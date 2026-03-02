動画生成AI「NoLang」を開発する株式会社Mavericksは、GCERTI社にて情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001:2022」認証を取得

株式会社Mavericks

動画生成AI「NoLang（ノーラン）」をはじめとした先端的なAIプロダクト開発を手掛ける株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表取締役：奥野 将太）は、GCERTI社にて情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001:2022」の認証を取得いたしましたのでお知らせします。

認証取得の背景

動画生成AI「NoLang」は2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、導入法人は60社を突破し、ニュース記事の要約動画作成や社内研修資料の動画化など、多くの企業・個人の業務に深く関わるサービスへと成長しました。法人のお客様をはじめ、多くの方々の業務情報・コンテンツデータを日常的に取り扱う立場として、情報セキュリティ体制のさらなる強化は当社にとって経営上の最優先課題の一つでした。

サイバー攻撃の高度化・巧妙化が進む昨今、単なる技術的対策にとどまらず、国際標準に基づいたマネジメント体制の確立こそが、お客様への真の信頼性の証明になると判断し、このたびISO/IEC 27001認証の取得に取り組みました。

ISMSとは

ISMSとは、組織が保有する情報資産の「機密性」「完全性」「可用性」を適切に管理するためのマネジメントシステムです。ISO/IEC 27001はその国際規格であり、第三者機関による厳格な審査・認証を通じて、組織の情報セキュリティ管理体制が国際基準を満たしていることを証明するものです。今回の認証取得により、株式会社Mavericksの情報セキュリティへの取り組みが、国際的な基準であることが認証されました。

動画生成AI「NoLang」とは

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。

2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、法人企業の導入社数は60社を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の動画生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年2月時点）※。

100体以上のアバターや300種類以上の音声などの豊富なアセットに加え、独自のアバターを作成できる機能および感情豊かな音声合成機能を備えており、専門知識がなくても誰でも瞬時に高品質な動画を作成することが可能です。

※ 登録ユーザー数で比較（当社調べ）

認証概要

今後の展望

NoLangを使ってみる :https://no-lang.com[表: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/90_1_ffb07e0b9ff388ef370f6bc659dbf65b.jpg?v=202603030251 ]

株式会社Mavericksは、今回のISMS認証取得を通じて確立した情報セキュリティ体制を基盤に、より多くの法人企業様・パートナー様に安心してNoLangをご活用いただける環境を整えてまいります。プロダクトアウト型の生成AIスタートアップとして、セキュリティと利便性を両立したAIサービスの提供を通じ、企業のDX推進・業務効率化への貢献を続けるとともに、引き続き情報セキュリティ体制の継続的な改善に努めてまいります。

