【Dior】「第51回セザール賞」授賞式でディオールを着用したセレブリティ

写真拡大 (全3枚)

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年2月26日、パリにて開催された 「第51回セザール賞」授賞式にて、イザベル・アジャーニ、ナディア・メリティ、マルゴー・フルニエがディオールを纏い、登場しました。




＠Getty Images

イザベル・アジャーニは、ブラックウールとシルクのロングコートを、ブラックシルクとレースのドレスの上から羽織り、ディオールのシューズを合わせました。



＠Getty Images

ナディア・メリティは、セザール賞の最優秀新人女優賞を受賞しました。


ブラックのウール＆シルクジャケット、ベスト、パンツからなるアンサンブルに、コットンシャツと、シルクスカーフ、そしてシューズを合わせた装いで登場しました。




＠Getty Images

マルゴー・フルニエは、セザール賞の最優秀短編ドキュメンタリー賞を受賞しました。


ブラックシルクのシャツにブラックシルクのクレープパンツ、そしてシューズを合わせました。



＠Dior #Dior #ディオール



【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947


https://x.gd/zwHkC