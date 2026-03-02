【リニューアル】無料はそのままに。PISOLA（ピソラ）のキッズメニューが「大人と同じ本格生パスタから選べる」仕様へ完全リニューアル！

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）のグループ会社である株式会社ピソラ（本社：滋賀県草津市、代表取締役：鬼界 友則）は、近畿・東海・関東エリアの郊外ロードサイドを中心に展開するクラフトレストラン「PISOLA（ピソラ）」のキッズメニューを、2026年3月より完全リニューアルいたします。

「自分の分を取り分けるから…」と、本当に食べたいメニューを諦めていませんか？

外食の際、お子様への取り分けを考えて「本当は辛いパスタが食べたいけれど、無難な味にしておこう」「自分のお皿から分けるから、お腹いっぱいになれない」。そんな風に、ご自身の「食べたい」をそっと諦めている親御さんは少なくありません。

PISOLAは、日々忙しく駆け回るママ・パパにこそ、外食の時くらいは気兼ねなく、ご自身へのご褒美として「本当に食べたい一皿」を選んでほしいと考えています。

そこで、1月から実施している「キッズメニューの無料化」に続き、この度キッズメニューの内容を完全リニューアル。さらに、多くのご要望をいただいていた「小学生」への販売も開始いたします。

何が変わったのか？ リニューアルの３つのポイント

◯「大人と同じ本格派」を、4種類のパスタからお子様自身が選べるように。

お子様だからといって味に妥協はしません。お店ごとにじっくり煮込んだ化学調味料・保存料無添加の手仕込みソースの生パスタを、食べやすいお子様サイズでご用意。お子様自身が「今日はどれにしよう？」と自分で選べる楽しさもプラスしました。（未就学児は引き続き無料です）

◯ 前菜からドルチェまでコース仕立てで、まるで大人気分

ポテトサラダやパリパリチーズの前菜から始まり、メインの生パスタ、そして食後のバニラアイスまで。パパやママと同じように「自分専用のメニュー」が並ぶ体験は、お子様にとってちょっと背伸びした特別な時間です。お子様が目を輝かせて自分のお食事に夢中になってくれるので、その間に、ママも温かいイタリアンを温かいうちにお腹いっぱい楽しめるようになりました。

◯「小学生のお子様」もご注文いただけるようになりました。

「うちの子はよく食べるから、小学生用も作ってほしい」というたくさんのお声をいただき、食べ盛りのお子様向けに小学生の価格設定を新設いたしました。

商品詳細 お子様パスタセット［小鉢・お子様アイス・ドリンクバー付き］

販売日：2026年3月1日（日）開始

対象店舗：PISOLA 全店舗

販売価格：小学生未満 無料／小学生 税込 \878

注意事項：お子様パスタセット・お子様うどんセット・お子様アイス単品はいずれか1人１皿までのご注文に限ります。

◯ ラインナップ（お子様サイズ）

《選べる生パスタ（以下から1品）》カルボナーラ

ベーコンとキノコのミートソース

タコと明太子の和風パスタ

ナスとベーコンのトマトソース

《サイドメニュー＆デザート》ポテトサラダ&パリパリチーズ

バニラアイス

《プレミアムドリンクバー》

《うれしいお子様ポテト》別途 税込\121にて販売

《キッズメニューの詳細はこちら》https://prtimes.jp/a/?f=d27839-566-4f5cddd86f6e128be261b39c09f16c75.pdf

キッズメニューストーリー：原点は夕方まで働く、ひとりのパートスタッフの背中

私たちがキッズメニューの無料化を決意した背景には、今から10年ほど前の、ある出来事があります。

当時、夕方の食事どきギリギリまで、いつも慌ただしく店を支えてくれていたパート従業員さんがいました。彼女の息子さんはまだ未就学児。「ここから家に帰って、また急いで晩ご飯を作るのだろうな」と思うと、胸がギュッとなりました。

「今日くらいは晩ご飯の準備を休みたい」 「自分のためだけの、美味しいご飯が食べたい」

それは、従業員である前に、ひとりの親としての切実な本音だったはずです。 彼女の背中を見たことがきっかけで、私たちは「日々忙しくしている親御さんが、取り分けを気にせず自分自身の食事を楽しめる時間を作りたい」と強く思うようになりました。

昨今、世間の状況に合わせて心苦しくも値上げを実施いたしましたが、「親御さんの負担を少しでも減らしたい」という私たちの想いは、あの頃から一切褪せていません。

こころも満たす「プレミアムドリンクバー」

PISOLAのドリンクバーは、ただの「飲み放題」ではありません。 果実の甘みをそのまま味わえる果汁100%のマンゴージュースやグァバジュース。香ばしくまろやかなバリアラビカ豆を使用したオリジナルコーヒー。そして、上質な茶葉で知られる紅茶ブランド「AMSUTEA（アムシュティー）」も取り揃えています。

食事の前や食後のひとときに、「自分のための1杯」をゆっくり選ぶ。そんなリゾート気分の時間を、大人も子どもも一緒にお楽しみください。

大人：税込\572

小学生のお子様：税込\286

小学生未満のお子様：\0（キッズメニューに含む）

日常を忘れられる、新しいファミリーレストランの形

PISOLAは「リゾート気分で、本格イタリアンを」をコンセプトに郊外ロードサイドに展開するクラフトレストランです。

扉を開けた瞬間から、毎日の家事や育児の慌ただしさを忘れられる開放的な空間をご用意しています。繁華街まで行かなくても、時間を忘れてゆっくりと、店内手仕込みの本格イタリアンをお腹いっぱい楽しめる。それが私たちの目指す場所です。

人と人との接点が変化していく時代だからこそ、同じテーブルを囲み、本当に美味しいお料理をシェアする価値は決して色あせないと信じています。

私たちはこれからも、皆さまの毎日に「ワクワク・感動」をお届けしてまいります。

