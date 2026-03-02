【京都市北区・千本通】閉店した町中華「北京亭」再始動へ 就労継続支援B型×アートでクラウドファンディング実施（目標150万円／3月30日まで）
NPO法人敬天愛人会（所在地：京都市左京区、代表：石原健雄）が運営する就労継続支援B型事業所「ぽっぽ」は、2024年に閉店した町中華「北京亭」（京都市北区・千本通周辺）の再始動に向けたプロジェクトを開始しました。
地域に愛された店の味と賑わいを次の世代へつなぐと同時に、障害のある方の“働く場”を地域の中に広げるため、クラウドファンディングサイト「READYFOR」にて支援を募集しています。目標金額は150万円、募集期間は2026年3月30日（月）までです。
看板作製案
看板の文字、イラストは利用者のデザインを採用
背景：なぜ取り組むのか
北京亭は、地域の方々に親しまれてきた町中華でしたが、担い手不足等により2024年に閉店しました。
私たちは、地域の当たり前の景色--店の賑わい、湯気、会話、「おいしいね」と笑い合う時間--が静かに失われていく現実を前に、もう一度この場所に“人の集まる灯り”を戻したいと考えました。
同時に、障害のある仲間たちが地域の中で役割を持ち、誇りを持って働ける場はまだ十分ではありません。
だからこそ、「おいしい店」と「働ける場所」を同時につくる形で、北京亭の再始動に挑戦します。
取り組みの特徴
1）味と店の賑わいを、次の世代へ
北京亭の味と空気を継承し、再び「通いたくなる町中華」として地域に開かれた店づくりを目指します。
2）就労継続支援B型として「働く」をつくる
就労継続支援B型の枠組みの中で、調理補助・仕込み・清掃・接客・制作など役割を分けながら、チームで運営を行います。
工賃向上と、地域の中で役割を持てる場づくりを目指します。
3）昭和レトロ×アート：画伯アートの展開（企画中）
店の歴史が残る意匠は活かしつつ、事業所の利用者が描くポップなアートを店内に展開する企画も進めています。
「古いものを壊す」のではなく「歴史と新しい感性を重ねる」ことで、常連の方には懐かしく、初めての方には新しい空間を目指します。
※デザイン・施工内容は現在調整中で、確定次第お知らせします。
店内の改装案
クラウドファンディング概要
プロジェクト名：60年愛された「北京亭」を障がい者の仲間と未来をつなぎたい
募集期間：2026年2月16日（月）～ 2026年3月30日（月）23:00
目標金額：1,500,000円
プロジェクトURL：https://readyfor.jp/projects/pekintei
主な資金使途：店舗改修費、設備・備品、サイン関連（看板等）、広報費 など
団体概要
団体名：NPO法人敬天愛人会
代表：石原 健雄
所在地：京都市
事業内容：就労継続支援B型事業所「ぽっぽ」の運営等
お問い合わせ先
NPO法人敬天愛人会（就労継続支援B型事業所「ぽっぽ」）
担当：扇野正人
TEL：075-606-5531
MAIL：info@poppo-b.com
住所：〒606-8122 京都府京都市左京区一乗寺東閉川原町19 リライブ修学院102