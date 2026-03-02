TVアニメ『みどりのマキバオー』が2026年3月で放送30周年！

株式会社スタジオぴえろ

「週刊少年ジャンプ」で1994年から1998年にかけて連載された、つの丸原作の伝説的競馬漫画『みどりのマキバオー』。

漫画『みどりのマキバオー』を原作に、スタジオぴえろにより制作された、笑いあり涙ありの異色スポーツアニメーションが、2026年、TVアニメ放送30周年！周年を記念して、様々な企画が決定！

◆周年記念サイトがオープン！

30周年を記念して、特設サイト（https://midorinomakibao.com/ ）がオープン！

様々な企画の情報や、TVアニメ「みどりのマキバオー」のあらすじなど、30周年を楽しむためのコンテンツがもりだくさん！

また、「#マキバオー30周年」をつけてXで応援メッセージを投稿すると、あなたのメッセージがサイトトップに登場するかも！？

ぜひ参加して、マキバオーたちを応援しよう！

◆OP・ED映像が公開！

『30周年記念サイト』のサイト内と、『ぴえろチャンネル』でTVアニメーションOP映像、ED映像を公開！当時の記憶がよみがえる！

▶TVアニメ『みどりのマキバオー』オープニングテーマ『走れマキバオー』／F・MAP

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Ko2yM6T3-WM ]

▶TVアニメ『みどりのマキバオー』エンディングテーマ『とってもウマナミ』／MEN‘S5

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MZSDlQI6bGs ]

◆“漆黒の帝王”「カスケード」のソフビが発売決定！

TV アニメ『みどりのマキバオー』に登場する“漆黒の帝王”ことカスケードが待望のソフビ化決定！

2026 年冬頃発売予定となっております。

マキバオーの最大のライバルとして立ちはだかるカスケードに乞うご期待ください！！

◆「『みどりのマキバオー』×OK COFFEE TVアニメ『みどりのマキバオー』30周年記念 ブレンドコーヒー発売＆コラボカフェ開催決定！

TVアニメ『みどりのマキバオー』30周年を記念して、アニメコラボコーヒーを手掛けるOK COFFEEより、マキバオーをイメージして作る特別なオリジナルブレンド、“マキバオーブレンド”の発売が決定いたしました！より手軽に“マキバオーブレンドを楽しめる”ドリップパックやグッズなども発売予定です。

さらに、コラボカフェの開催決定！コーヒーの味と香りで、『みどりのマキバオー』をお楽しみください。開催時期は2026年春予定。詳細は後日発表となります。

OK COFFEE

ECサイト：https://okcoffeeroastery.com/

Xアカウント：https://x.com/okcoffee_

◆TVアニメ『みどりのマキバオー』のオンラインくじが「FaNeMa」にて企画進行中！！

「FaNeMaくじ」にて、TVアニメ『みどりのマキバオー』のオンラインくじを2026年夏頃、販売開始！！

マキバオーのぬいぐるみや登場キャラクターのイラストを使用したグッズなど魅力的な商品を展開！！詳しい情報は決まり次第、FaNeMa公式X「Fanema_Official」にてお知らせいたします。お楽しみに！

＜TVアニメ『みどりのマキバオー』 FaNeMaくじ概要＞

販売期間：2026年夏頃

販売価格：1回880円 10連7920円

■システムサービス株式会社 ECサイト「FaNeMa(ファネマ)」

https://fanema.jp/

■FaNeMaくじサイト

https://fanemakuji.com

■FaNeMa公式X「Fanema_Official」

https://twitter.com/Fanema_Official

※発表時現在の情報です。諸藩の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

◆「AMNIBUS」にてTVアニメ『みどりのマキバオー』関連商品の発売が決定！

アニメグッズサイト「AMNIBUS」にて、TVアニメ『みどりのマキバオー』の場面写などを使用したグッズが発売決定！

詳細は後日、AMNIBUSの公式Xアカウント（https://x.com/AMNIBUS ）にてご案内いたします。

【発売予定商品】

・トレーディング場面写缶バッジ

・トレーディング場面写イラストカード

・トレーディング場面写ポストカード

・ダイカットステッカー

・アクリルお守り

・ミニフォト用アクリルスタンド

・マフラータオル

・Tシャツ

【販売サイト】 AMNIBUS（https://amnibus.com/）

その他、TVアニメ放送30周年を記念して、様々な企画が盛りだくさん！

公式Xや公式サイトで告知をしていくのでお見逃しなく！

TVアニメ『みどりのマキバオー』作品基本情報

■TVアニメ『みどりのマキバオー』とは

「週刊少年ジャンプ」で1994年から1998年にかけて連載された、つの丸原作の伝説的競馬漫画「みどりのマキバオー」。2007年には「週刊プレイボーイ」で続編となる『たいようのマキバオー』の連載を開始。2011年からは掲載をWEBサイト「週プレNEWS」に移し、『たいようのマキバオーW』として2016年まで連載された。

漫画「みどりのマキバオー」を原作として、TVアニメ「みどりのマキバオー」は1996年3月2日よりスタジオぴえろ制作にて全61話が放送された。

コメディタッチな作風とシリアスなスポ根要素を織り交ぜた原作に、飯富勝や本多麗、堀江ヒゲ治といったアニメオリジナルの子供キャラを登場させるなど、よりファミリー向けに仕上げた笑いあり涙ありの異色スポーツアニメーション。

ギャグ漫画でありながら、迫力あるレース描写や熱い展開で競馬ファンをもうならせ、今なお多くのファンに愛されている。

■タイトル

TVアニメ『みどりのマキバオー』

■コピーライト

(C)つの丸・スタジオ将軍／集英社・ぴえろ

■放送情報

放送期間：1996年3月2日～1997年7月12日

話数：全61話／各話30分

放送局：フジテレビ系列

■原作

つの丸（集英社刊）

■キャスト

ミドリマキバオー 犬山犬子

チュウ兵衛 千葉 繁

飯富 勝 高山みなみ

飯富昌虎 飯塚昭三

飯富源次郎 緒方賢一

山本菅助 桜井敏治

三枝友則 石田 彰

カスケード 玄田哲章

ミドリコ 有馬端香

■スタッフ

監督 阿部紀之（現：阿部記之）

シリーズ構成 橋本裕志

キャラクターデザイン 小原秀一／鈴木藤雄

美術デザイン 池田祐二

美術監督 高田茂祝

撮影監督 福島敏行／宮川晴年

編集 （株）ファルコン／厨川治彦／植松淳一

録音監督 水本 完

音楽 岩代太郎

■30周年記念サイト

https://midorinomakibao.com/

■公式X

みどりのマキバオー公式 ＠midorimakibao30

https://x.com/midorimakibao30

