【オイシックス新潟】新潟「新次元」の幕開け！ 3/21(土）22(日) 東北楽天ゴールデンイーグルスとの開幕2連戦 “オイシックス史上最高来場者数”を目指してプロジェクト始動

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、2026年シーズンにて球団創設20周年、そして、NPBファーム・リーグ参加3年目を迎えます。

桑田真澄CBOや新入団の選手をむかえ、新たな体制でスタートをするオイシックスのホーム開幕戦は、3月21日(土)、22日(日)の東北楽天ゴールデンイーグルス戦となります。

今シーズンはスローガンとして「新潟、新次元。」を掲げ、次のステージへの飛躍を遂げたいと考えております。シーズンの幕開けとして、開幕2連戦はNPBファーム・リーグ参加後の1日あたりの最高来場者数6,157名を超える来場を目指す「新潟、新次元。プロジェクト」を始動します。

2日間ともに、”日本一おいしい球団”スタジアムグルメの新作発売や、開幕戦にふさわしい企画をご用意しておりますので、ぜひお越しください！

試合概要

日時：2026年3月21日（土）13:00試合開始（11:30一般開場）

2026年3月22日（日）13:00試合開始（11:30一般開場）

場所：HARD OFF ECOスタジアム新潟

試合：NPBファーム・リーグ公式戦（vs 東北楽天ゴールデンイーグルス）

Oisixサンクスデー

チケット販売：https://more.tiget.net/@/niigata-albirex-bc2026

新作スタジアムグルメ、球場企画については後日発表予定です。

随時ホームページにアップしますのでお楽しみに！

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。