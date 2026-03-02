「クールジャパン・プラットフォームアワード2026」グランプリ / 準グランプリ / 優秀賞 　計14取組が受賞！！

内閣府知的財産戦略推進事務局

内閣府では、官民・異業種連携の強化を図る「クールジャパン官民連携プラットフォーム（CJPF）」の取組を通じ、クールジャパンの優れた取組の発掘・発信、異業種間の連携を促進しており、その活動の一環として、クールジャパンの担い手の皆様を応援するため、日本の魅力の発信の優れた取組を表彰する「クールジャパン・プラットフォームアワード」を毎年実施しています。本アワードは、日本の新しい価値や魅力を創出し海外に展開するプロジェクトと、日本の魅力を海外に伝えるムービーを募集し、プロジェクトとムービーの2部門における作品を表彰するものです。

訪日外国人観光客数は昨年4,200万人を超え、旅行消費額も約9.5兆円と、いずれも過去最高を記録しました。コンテンツ分野もアニメやマンガを筆頭に、実写映画、音楽やドラマも世界各国で人気を博しています。さらに、食やファッション、ビューティなど多岐に渡る分野が海外から注目を集め、経済の拡大に寄与しています。

2024年6月に決定した「新たなクールジャパン戦略」では、クールジャパン関連産業の一層の海外展開と、日本ファンの拡大を目指す方針が示されました。これらの目標を達成するためには、取組の量的な拡大に加え、高い体験価値を提供する高付加価値化など、質的側面にも着目した施策を推進していきます。

クールジャパン官民連携プラットフォーム（CJPF）は、日本の魅力を海外に発信、展開し、クールジャパン戦略を推進するために、令和8年3月2日（月）に「CJPFアワード2026表彰式」を開催し、14の受賞取組を発表いたしました。

＜CJPFアワード2026表彰式サイト＞ https://cjpf.jp/award/

（主催：内閣府／運営：Vpon JAPAN株式会社）

受賞取組一覧

【ムービー（動画）部門】

グランプリ（2件）

■タイトル：Discover Oita's Hidden Gems: The Art Edition

■受賞者：大分県（制作：ENGAWA株式会社 ）

■概要：本作品は、大分県に残る隠れた魅力を、衣食住および文化など多角的な視点から描いた映像作品です。工芸・アートを主軸とし、主に英語圏の視聴者に向けて制作されました。

シネマティックな映像表現を通じて、オーセンティックな大分県の魅力を表現しています。欧米市場を意識したカラーグレーディングを施し、重厚感のある質量を感じさせる映像に仕上げています。

■タイトル：TOKYO | Okutama: Your Gateway to Forest Calm, Healing Retreats, and Exciting Adventures

■受賞者：株式会社TYO

■概要：東京都奥多摩の山々に抱かれた自然豊かな地域を舞台に、四季の移ろいを感じる庭や薪サウナ、地元食材を活かした料理を映し出しました。

都心から約1時間半で訪れることができ、サイクリングやトレッキング、森林セラピー、ラフティングなど多彩な体験を楽しめる奥多摩。自然と人の営みが織りなす奥多摩の魅力を伝えています。

準グランプリ（2件）

■タイトル：Yoron Island Your own life, your own voyage. 4K

■受賞者：etooto株式会社

■概要：八百万の神を題材に、島の命を擬人化した作品です。自然崇拝とアニミズムをテーマに島を擬人化し、そこで息づくさまざまな命の逞しさや美しさを表現しています。

■タイトル：蒟蒻麻絲 KONJAC LINEN

■受賞者：湖東繊維工業協同組合

■概要：日本・滋賀県湖東地域に紡がれてきた百年の伝統技術と、自由で革新的なストリートカルチャーが融合した作品です。蒟蒻麻絲は、こんにゃく糊付け加工によって天然素材の麻糸一本一本に光沢とシャリ感を与え、ル・ポワン染めにより奥行きある色彩を生み出します。

