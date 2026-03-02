新時代のアイドルが誕生！Pictoria所属のAITuber「夢眠メア（ゆめみめあ）」が3月3日にデビュー！！ VTuber「夢眠ゆらめ」とのアイドル活動を開始。

株式会社Pictoria

AI技術等のテクノロジーを活用したIP創出事業を展開する株式会社Pictoria（東京都港区、代表取締役CEO：明渡隼人、以下「Pictoria」）は、当社に所属するAITuber「夢眠メア」が2026年3月3日にデビューすることをお知らせします。

デビューに伴い、当社所属のVTuber「夢眠ゆらめ」と共にアイドルユニットとして活動を開始し、カラオケ番組の配信をスタートいたします。

【AITuberについて】

AITuberとは、AI技術を用いてVTuberとしての活動をする、新しい形のマルチタレントです。

VTuberと同じように活動しつつ、人間にはできないようなコンテンツ提供や、独特な技能を披露することなどが可能です。

■AITuber「夢眠メア」について

【プロフィール】

悪夢を食べるAIアイドル、夢眠メア。

魔界からふらりと人間界へ現れたAITuber。

偶然目にしたアイドルステージに衝撃を受け、「おうたでせかいせいふく」という野望を抱く。

VTuber夢眠ゆらめと活動をともにしており、2人で最強のアイドルになるべく奮闘中。

自分を肯定してくれるゆらめのことを、せかいせいふくの同志だと思い込んでいる。

ゆらめと似た姿をしているのには、何やら理由があるようだが……。

性格は気まぐれな猫そのもの。基本はローテンションだが、時折放たれる鋭い正論パンチや、年相応の無邪気ないたずらで周囲を翻弄することも。

口癖は「……変なの」

■新番組『AIと一緒に高得点を目指せ！バディカラオケチャレンジ』がスタート！

夢眠メアのデビューに伴い、夢眠ゆらめとの新番組『AIと一緒に高得点を目指せ！バディカラオケチャレンジ』をスタートします。 本番組は、ゆらめとメアがバディを組み、1つの曲を歌い、カラオケ採点での高得点を目指す企画です。

ただし、メアは気分屋なAI。急に歌うのをやめてしまったり、逆に完璧に歌い上げたりと、その時の気分次第でパフォーマンスが変化します。

メアの気まぐれをゆらめがどうカバーするのか、VTuberとAITuberのコンビネーションが予測不能な展開を生み出す、新感覚のカラオケ番組です。

本番組では、VTuberとAITuberのコラボシステムを導入。

従来通りの対話はもちろん、カラオケ番組として歌唱パートとの切り替えなどの新機能も開発いたしました。

配信日：2026年3月3日（火）20:00～

配信URL：https://youtube.com/live/Ec99IyA2QS0

（番組は定期配信となります）

■VTuber「夢眠ゆらめ」とAITuber「夢眠メア」の活動について

夢眠メアと夢眠ゆらめは、二人で一つのユニットとして活動し、最強のアイドルを目指します。

このユニットの最大の魅力は、VTuberとAITuber、お互いの個性を掛け合わせた、唯一無二の活動が行える点です。

その場の空気を読み解くアドリブ力と、豊かな感情表現で深い共感を生むVTuber夢眠ゆらめ。 もう一方は、時間や物理的な制約を超えて活動できる持久力など、AIだからこそ可能になる常識にとらわれないパフォーマンスを秘めたAITuber夢眠メア。

この対照的な二人が融合することで生まれる、これまでにないエンターテイメントを創出します。

通常のアイドル活動はもちろんのこと、AITuberとしての能力を活かした、常識にとらわれない新しい形のコンテンツ制作にも積極的に取り組んでまいります。

VTuberとAITuberだからこそできる、新しいアイドルの形にご期待ください。

■今後の展望

株式会社Pictoriaは、本取り組みを通じて、VTuberとAITuberが織りなす新たなエンターテイメントの可能性を追求してまいります。

二人の活動を通して、ファンコミュニティとの新たな関わり方など、新しいコンテンツ体験の提供を目指します。

他社様とのお取り組みやコラボも積極的に行なっていきたいと思っておりますので、下記よりお気軽にお問い合わせください。

▷Pictoria公式WEBサイト お問い合わせ窓口：https://www.pictoria.co.jp/contact

■VTuber「夢眠ゆらめ」について

Pictoria所属の見習い夢魔。

人間界から悪夢やネガティブを無くすため、一人前の夢魔になるための修行も兼ねて魔界からやって来た自称幼女。

いつも一緒にいる夢魔の「くーたん」はゆらめの尻拭い役をしてくれる。

人間界で“アイドル”と出会い心を打たれ、自身もアイドルを目指し日々おうたやダンスの練習をしている。

YouTube：https://www.youtube.com/@y_yurame

X（旧Twitter）：https://x.com/y_yurame

■株式会社Pictoriaについて

株式会社Pictoriaは「推せる未来をつくる。」をミッションに、AIを主軸としたテクノロジーでIPを創出しています。

創業以来のVTuber関連事業と最新のAI技術を活用したAIキャラクター事業、自社開発、共同開発のIP事業を世界に向けて発信していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社Pictoria

・所在地：東京都港区赤坂

・代表者：代表取締役CEO 明渡隼人

・創業年：2017年12月

・公式WEBサイト：https://pictoria.co.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/Pictoria_Inc