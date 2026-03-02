2月16日はライクキッズ「にじいろの日」　ニンジンの収穫までの過程を動画で学び、彩り豊かな特別給食を提供

ライク株式会社

保育・人材・介護の事業を展開するライク株式会社（東京本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長 グループCEO：岡本 泰彦、以下 ライク）の子会社で、子育て支援サービス事業を営むライクキッズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本 泰彦、以下 ライクキッズ）は、運営する認可保育園「にじいろ保育園」の語呂に合わせ、2月16日を「にじいろの日」と制定しています。4年目を迎えた今年も、引き続き子どもたちが食について学び・楽しんで食べられる「にじいろ給食」を、認可保育園や事業所内保育施設等の約 191 施設で提供しました。

ライクキッズの認可保育園では独自の給食室を設け、子どもたちの健康をサポートするとともに、食育への取り組みに力を入れています。成長に重要なこの時期の身体づくりはもちろん、味覚の基礎となる幼少期の食事環境を整えるためにも食育に重きを置き、給食職員が中心となって、季節の献立や子どもたちが育てた野菜をメニューに取り入れることで、食への興味や楽しさを感じてもらえる工夫をしています。特に、施設ごとに給食職員と保育士が協力し、子どもたちが今何に興味を持っていて、どのような学びを提供したいのかを協議することで、育てる野菜の選定や、味覚体験の内容までを総合的に企画し、楽しんで学べる食育を実施しています。

今年も「にじいろ給食」では、ニンジンをふんだんに使用した特別メニューを提供しました。緑・黄色などさまざまな野菜が彩るにじいろカレー、カラフルサラダ、キラキラフルーツポンチが食卓を鮮やかに彩りました。カレーのルーは市販品を使用せず、一から手作り。食材本来の味わいを感じられるよう工夫し、子どもたちが野菜のおいしさや栄養について楽しく学べる機会を設けました。

また、給食をいただく前には、ニンジンが子どもたちのもとに届くまでの過程を動画で視聴しました。動画は栄養士が実際にニンジン畑を訪問し、どのように育てられているのかを取材・撮影したものです。動画の最後には井上農園の井上徹也さんから「おいしい野菜をたくさん食べてもらいたい」とのメッセージも寄せられました。

動画を視聴した後は農家から届いたニンジンを使った「にじいろ給食」をみんなでいただきました。保育園にニンジンが届くまでの過程を学んだことで、子どもたちからは「ニンジンって機械をつかってとるんだね」「さっき見たにニンジンだね、おいしいね」といった声が上がり、食への関心や感謝の気持ちが育まれる機会となりました。

ライクキッズでは、このような取り組みを通して、より一層食育活動に力を入れ、体の基礎を形成する食事の大切さ、楽しさ、面白さを子どもたちに伝えてまいります。

■ライクキッズについて

ライクキッズでは、認可保育園である「にじいろ保育園」や学童クラブ・児童館、事業所内保育施設など、幅広い保育施設を全国で410ヶ所以上運営しております。自然素材を用いた明るい保育室では、子どもたちが自分の居場所と感じられる環境や、想像力を発揮してのびのびと過ごせる環境づくりをしています。毎日の生活の中で国産間伐材のヒノキなどをふんだんに使用した家具や手作り遊具の暖かな感覚に触れながらのびやかに過ごしてほしいと願っています。

■会社概要

商号：ライクキッズ株式会社

代表者：代表取締役社長 岡本 泰彦

所在地：〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウェスト17階

設立：1989年12月

事業内容：認可保育園である「にじいろ保育園」をはじめ、学童クラブ・児童館等、様々な形態の保育施設を運営する「公的保育サービス」、事業所内保育施設(企業・病院・大学等)の運営を受託する「受託保育サービス」を提供。

資本金：50百万円

URL：https://www.like-kd.co.jp/