職人たちの精緻な手仕事と、若きアスリートやスケーターたちが蒟蒻麻絲をつなぎ躍動する姿を通して、伝統工芸の新たな可能性を示す挑戦を描いています。

優秀賞（4件）

■タイトル：新篠津産米魅力発信動画「わたしのふるさとの話」

■受賞者：株式会社REACTOR

■概要：ある日、おにぎりを手にした男性の前で、不思議なおにぎりが語りかけ始めます。「わたしのふるさとを知ってる？」

広大な田んぼ、きらめく水面、風にそよぐ稲穂、

そしてお米が大好きな村の人々に出会う――。

その体験を通して男性は新篠津という場所に流れる時間とぬくもりを知っていきます。

■タイトル：Modern Luxury, TOYAMA：IWASE篇

■受賞者：株式会社wondertrunk&co.

■概要：金沢に隣接する富山県は、恵まれた自然を背景とした豊かな食泊体験によるウェルビーイングや、伝統技術を磨きながら現代のライフスタイルに合わせた革新的なものづくり、そして人々の自然と共生する精神性を体感できる場所です。富山の価値を「モダンラグジュアリーな旅先」として再規定し、新しい富裕層が求める体験やスポット、生業を営む人々が生み出す「上質な空気感」を、取材を通して表現しています。

■タイトル：Beneath the Surface - Discover Okinawa with Hilton

■受賞者：ヒルトン沖縄

■概要：外資系ホテルブランドが、沖縄の自然・文化・人々と真摯に向き合いながら、地域と共に「新しい旅の形」を提案。信仰や手仕事、風土、自然に根ざした静かな魅力を掘り起こし、沖縄の精神的な豊かさを伝えています。

表層的な観光ではなく、島に根ざす文化・自然・人々の営みに“深く潜る”旅の在り方を提示した作品です。また、最新の撮影技術によって、その奥行きある風景と空気感を丁寧に描き出しました。

■タイトル：Japan Pearl 2025 Uwajima Kobe

■受賞者：日本真珠輸出組合

■概要：海外からKOLを招き、日本の真珠産地を巡るツアーを開催し、日本の真珠の魅力を伝える動画を作成しました。

日本の真珠は自然と共生しながら人の手と真心によって生まれるジュエリーであること、また日本の真珠産業の歴史と文化、真珠を育てる人々の思いを伝えることを目的としています。

【プロジェクト（事業）部門】

グランプリ（1件）

■タイトル：日本のコンテンツを共に創り、戦略的に世界へ届ける文化交流プロジェクト

■受賞者：マンガプロダクションズ / マンガアラビア

■概要：マンガプロダクションズ ：サウジアラビアと日本に拠点を持つアニメ制作会社兼IPマネジメント会社です。日本のコンテンツにこだわりと敬意を持ち、日本のアニメ・ゲームの魅力を広く海外に発信しています。文化支援活動として、日本のマンガ制作を中東地域の学生に無料で教えるオンラインプログラムを開催しています。

マンガアラビア：日本の出版社と正規契約を結び、高品質なローカライズと地域発IPを「Kids／Youth」誌およびアプリで展開しています。学校・放送・イベントと連携し、「読む→学ぶ→創る」の体験を促進しています。東京のManga Internationalをハブに、日MENA間での共同制作・多言語配信・権利保護を推進し、日本の卓越したストーリーテリングを正規の価値として広く届けています。

準グランプリ（2件）

■タイトル：Another Side of Japan

■受賞者：株式会社TYO

■概要：「Another Side of Japan」は、日本各地に眠る知られざる魅力を、ノンバーバルでハイクオリティな映像として世界へ発信するシリーズです。地域の自然・文化・食・産業、そしてそこに暮らす人々の魅力をサステイナブルな旅の視点から見出し、国内外に新たな選択肢を提案する映像IPとして展開し、観光振興と地域活性化への貢献を目指すプロジェクトです。

