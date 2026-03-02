【Dior】「第51回セザール賞」授賞式でディオールを着用したセレブリティ
クリスチャン・ディオール合同会社
＠Getty Images
＠Getty Images
＠Getty Images
【お問合せ先】
2026年2月26日、パリにて開催された 「第51回セザール賞」授賞式にて、イザベル・アジャーニ、ナディア・メリティ、マルゴー・フルニエがディオールを纏い、登場しました。
＠Getty Images
イザベル・アジャーニは、ブラックウールとシルクのロングコートを、ブラックシルクとレースのドレスの上から羽織り、ディオールのシューズを合わせました。
＠Getty Images
ナディア・メリティは、セザール賞の最優秀新人女優賞を受賞しました。
ブラックのウール＆シルクジャケット、ベスト、パンツからなるアンサンブルに、コットンシャツと、シルクスカーフ、そしてシューズを合わせた装いで登場しました。
＠Getty Images
マルゴー・フルニエは、セザール賞の最優秀短編ドキュメンタリー賞を受賞しました。
ブラックシルクのシャツにブラックシルクのクレープパンツ、そしてシューズを合わせました。
＠Dior #Dior #ディオール
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/zwHkC