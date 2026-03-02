【サンキューキャンペーン！】高級寿司50品食べ放題が3,900円！期間限定の豪華な美食体験！【FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店】
株式会社Globridge(グロブリッジ、本社：東京都港区赤坂 代表取締役：大塚誠)が運営するFUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店(https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13134270/)は、2026年3月2日(月)～同年3月31日(火)の月曜～木曜限定で、おひとり様3,900円(税込)の「サンキュー食べ放題プラン」を提供いたします。
本プランは、1日先着5組様限定で90分間高級寿司含む50種類が食べ放題の大変お得なプランです。当店名物である「高級寿司食べ放題」をより気軽に楽しめる価格で提供することで、日頃応援してくださっているお客様への感謝を還元いたします。
FUJIYAMA TOKYOの食べ放題ファンの方も、まだFUJIYAMA TOKYOに来たことが無い方も、お得なこの機会にぜひ一度お試しください。
FUJIYAMA TOKYO サンキュー食べ放題プラン 概要
■内容：1日5組様限定 高級寿司50種食べ放題 おひとり様 3,900円(税込)
90分間食べ放題／ラストオーダー70分
■対象期間：2026年3月2日(月)～同年3月31日(火)の月曜～木曜限定
■条件：
キャンペーン価格でのご提供は、食べログからの事前予約が必須です。食べログにてご来店前にご予約をお願いいたします。ご予約はこちら(https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13134270/party/284912385)からお願いいたします。
お電話でのご予約は承っておりません
■注意事項：
・1ドリンクオーダー or 飲み放題の追加が必須となります。
・仕入れにより内容が変更となる場合がございます。
・食べ放題のお寿司について、ネタのみの注文はお断りさせて頂きます。
・食べ残し、シャリだけ残しは追加料金発生致します。
・食べ放題メニューに、お刺身は含まれません。
夢の贅沢体験！サンキュー食べ放題プラン！
FUJIYAMA TOKYOと言えば、オープン当初から人気の“お寿司の食べ放題”。好きなネタを好きなだけ楽しむもよし、全種類の制覇を目指すもよし。食べ放題ならではの楽しみ方で、高級寿司を思う存分ご堪能ください。
＜サンキュー食べ放題プラン 食べ放題内容＞※一部
[握り] 大とろ、中とろ、赤身、まぐろ、漬けまぐろ、ねぎ塩まぐろ、金目鯛、えんがわ、いか、えび、つぶ貝、あじ、真鯛、ぶり、えびバジル 他
[軍艦] いくら、うに、ねぎとろ、塩ねぎとろ、サーモン、ねぎ塩サーモン、カニ味噌、とろたく、納豆 他
[サイドメニュー]枝豆、のり塩ポテト、唐揚げ、竜田揚げ(限定)、お味噌汁 他
お寿司食べ放題と言えば、FUJIYAMA TOKYO！最新情報はSNSで発信中！
お寿司を中心とする様々な海鮮料理とお酒がお楽しみいただける「FUJIYAMA TOKYO」。当店を象徴するたくさんのお寿司が並んだ写真や動画は大きな反響があり、Instagramのショート動画では再生回数が200万回を超える投稿もございます。
秋葉原駅徒歩1分とアクセスも良好。ご友人との気兼ねない飲み会やお仲間とのお食事会など、ぜひ様々なシーンでご利用ください。
-----------
<店舗情報>
FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店
■営業時間 ：月～金・祝 16:00-23:00(LO22:30)
土・日 15:00‐23:00(LO22:30)
■所在地 ：東京都千代田区神田佐久間町１丁目２０
■電話番号 ：03-5577-5352
■食べログ ：https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13134270/
■秋葉原店公式Instagram：https://www.instagram.com/fujiyamaakihabara/
■ブランド公式HP : https://jblm2024.wixsite.com/fujiyama-tokyo
-----------
＜ 株式会社Globridge会社概要 ＞
■会社名：株式会社Globridge (グロブリッジ)
■所在地：東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス赤坂701
■代表者：代表取締役 大塚誠
■事業内容：飲食店の経営、コンサルティング、プロデュース
■店舗情報：東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・茨城県・群馬県・福岡県・鹿児島県・北海道・沖縄県 など約1000店舗（フランチャイズ店舗・VR店舗含む）
■設立：2008年9月
■URL：http://www.globridge.co.jp/
-----------
〈 お問い合わせ 〉
（株）Globridge 広報 田中
MAIL：pr@globridge.co.jp
TEL：070-7597-8726