■タイトル：東京建物三津寺ビルディング

■受賞者：宗教法人三津寺 / 東京建物株式会社 / 大成建設株式会社

■概要：大阪の大動脈である御堂筋沿いに建つ三津寺の境内地に、寺院・ホテル・店舗からなる高層ビルの複合施設を建設した取り組みです。江戸時代末期建立の木造本堂を曳家して保存すると同時に、持続可能な寺院経営を実現し、ホテルと共存する都市型寺院の新しいプロトタイプを提案しています。

優秀賞（3件）

■タイトル：インバウンド免税ECモール「TaxFreeOnline.jp」

■受賞者：アイエントエマージ株式会社

■概要：訪日外国人が旅行前か日本滞在中にスマホから免税商品をオンライン注文し、宿泊先ホテルや帰国時の空港で受け取れる日本初のインバウンド特化型ECモールです。地方の伝統工芸品や地域限定品も気軽に購入可能となり「商品購入をきっかけに次回旅行先を地方へ拡張する」 “ 新体験 ” を提供することで、訪日消費を促進しつつ地方創生を目指しています。

■タイトル：木桶職人復活プロジェクト

■受賞者：木桶職人復活プロジェクト

■概要：2012年に小豆島で始まった木桶職人復活プロジェクトは、醤油蔵元や大工、料理人など多様な担い手が参加し、絶滅の危機にあった木桶づくりを継承する活動です。毎年の新桶製作や技術共有を通じて、全国に木桶仕込みの文化を再生・拡大しています。

■タイトル：富裕層向けサステナブルな文化体験サービス

■受賞者：株式会社こはく

■概要：可処分所得の高い訪日客向けに、地域固有の資源を活用した文化観光体験を提供し、地域文化の継承や経済活性化へ貢献しています。古民家の活用やフードロスの抑制、中小零細の地元企業からの調達など、サステナビリティを重視した体験を造成し、持続可能な観光の実現に寄与しています。

【表彰式 開催日時】 令和8年3月2日（月）10時00分～13時05分

【表彰式 開催場所】 東京都千代田区内幸町2丁目2-3

日比谷国際ビルコンファレンススクエア8階 8F会議室

【3月2日（月）表彰式当日の写真】

【クールジャパン官民連携プラットフォーム 共同会長 メッセージ】

小野田 紀美

内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦略）

クールジャパン・プラットフォームアワード（CJPF AWARD）は、政府、自治体、民間事業者等が一体となってクールジャパン戦略を推進するにあたり、日本の魅力の海外発信等において優れた動画、あるいはプロジェクトを表彰することを通じ、担い手の皆様のご活躍を応援するものです。今回、プロジェクト部門では100件、ムービー部門では237件と多数の応募があり、グランプリの３件を含む14件が受賞作として選ばれました。応募していただいた皆様、また、審査員の皆様をはじめ、ご協力をいただいたすべての皆様に感謝申し上げます。

プロジェクト部門でグランプリを受賞された「日本のコンテンツを共に創り、戦略的に世界へ届ける文化交流プロジェクト」は、日本の複数の出版社と契約し、日本のアニメ・マンガをアラビア語の正規版として中東地域に広く配信し、日本発コンテンツの国際的な認知拡大に大きく寄与しています。正規版の配信・出版網の整備を通じて海賊版の抑止にも成果を上げるとともに、日本の制作会社と協力したコンテンツ制作を行うなど、日本と中東が連携してコンテンツを発信・創出する新しい協働モデルです。

ムービー部門でグランプリを受賞された「Discover Oita's Hidden Gems: The Art Edition」は、日本の地域文化が有する工芸、現代アート、歴史、地域の伝統行事である祭りなどの多彩な魅力を、洗練された映像表現で豊かに描き出し、大分県の観光資源に新たな価値と深みをもたらした作品です。「TOKYO | Okutama: Your Gateway to Forest Calm, Healing Retreats, and Exciting Adventures」は、映像の美しさに加えて、奥多摩の自然や文化に関する体験内容やその楽しみ方を、ターゲットに寄り添った分かりやすいテロップ等で伝えており、情報発信のフォーマットとしての完成度が高く、他の皆様にも参考になるモデルです。

