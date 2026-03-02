3月7日サウナの日に「静岡アウトドアサウナ宣言」発表 宣言イベントを草薙にて開催

一般社団法人静岡サウナ協議会

富士山を望み、茶畑を渡る風を感じ、駿河湾の水辺で深呼吸する。大自然の中で“ととのう”体験を静岡から全国へ、そして世界へ。

静岡サウナ協議会(静岡県静岡市、代表理事: 川井敏行)は、2026年3月7日（土）、「静岡アウトドアサウナ宣言」を発表いたします。本宣言は、静岡の自然資源を最大限に活かし、観光振興・地域活性化・健康増進を一体で推進する新たな挑戦です。

サウナを単なるブームとして捉えるではなく、“自然とともにととのう文化”を静岡から全国、そして世界へ発信します。

サウナは今、国内外で新しいカルチャーとして広がりを見せています。ウェルビーイング志向の高まり、体験型観光の進化、自然回帰の流れ。しかし、本物のアウトドアサウナに必要なのは、圧倒的な自然の舞台です。

静岡県は、「世界文化遺産 富士山」「日本一深い駿河湾」「日本有数の茶産地」「豊富な森林資源と清流」「多彩な温泉地」を有する、日本でも屈指の自然ポテンシャルを持つ地域です。山から海までの距離が近く、気候も温暖。四季折々の表情を楽しめる静岡は、アウトドアサウナと極めて高い親和性を持っています。

本宣言は、単なるイベント開催ではありません。目指すのは下記の3つのイノベーションです。

１.観光のイノベーション

自然体験型コンテンツとしてのアウトドアサウナを確立し、滞在時間の延伸・宿泊促進・周遊観光モデルを創出します。

２.地域経済のイノベーション

お茶、食、温泉、宿泊施設などと連携し、地域内循環型の経済モデルを構築します。

３.健康・ウェルビーイングのイノベーション

ウェルネスツアーをもとに自然の中でのサウナ体験を通じ、心身のリフレッシュと健康増進を推進します。

宣言の基本方針は以下のとおりです。

「自然と共生する持続可能なアウトドアサウナの推進」「地域事業者・自治体との共創モデルの構築」「広域連携による観光周遊 ルート形成」「国内外への戦略的情報発信」

本宣言をもとに静岡を「アウトドアサウナ先進県」にすることを目指します。

静岡から、世界へ。山と火と水。茶と海と風。そのすべてが出会う場所、静岡。自然と共にととのう体験を、ここから新しい文化として 広げていきます。ぜひご取材、ご注目賜りますようお願い申し上げます。

＜3月7日静岡アウトドアサウナ宣言イベント概要＞

当日は宣言文の正式発表に加え、今後の展開構想、モデルエリア創出計画、連携事業、そして将来的な広域展開ビジョンについて発表いたします。本イベントは、「静岡アウトドアサウナ元年」の幕開けとなる場です。

日時：2026年3月7日(土) 13時～13時30分 ※写真撮影時間含む

会場：イベント会場 プライベート駅サウナ ととの場（静岡市清水区草薙北2-28 ASTY草薙）

※BrownWoodにて実施

撮影会場 草薙駅北口芝生広場（静岡県静岡市清水区草薙北2）

※くさなぎサウナフェス サバスエリア

https://kusanagisaunafes.peatix.com/

登壇者：神田 主税（一般社団法人静岡サウナ協議会発起人・理事）

司会進行：川邉 実穂 氏（絶景サウナ旅著者 / サウナライター）

ゲスト：鈴木 康友 氏（静岡県知事）/庄司 政史 氏（(株)時之栖代表取締役社長）

参加者：静岡サウナ協議会メンバー10名程度（サウナ事業者、静岡県内企業、熱波師など）

スケジュール：13:00 静岡アウトドアサウナ宣言（神田理事）

13:10 来賓挨拶（鈴木知事 / 庄司社長）

13:25 写真撮影 サバス前にてサウナ事業者と記念撮影