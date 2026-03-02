小さな庭で繰り広げられるガーデンパーティー TINY GARDEN FESTIVAL 2026 チケット情報公開・第一弾出演アーティスト決定！

株式会社アーバンリサーチ

株式会社アーバンリサーチは、2026年6月5日(金)から6月7日(日)の3日間、長野県・蓼科湖畔のキャンプ場「TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS」にて、『URBAN RESEARCH Co., Ltd. presents TINY GARDEN FESTIVAL 2026』を開催。

コンセプトは変わらず、「小さな庭先で繰り広げられるガーデンパーティー」。

親子で楽しめる「衣・食・住・遊」の多彩なプログラムを通じて、作り手の営みや自然の循環を肌で感じながら、心地よい時間を共有することを目指しています。

今年は例年の2日間開催に加え、6月5日(金)に「前夜祭」を実施いたします。

前夜祭からご参加いただくことで、これまで以上にゆったりと流れる時間の中で、豊かな自然を五感で堪能いただけます。週末の本祭を前に、心身を整える贅沢なひとときをぜひお楽しみください。

注目のLIVEアーティストは独特の歌声と世界観で聴く者を魅了する折坂悠太の出演が決定！

新緑の蓼科湖畔に響き渡るライブパフォーマンスをお見逃しなく。

また今回のキービジュアルは、イラストレーターの武政 諒による描き下ろし。TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORSの空気感と、多種多様なアクティビティが混ざり合う様子を独自の視点で表現していただきました。

入場チケットおよび「TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS」の宿泊付きプランは、3月7日(土) 12:00より一斉に発売を開始いたします。

ライブの追加ラインナップ、アクティビティ、出店ブースなどの詳細は、公式SNSおよび特設サイトにて随時発表いたします。

Profile

武政 諒

蓼科を拠点に活動するイラストレーター。2010年に武蔵野美術大学卒業後フリーランスに。国内外の出版や広告、パッケージなど幅広い分野でイラストレーションを制作。

WEB：https://ryotakemasa.com(https://ryotakemasa.com/)

Instagram @ ryotakemasa(https://www.instagram.com/ryotakemasa/)

EVENT INFORMATION

【開催日程】

2026年6月6日(土)・6月7日(日)

※前夜祭 2026年6月5日(金)

【開催場所】

TINY GARDEN 蓼科(https://www.urban-research.co.jp/special/tinygarden/)および近隣施設、道の駅 ビーナスライン蓼科湖 エリア(https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1FK2gAbTBBCNl9ITgYH6diFKkfF3i5Fvx&ll=36.05070080288224%2C138.25673466312048&z=17)

長野県茅野市北山8606-1

・ メイン会場（有料エリア）

TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS

・ 第2会場（無料エリア）

道の駅 ビーナスライン蓼科湖側 / EKAL 道の駅ビーナスライン蓼科湖店

【開催時間】

・ メイン会場

6月6日(土)

[開場] 11:00 [閉場] プログラム終了後（21:00頃を予定）

6月7日(日)

[開場] 9:00 [閉場] 17:00（プログラム終了 15:00）

前夜祭 6月5日(金)

[開場] 15:00 [閉場] プログラム終了後（21:00頃を予定）

・ 第2会場

6月6日(土)

[開場] 11:00 [閉場] 17:00

6月7日(日)

[開場] 9:00 [閉場] 15:00

※ 各ワークショップ、LIVE等の情報に関しましては随時情報を更新いたします。特設サイト、Instagram 公式アカウント(https://www.instagram.com/tiny_garden_festival/)をご確認ください。

> Instagram @ tiny_garden_festival(https://www.instagram.com/tiny_garden_festival/)

> Facebook (TINY GARDEN)(https://www.facebook.com/urtinygarden/)

LIVE / アーティスト

注目のLIVEには折坂悠太の出演が決定！

＜プロフィール＞

鳥取生まれ千葉県出身のシンガーソングライター。2013年にギターの弾き語りでライブ活動を開始。2015年に「のろしレコード」の立ち上げに参加。2016年には1stアルバム「たむけ」をリリースする。2018年10月に2ndアルバム「平成」を発表し、民謡やジャズ、ラテンなどさまざまな要素を取り入れた音楽性で、高い評価を得る。2024年6月に4thアルバム「呪文」を発表。また、CMソングや映画への楽曲提供を行い、2025年春にはNHK「みんなのうた」に「やまんばマンボ」で初登場。

