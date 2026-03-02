世界30,000店舗以上で展開するネイルブランド「DASHING DIVA」ウォニョンがミューズに就任・キービジュアルを初公開！

クロスプラス株式会社

クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）のグループ会社である株式会社アイエスリンク（本社：愛知県春日井市、取締役CEO：中北 裕三）が展開する、「DASHING DIVA（ダッシングディバ）」は、韓国で「DASHING DIVA」のミューズを務めるグローバルガールズグループIVEのメンバー・ウォニョンを日本においてもブランドミューズに迎えたことをお知らせいたします。これに伴い3月2日（月）より日本版のキービジュアルを公開いたします。

また、「DASHING DIVA」が展開するネイルチップの「magic press」とジェルネイルポリッシュの「One Gel」を3月よりロフト、プラザ、@cosme STOREにて先行販売、4月より全国のバラエティショップで販売を開始いたします。

■DASHING DIVAのブランド哲学

DASHING DIVAは、「忙しい日々の中でも生き生きと働く女性を応援するネイルのトータルブランド」というブランドコンセプトを掲げ、1989年にニューヨークの小さなネイルサロンからスタートしました。セルフネイルアート市場を切り拓いてきたブランドとして、「美しさをもっと自由に楽しめるように」という想いを原点に、忙しい日々の中でも生き生きと働く女性の背中を押し、毎日の瞬間が少しでも幸せで満たされるように、洗練されたカラーと繊細なデザイン、そして手軽さと完成度を両立したアイテムで、日常のさまざまなシーンに寄り添うセルフネイル体験を提供します。

■ウォニョン起用背景

今回、日本においてもブランドミューズとして迎えるウォニョンは、DASHING DIVAが大切にする “自分らしさを表現する”というフィロソフィーと強く共鳴する存在です。ウォニョンの堂々として前向きな魅力・エネルギーは、ブランドコンセプトを体現しています。日本で公開するキービジュアルでは、セルフネイルを単なる装飾ではなく、日常を前向きに“私“を楽しむ自己表現として提案し、世界中が恋する指先「#ウォニョンネイル」をウォニョンの透明感と芯のある佇まいで表現します。

■商品情報

magic press

「一秒完成ネイルチップ」として、忙しい日常の中でも手軽にネイルを楽しめるタイムパフォーマンスの高さが支持されています。デザイン性にも優れ、10秒に一個売れている程韓国で圧倒的人気を誇るネイルチップです。今回のリニューアルで、韓国、アメリカ、日本など複数国で取得した特許技術を適用した粘着剤で粘着力がアップし、家事や一日中遊んでも取れづらくなりました。

【商品概要】

・商品名：magic press

・価格 ：DESIGN 1,980円（税込）／

PREMIUM 2,178円（税込）

・枚数 ：32枚入

One Gel

日本初上陸の、ベース・カラー・トップの3工程を1本に凝縮したワンステップ仕様のオールインワンジェルポリッシュです。初心者でもムラがなく均一で美しい仕上がりを実現し、欠けや濁りが起こりにくい仕様のため、美しさは10日以上キープされます。また、LEDランプで60秒硬化するだけで完成するため、初心者でも簡単にプロ仕様のネイルに仕上げることができます。

【商品概要】

・商品名：One Gel

・価格 ：カラー 990円（税込）／マグネット 1,100円（税込）

／トップコート 1,100円（税込）

・容量 ：5ml

■販売先

3月よりロフト、プラザ、@cosme STOREにて先行販売

4月より全国のバラエティショップにて順次販売開始

公式サイト ：https://dashingdiva.jp（３月中旬より公開予定）

公式Instagram ：https://www.instagram.com/dashingdiva__jp

■新キービジュアル

・magic press

・One Gel

■DASHING DIVA（ダッシングディバ）について

DASHING DIVAは1989年にニューヨークで誕生し、現在では世界30,000店舗以上で展開されるグローバルブランドとして、アメリカ・韓国の両市場でトップクラスの人気を誇るネイルブランドです。累計販売個数は3000万個を突破し、特に韓国では、美容専門店「OLIVE YOUNG」においてネイルチップカテゴリ売上No.1を記録し、ブランド力・商品力ともに高い評価を得ています。“1秒完成ネイル”として知られるネイルチップ「magic press」や、ベース・カラー・トップコートが一体化したワンステップジェルネイル「One Gel」などがあり、忙しい現代女性が手軽にプロ級の仕上がりを楽しめるアイテムとして支持を集めています。

■アイエスリンク 会社概要

会社名：株式会社アイエスリンク

代表者：中北 裕三

所在地：〒486-0923 愛知県春日井市下条町1丁目2-28

URL ：https://aieslink.co.jp/index.html

■クロスプラス 会社概要

会社名：クロスプラス株式会社

代表者：山本大寛

所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13

URL ：https://www.crossplus.co.jp



クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。