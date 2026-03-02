Adecco、月刊人材ビジネス「第43回 派遣スタッフ満足度調査」の「再就業」で1位を獲得

アデコ株式会社

人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの日本法人で、総合人事・人財サービスを展開するアデコ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平野 健二）の人財派遣およびアウトソーシング事業のブランドであるAdecco（以下「Adecco」）は、この度、人財派遣業界の専門誌である月刊人材ビジネスが実施した「第43回 派遣スタッフ満足度調査」の「今後もこの派遣会社から働きたい（再就業）」で、1位を獲得しました。Adeccoは、同調査の全16項目のうち、11項目で1位を獲得しています。

月刊人材ビジネスの「派遣スタッフ満足度調査」は、派遣社員として勤務している方を対象にした満足度調査です。第43回調査は、3,000人を対象に調査が行われました。同調査は16の質問項目で構成され、「総合評価」の項目として、「今後もこの派遣会社から働きたい（再就業）」と、「この派遣会社を友人に勧める（口コミ）」があります。Adeccoは、「再就業」で1位を獲得しただけでなく、全16項目のうち、11項目で１位を獲得しました。

同調査でAdeccoが１位を獲得した11項目は、以下の通りです。

- 今後もこの派遣会社から働きたい（再就業）- 紹介された仕事内容の満足度- 仕事内容と比較した給与の満足度- 担当営業とのコミュニケーションについて- 事前説明と実際の業務内容の比較- 相談・苦情電話の担当者へのつながりやすさ- 相談・苦情に対する担当者の理解度- 相談・苦情に対する担当者の迅速さ- 相談・苦情に対する担当者の約束履行度- 登録予約時の対応- 登録に訪問した際の対応

今回の調査結果について、アデコ株式会社常務執行役員の井内 洋一郎は、次のようにコメントしています。

「この度、月刊人材ビジネスの第43回『派遣スタッフ満足度調査』で、満足度の総合評価のひとつである「再就業」の1位に選んでいただき、大変嬉しく思います。当社は、誰もがいきいきと働きながら、主体的にキャリア形成に取り組む『キャリアの自律』を実現できるよう、様々な形で派遣社員を支援しています。当社が重視しているのは、あらゆるテクノロジーを活用しながらも、常に『人』を中心にして事業を進めることです。我々のこうした姿勢や取り組みを評価していただき、今回、『再就業』の1位を獲得することができたのではないかと考えています。派遣社員という働き方は、『キャリアの自律』のための前向きな選択肢のひとつです。誰もが主体的に働き方を選び、キャリアを形成できるよう支援することで、働き手が自らのキャリアに誇りを持てる社会を実現できるよう、引き続き取り組んでまいります」

Adeccoは、「あなたらしさと、誇れる明日へ。」をビジョンとして掲げ、それぞれのサービスの革新を図りながら、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートしています。今後も、様々な施策を通じて、働く人々と地域の発展に貢献してまいります。

【月刊人材ビジネス「第43回 派遣スタッフ満足度調査」の調査概要】

- 実施期間：2025年10月30日（木）～11月6日（木）- 有効回答数：3,000人- 男女比：男性1,405人（46.8%）、女性1,595人（53.2%）- 年齢比：10代 0人（0％）、20代 138人（5%） 、30代 400人（13%） 、40代 799人（27%） 、50代 1,014人（34%） 、60代 551人（18%）、70代 98人（3%）- 雇用形態：有期雇用 2,104人（70%）、無期雇用 896人（30%）- 属性「現在派遣会社に登録している」且つ「同一の派遣会社で就業した期間が1ケ月以上の方」