チケット情報・宿泊

本年は前夜祭の開催が決定！

TINY GARDEN FESTIVAL 2026

イベント入場チケット

【販売開始】

2026年3月7日(土) 12:00～

【チケット料金】

▼ 2DAYチケット（6月6日・7日）

大人（中学生以上）：前売 6,000円 / 当日 6,500円

子ども（小学生）：前売 1,000円 / 当日 1,000円

未就学児：無料

▼ 1DAYチケット（6月6日）

大人（中学生以上）：前売 3,500円 / 当日 4,000円

子ども（小学生）：前売 500円 / 当日 500円

未就学児：無料

▼ 1DAYチケット（6月7日）

大人（中学生以上）：前売 3,000円 / 当日 3,500円

子ども（小学生）：前売 500円 / 当日 500円

未就学児：無料

▼ 前夜祭付き3DAYチケット（6月5日・6日・7日）

大人（中学生以上）：前売 9,500円 / 当日 販売無し

子ども（小学生）：前売 2,500円 / 当日 販売無し

未就学児：無料

・前夜祭付き3DAYチケットについて

※ 前夜祭は食事付き、宿泊代が含まれています

※ 本チケットは「前夜祭付きフリーキャンプ・ウッドデッキサイト（2泊3日）」をご予約された方のみが購入できる、追加宿泊人数分のチケットとなります

※ 価格はすべて税込です

TINY GARDEN FESTIVAL 2026 前夜祭

“顔が見える交流”を楽しむ前夜祭

TINY GARDEN FESTIVAL 2026 本祭前日に開催する、宿泊者を中心とした前夜の集い。焚き火を囲みながら、この土地ならではの味と人に出会う時間。長野県内で親しまれている飲食店による軽食とドリンクを楽しめるアウトドアダイニングをご用意します。にぎやかな本祭が始まる前に、この土地の空気にゆっくりと身をゆだねる時間を。TINY GARDEN FESTIVAL 2026で過ごす週末が、ここから静かに始まります。

TINY GARDEN FESTIVAL2026 前夜祭

【日時】 6月5日(金) 18:00～21:00

【会場】 TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS

【対象】 TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS およびGREEN SOX TATESHINA宿泊者限定

【参加費】

大人（中学生以上）：4,000円

子ども（小学生）：2,000円

未就学児：無料

＜料金に含まれるもの＞ 宿泊費、前夜祭ケータリング&ドリンクチケット

＋TINY GARDEN 蓼科にご宿泊のお客様は6月6日(土)朝食付き

※ こちらのチケットは本祭を含む6月5日(金)から6月7日(日)の2泊3日宿泊される方のみ購入いただけます。TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS宿泊の方は、宿泊予約サイトでオプション選択してください。

※ キャンプフリーサイト「GREEN SOX TATESHINA」で前夜祭にご希望の方はpeatixからご購入いただけます。（3DAYチケットとして販売）

● TINY GARDEN FESTIVAL 2026 入場チケット付き宿泊プラン

メイン会場であるTINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORSに宿泊するプラン。TINY GARDEN FESTIVAL 2026 イベント限定の各種特典が付いています。

【対象日程】 6月6日(土)・7日(日)

■ 特典（一例）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 2DAYチケット代を含む

・ 滞在24時間以上のロングステイ（通常13:00～15:00チェックイン / 10:00～11:00チェックアウト）

■ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 公式プラン

・ 本館ロッジ ｜ 2名利用時の1名料金 23,600円～

・ キャビン（キャンプエリア内） ｜ 3名利用時の1名料金 19,500円～

・ キャンプサイト各種 ｜ 4名利用時の1名料金 9,400円～

＜料金に含まれるもの＞ 宿泊代、TINY GARDEN FESTIVAL 2026 チケット代、温泉入浴代、駐車場1台分

※ 前夜祭にご参加希望の方は「「TINY GARDEN FESTIVAL 2026」宿泊予約」からご確認ください。

● TINY GARDEN FESTIVAL 2026 公式 キャンプフリーサイト宿泊プラン

メイン会場の隣、徒歩1分の「GREEN SOX TATESHINA」フリーサイトで1泊2日するプラン。

【対象日程】 6月6日(土)・7日(日)

