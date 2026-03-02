「ドコモ MAX」× SM ENTERTAINMENT JAPAN 続報！aespaのチケット限定販売が決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、本日2026年3月2日（月）より、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約かつLeminoをご契約のお客さま※1※2※3を対象に、「aespa」のライブチケット限定販売を開始しました。

対象となるのは、2026年4月に計4日間開催される「aespa」初の日本ドームツアーである「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」。同公演は昨年10月から11月にかけて開催された「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN」の追加公演で、これまでの先行販売でもすでに申込みが殺到している人気公演です。2026年3月8日（日）までチケット限定販売を実施中ですので、奮ってご応募ください。

チケット応募ページ：https://bit.ly/4shVY6A(https://bit.ly/4shVY6A)

加えて、これまでチケット限定販売施策やチケットプレゼント施策により多くのファンの方に楽しんでいただいた「NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN」、「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」について、Leminoプレミアムでの独占配信※4や「ドコモ MAX」×「Lemino」ユーザー限定※1※2※3のグッズプレゼントキャンペーンも実施予定です！

また、同じくSM ENTERTAINMENT JAPAN所属のEXOの約1年8か月ぶりのファンミーティング「EXO'verse」の独占配信も決定しました。

ますます盛り上がりを見せる「ドコモ MAX」×SM ENTERTAINMENT JAPANの取組みを、今後もお見逃しなく！

(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

「ドコモ MAX」音楽特典 特設サイト：https://bit.ly/3OIyYzl(https://bit.ly/3OIyYzl)

「ドコモ MAX」× SM ENTERTAINMENT JAPAN 特設サイト：https://bit.ly/4u23iVx(https://bit.ly/4u23iVx)

※1 現在の料金プランや契約内容はMy docomoからご確認いただけます。

※2 お申込み時点で「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」どちらかをご利用中であること。かつ、選べる特典で「Lemino」を選択されているか、「Lemino」の月額契約者が対象となります。お申込み時点で回線未開通の方、 「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」へのプラン変更予約をしている方、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を解約済みの方、選べる特典で「Lemino」を選択していないかつLeminoの月額契約のない方はお申込みいただけません。

※3 Webでの新規契約・他社からドコモへ乗り換え(MNP)の場合、各種手続きやSIMカードのお届けなどの影響でお申込みからご利用開始までに最大10日ほど時間を要することがございます。今回実施するライブチケットの限定販売や抽選プレゼントへの申込みを前提に新規契約・ 他社からドコモへ乗り換え(MNP)を検討の方は、店頭(ドコモショップ・量販店など)での手続きをおすすめします。

※4 配信は、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の契約有無にかかわらず、「Leminoプレミアム」をご利用のお客さまはどなたでもご覧いただけます。

【aespaライブチケット限定販売概要】

■公演名：2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]

■出演アーティスト：aespa

■会場・日程：

2026年4月11日（土）[大阪] 京セラドーム大阪 16:30開場 / 18:30開演

2026年4月12日（日）[大阪] 京セラドーム大阪 14:00開場 / 16:00開演

2026年4月25日（土）[東京] 東京ドーム 16:00開場 / 18:00開演

2026年4月26日（日）[東京] 東京ドーム 14:00開場 / 16:00開演

■特典内容：チケット限定販売

※抽選での販売となります。

■応募条件：以下どちらも満たす方

１.「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」どちらかをご利用中であること

２.選べる特典で「Lemino」を選択されている、または「Lemino」の月額契約をされている方

■応募期間：2026年3月2日（月）18:00～2026年3月8日（日）23:59

【「NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN」配信概要】

チケット応募ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000152/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_nr-maxsm-0302#content_05

■公演名：「NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN」

■出演アーティスト：NCT WISH

■配信日時：2026年3月3日（火）0:00～

■配信形態：Leminoプレミアム(月額1,540円(税込) ※5、初回初月無料※6)にて独占配信

【NCT WISH「ドコモ MAX」×「Lemino」サイングッズプレゼントキャンペーン概要】

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ4ZmI=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_nr-nctwish-0302

■応募期間：2026年3月6日（金）正午～2026年3月15日（日）23:59

※詳細はキャンペーン開始当日に公式サイト（https://bit.ly/4u23iVx）にてお知らせします。

【「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」配信概要】

■公演名：「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」

■出演アーティスト：KANGTA / 東方神起 / SUPER JUNIOR / ZHOUMI (SUPER JUNIOR-M) / HYOYEON (少女時代) / MINHO (SHINee) / EXO / Red Velvet / NCT 127 / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / XngHan&Xoul / SMTR25

■配信日時：2026年3月8日（日）0:00～

■配信形態：Leminoプレミアム(月額1,540円(税込) ※5、初回初月無料※6)にて独占配信

※視聴ページは、後日Lemino公式サイト（https://lemino.docomo.ne.jp/）内にオープンいたします。

【SMTOWN「ドコモ MAX」×「Lemino」オフィシャルグッズプレゼントキャンペーン概要】

■応募期間：2026年3月16日（月）正午～2026年3月22日（日）23:59

※詳細はキャンペーン開始当日に公式サイト（https://bit.ly/4u23iVx）にてお知らせします。

【「EXO'verse」配信概要】

■公演名：「EXO'verse」

■出演アーティスト：EXO

■配信日時：2026年3月12日（木）0:00～

■配信形態：Leminoプレミアム(月額1,540円(税込) ※5、初回初月無料※6)にて独占配信

※視聴ページは、後日Lemino公式サイト（https://lemino.docomo.ne.jp/）内にオープンいたします。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※5の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※6でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※5 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※6 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。