【Dior】「第51回セザール賞」授賞式でディオールを着用したセレブリティ

2026年2月26日、パリにて開催された 「第51回セザール賞」授賞式にて、イザベル・アジャーニ、ナディア・メリティ、マルゴー・フルニエがディオールを纏い、登場しました。

イザベル・アジャーニは、ブラックウールとシルクのロングコートを、ブラックシルクとレースのドレスの上から羽織り、ディオールのシューズを合わせました。

ナディア・メリティは、セザール賞の最優秀新人女優賞を受賞しました。

ブラックのウール＆シルクジャケット、ベスト、パンツからなるアンサンブルに、コットンシャツと、シルクスカーフ、そしてシューズを合わせた装いで登場しました。

マルゴー・フルニエは、セザール賞の最優秀短編ドキュメンタリー賞を受賞しました。

ブラックシルクのシャツにブラックシルクのクレープパンツ、そしてシューズを合わせました。