■ キャンプフリーサイト 1サイト料金： 20,000円

＜料金に含まれるもの＞

・ 宿泊代（定員4名まで / テント1張まで）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 2DAY 入場チケット（大人1名分）※注1

※ 会場内駐車場（1台分）

■ ウッドデッキサイト 1サイト料金： 33,000円

＜料金に含まれるもの＞

・ 宿泊代（定員6名まで / テント2張まで）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 2DAY 入場チケット（大人1名分）※注1

※ 会場内駐車場（1台分）

※注1 入場チケットの追加購入について

サイト料金に含まれる入場チケットは「大人1名分」のみとなります。 同伴される2人目以降の大人の方、および小学生の方は、人数分の「2DAY入場チケット」を別途ご購入ください。

※ TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORSのキャンプ・ロッジ・キャビンなどとご予約方法が異なります。ご購入の際はご確認ください。

前日からゆっくり準備・前夜祭も満喫！

「GREEN SOX TATESHINA」前夜祭付きフリーサイトで2泊3日するプラン

メイン会場の隣、徒歩1分の「GREEN SOX TATESHINA」フリーサイトで2泊3日するプラン。

【対象日程】 6月5日(金)・6日(土)・7日(日)

■ 前夜祭付きキャンプフリーサイト 1サイト料金： 24,000円

＜料金に含まれるもの＞

・ 宿泊代（定員4名まで / テント1張まで）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 前夜祭付き3DAY入場チケット（大人1名分）※注1

・ 6月5日(金) 前夜祭夕食付き

※ 会場内駐車場（1台分）

■ 前夜祭付きウッドデッキサイト 1サイト料金： 37,000円

＜料金に含まれるもの＞

・ 宿泊代（定員6名まで / テント2張まで）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 前夜祭付き3DAY入場チケット（大人1名分）※注1

・ 6月5日(金) 前夜祭夕食付

※ 会場内駐車場（1台分）

※注1 入場チケットの追加購入について

サイト料金に含まれる入場チケットは「大人1名分」のみとなります。 同伴される2人目以降の大人の方、および小学生の方は、人数分の「前夜祭付3DAY入場チケット」を別途ご購入ください。

※ TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORSのキャンプ・ロッジ・キャビンなどとご予約方法が異なります。ご購入の際はご確認ください。

- What’s “TINY GARDEN FESTIVAL”?

メイン会場となるTINY GARDEN 蓼科は東京から2時間半。

高速道路を降りて八ヶ岳を臨みながら30分ほど車を走らせると、蓼科高原の玄関口、こじんまりとした佇まいの蓼科湖が見えてきます。

標高1250mに位置し、夏は爽やかな風が吹きぬけ 冬は凍てつく寒さが大地を覆う。

四季折々の自然の力を強く感じられる環境が広がっています。

ときには優しく、ときには厳しい表情を見せながら循環し続けるこの場所では、季節ごとに芽吹くさまざまな植物や 多くの生き物の営みも見ることができます。

2019年9月、その湖のほとりにTINY GARDEN 蓼科は根を下ろしました。

私たちは周囲を取り巻く環境と共生し、この場所で日々を過ごしながら流れている時間を積み重ねています。

訪れてくれた方々には、衣・食・住・遊のプログラムを通じて、私たちと関わりのある方々の営みから生まれたもの、そして日々移り変わる自然の循環から紡ぎ出されたものを、肌で感じていただくための時間を変わらずにご用意しています。

“大きな何かを求めるのではなく、小さくても確かなものを参加したみんなが手にすることができる”

そんなフェスティバルの形を私たちが繋がってきた方々とともに今年も作りあげていきたいと考えています。

皆様のご来訪をスタッフ一同お待ちしています。

TINY GARDEN FESTIVAL 実行委員会

【一般のお客様 お問い合わせ】

TINY GARDEN FESTIVAL 実行委員会

営業時間：平日 10:00～17:00

MAIL：tgfinfo@urban-research.com