）味と店の賑わいを、次の世代へ

北京亭の味と空気を継承し、再び「通いたくなる町中華」として地域に開かれた店づくりを目指します。

2）就労継続支援B型として「働く」をつくる

就労継続支援B型の枠組みの中で、調理補助・仕込み・清掃・接客・制作など役割を分けながら、チームで運営を行います。

工賃向上と、地域の中で役割を持てる場づくりを目指します。

3）昭和レトロ×アート：画伯アートの展開（企画中）

店の歴史が残る意匠は活かしつつ、事業所の利用者が描くポップなアートを店内に展開する企画も進めています。

「古いものを壊す」のではなく「歴史と新しい感性を重ねる」ことで、常連の方には懐かしく、初めての方には新しい空間を目指します。

※デザイン・施工内容は現在調整中で、確定次第お知らせします。

店内の改装案

クラウドファンディング概要

プロジェクト名：60年愛された「北京亭」を障がい者の仲間と未来をつなぎたい

募集期間：2026年2月16日（月）～ 2026年3月30日（月）23:00

目標金額：1,500,000円

プロジェクトURL：https://readyfor.jp/projects/pekintei

主な資金使途：店舗改修費、設備・備品、サイン関連（看板等）、広報費 など

団体概要

団体名：NPO法人敬天愛人会

代表：石原 健雄

所在地：京都市

事業内容：就労継続支援B型事業所「ぽっぽ」の運営等

お問い合わせ先

NPO法人敬天愛人会（就労継続支援B型事業所「ぽっぽ」）

担当：扇野正人

TEL：075-606-5531

MAIL：info@poppo-b.com

住所：〒606-8122 京都府京都市左京区一乗寺東閉川原町19 リライブ修学院102