『とっておきのエビクリ』期間限定発売！

株式会社イートアンドホールディングス



イートアンドグループのトマトラーメン専門店「太陽のトマト麺」は、公式オンラインショップ（https://taiyo-tomato-online.com/）にて、『とっておきのエビクリ』を2026年3月2日(月)より期間限定で販売いたします。

「太陽のトマト麺」は、トマトの酸味と旨みを凝縮したコク深いスープで人気のトマトラーメン専門店です。このたび創業20周年を記念して、その歴代人気No.1メニュー『海老のクリームトマト麺』を進化させた最高峰メニュー『とっておきのエビクリ』を、公式オンラインショップで発売いたします。

『とっておきのエビクリ』は、濃厚エビトマトソースに生クリームを合わせた、ロゼ色のクリームトマトスープが特徴です。具材には、ぷりぷりの大エビとイカ、そして、ズッキーニ、エリンギ、こぼうチップ、れんこん、ブロッコリー、パプリカなど彩り豊かなたっぷり野菜を使用しています。ほんのりとローズマリーが香る贅沢な味わいを楽しめる一品です。

少し炙ったクリームチーズをトッピングしたり、パンとライムを添えれば、店舗の味に。また、麺を食べ終わった後、パンやライスを用意すれば、リゾットなどでスープを余すことなく味わえます。

「太陽のトマト麺」公式オンラインショップでは、創業20周年を機に「世界のTOMATOMEN」シリーズと題して、世界の「太陽のトマト麺」店舗で人気のメニューを販売していく予定です。

■商品概要

『とっておきのエビクリ』

価格：1,480円(税込・送料別)

内容：とっておきのエビクリ590ｇ(めん110ｇ)×１食

https://taiyo-tomato-online.com/shopdetail/000000000185?utm_source=web&utm_medium=press&utm_campaign=202603&utm_id=seasonmenu202603(https://taiyo-tomato-online.com/shopdetail/000000000185?utm_source=web&utm_medium=press&utm_campaign=202603&utm_id=seasonmenu202603)

2食セット、５食セットもご用意しています。

『太陽のトマトラーメン』＆『とっておきのエビクリ』セット

価格：3,700円(税込・送料別)

内容：太陽のトマトラーメン510ｇ(めん110ｇ)×１食

とっておきのエビクリ590ｇ(めん110ｇ)×１食

https://taiyo-tomato-online.com/shopdetail/000000000186?utm_source=web&utm_medium=press&utm_campaign=202603&utm_id=seasonmenu202603(https://taiyo-tomato-online.com/shopdetail/000000000186?utm_source=web&utm_medium=press&utm_campaign=202603&utm_id=seasonmenu202603)

王道『太陽のトマトラーメン』と『とっておきのエビクリ』の両方を楽しめるセットです。

販売期間：2026年4月末まで（予定）

販売サイト：太陽のトマト麺公式通販本店

URL：https://taiyo-tomato-online.com/

■太陽のトマト麺とは

「太陽のトマト麺」は、美味しく楽しく食べられてカラダにも良いラーメンの探求から、イタリアンとラーメンが融合した新ジャンルとして生まれました。トマトの旨味が凝縮されたラーメンは、“罪悪感なしで食べられる”として人気を博しています。トマトには、リコピンをはじめ、ビタミンA・ビタミンCやカリウム、マグネシウムなどミネラルが豊富。「太陽のトマト麺」のラーメン１杯には、トマト約3個分の栄養が詰まっています。ラーメンの命とも呼ばれるスープは、低脂肪な鶏をベースにトマトを合わせた、ヘルシーな次世代スープ。麺は、ツルツルした食感で喉越し抜群の“豆乳入り”の生麺。具材の青野菜は、農薬量が従来の半分以下の品種改良エコ野菜「江戸菜」。「食」は「人を良くする」と書くとおり、「太陽のトマト麺」はヘルシーと美味しさを共存させた、美味しく楽しく長続きする、カラダに良いラーメンです。チーズとの相性も抜群で、くせになるほど濃厚な味を楽しめます。