グランプリを含む今回の受賞作品については、「クールジャパン官民連携プラットフォーム」のホームページや、関係省庁とも連携し、在外公館を通じて国内外に広く発信いたします。引き続き、官民で一体となって、強力にクールジャパン戦略を推進してまいります。

【各部門・審査委員長 総評】

ムービー（動画）部門 総評

審査委員長 田中 理沙

クールジャパン 官民連携プラットフォーム 共同会長

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学 学長

今年度は237件の応募をいただき、日本らしさの演出に工夫を凝らした数々の力作に出会うことができました。エモーショナルな視点やユーモア溢れる表現など、個性が際立つとともに、各地の歴史、文化、自然、伝統といった世界に誇れる資源が豊かに美しく描かれています。

今回の審査では、表現の魅力に加え「視聴してもらうための仕掛けと気配り」を重視し、対象者の感性に真に届くかどうかを深く議論しました。

発信された映像が単なる紹介に留まらず、本アワードをきっかけにして、新たなコミュニケーションや日本への共感が広がっていくことを期待しています。

ムービー（動画）部門 審査員

渡邉 賢一（価値デザイナー／株式会社XPJP 代表取締役 /株式会社ジオ・ガストロノミー 代表取締役）

ダコスタ・レティシア（Japan Experience 株式会社 プロダクト・マネージャー）

田澤 麻里香 (株式会社KURABITO STAY 代表取締役社長)

牧野 友衛（一般社団法人メタ観光推進機構 代表理事／日本政府観光局（JNTOJNTO）デジタル戦略アドバイザー）

クリス・グレン（有限会社パスト・プレゼント・フューチャー 代表取締役／ラジオDJDJ／インバウンド観光アドバイザー）

矢野 貴久子 (株式会社アイスタイル BeautyTech.jp 編集長)

【各部門・審査委員長 総評】

プロジェクト部門 総評

審査委員長 夏野 剛

クールジャパン 官民連携プラットフォーム 共同会長

近畿大学 特別招聘教授 情報学研究所長

本年度の受賞作品は、社会実装や次世代育成を伴う「持続可能な仕組みづくり」が際立つ内容でした。

グランプリのサウジアラビアとのマンガ交流に見られる国境を越えた「共創」、寺院とホテルの共存や木桶職人の育成といった「伝統と革新の融合」が高く評価されています。また、訪日客向け免税ECの構築や地域の魅力を映像IPとして活用する試みなど、文化資源を現代のニーズに合わせて再定義する戦略性も見られます。

これらの取組は、日本独自の価値を一方的に発信するのではなく、双方向の交流や地域社会への還元を重視しており、クールジャパン戦略が「体験」や「対話」を軸とした新たなステージに進化していることを象徴する選考結果となりました 。受賞プロジェクトにおおいに敬意を払いたいと思います。

プロジェクト部門 審査員

梅澤 高明 (CIC Japan会長 / A.T. カーニー シニアアドバイザー )

楠本 修二郎（カフェ・カンパニー株式会社 代表取締役会長／ZEROCO 株式会社 代表取締役社長／農業生産法人株式会社JAPAN FARM PARTNER 代表取締役社長／一般社団法人おいしい未来研究所 代表理事）

ローレン・ローズ・コーカー（Vegas PR Group 代表）

コチュ・オヤ（株式会社Oyraa 代表取締役社長）

山田 早輝子（国際ガストロノミー学会 日本代表／株式会社FOOD LOSS BANK 代表取締役社長／Sports Doctors

Network COO/ アジア代表）

軍地 彩弓 (編集者 / ファッション・クリエイティブ・ディレクター)

【「CJPFアワード2026」実施体制 】

■主催：

クールジャパン官民連携プラットフォーム

■後援：

文化庁／農林水産省／経済産業省／観光庁／環境省／クールジャパン機構／日本政府観光局（JNTO）／日本商工会議所／東京商工会議所

事務局：

内閣府知的財産戦略推進事務局

【「CJPFアワード2026」公式WEBサイト】

