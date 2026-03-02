【劇的絵本 朗読シリーズ】まんが日本昔ばなしを手掛けた池原昭治 × 人気声優陣 × スタジオあまめの華空祥監督が贈る、『かーちゃんのやぶれた絵本』が本格始動。

スタジオあまめ合同会社

スタジオあまめは、YouTube発の劇的絵本 朗読シリーズ『かーちゃんのやぶれた絵本』を本格始動いたしました。

本シリーズは2026年1月30日に第1話を公開、第2話『まほうのカーテン』を3月1日に配信。

今後、年間シリーズ展開を予定しています。

各話のキービジュアルは、国民的番組『まんが日本昔ばなし』で作・演出・美術を手がけた池原昭治氏が担当。さらに本作には、鬼滅の刃、チェンソーマン、進撃の巨人、風の谷のナウシカ、など人気アニメで活躍する声優陣が参加。島本須美、井上喜久子をはじめ、楠木ともり、伊藤美来、ファイルーズあい、石川由依、鬼頭明里らと世代を超えるキャストが童話の世界を彩ります。

スタジオあまめは、世代を超えて語り継がれる、日本発の新たな物語IPの創出を目指します。

■ プロジェクト概要：絵本を「読むもの」から「体験するもの」へ

本作は、単なる絵本の読み聞かせではありません。音響演出・ストーリー設計にこだわり、絵本を読みものから「体験」に昇華した、【劇的絵本】を提唱しています。

「子どもが自分の力で世界を好きになる」というテーマを掲げ、子どもから大人まで親子で楽しめる物語を配信しています。

■ 劇的絵本とは

従来の絵本とは異なり、音響設計・BGM・ストーリー設計・キャストの演技・画面演出を組み合わせることで、物語の中に入り込むような没入体験を実現。

子ども向け作品でありながら、大人が鑑賞しても深く響く構成を目指しています。

■ 制作意図・メッセージ

この作品は、「子どもが自分の力で世界を好きになる物語」を届けたいという想いから生まれました。

現代の子どもたちは、SNS等を通じて、早くに現実を知ります。

たくさん外に出かけて、世界を体で感じていた時代から、世界を情報で知る時代になってきています。

そのうえで、これからの時代で私が大切にしたいのは「ただ夢を見せるのではなく、厳しい現実を知ってなお、夢を抱き、この世界を歩いていく力を育むこと」です。

怒りや弱さ、葛藤といった感情を真正面から扱いながら、それでも前を向き歩いていく物語をこれから紡いでいきます。

■ クオリティを支える制作陣

1. 童絵作家・池原昭治氏の起用

国民的番組『まんが日本昔ばなし』で作・演出・美術を手掛けた童絵作家の池原昭治氏が、シリーズ作品の全キービジュアルを担当。懐かしくも新しい童絵を目指しました。

2. 実力派・人気声優陣による朗読

シリーズレギュラー（OP/EDトーク）は島本須美、井上喜久子、本編の出演は楠木ともり、伊藤美来、ファイルーズあい、石川由依、鬼頭明里といった、第一線で活躍する声優陣を起用。キャラクターに命を吹き込み、物語の深みをより一層引き立てます。

■ YouTubeチャンネルの展開について

現在、公式YouTubeチャンネルでは、これらの豪華制作陣による第一話を公開中。視覚的なアニメーションと、耳から入る圧倒的な情報量が融合し、視聴者から反響が寄せられています。

■ 作品情報

タイトル： かーちゃんのやぶれた絵本

原作・脚本・監督：華空祥

チャンネルキービジュアル：ひとみん

作品キービジュアル： 池原昭治

企画・制作： スタジオあまめ

【出演】

OP・EDトーク：島本須美、井上喜久子

第一話CV：楠木ともり、伊藤美来、戸谷菊之介 ほか

第二話CV：楠木ともり、ファイルーズあい、浜田賢二 ほか

第三話CV：石川由依、鬼頭明里 ほか

（第四話以降は順次発表）

・公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/channel/UCr3pbO13ZYrvySjgBvCPxoA?si=iFoAPv_je3xEXiEc

・ホームページ

https://amame.co.jp/

・X

https://x.com/amame_official?s=21

・Instagram

https://www.instagram.com/studioamame_official?igsh=MWs2OGxpdWU2ZWt3cg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/studioamame_official?igsh=MWs2OGxpdWU2ZWt3cg%3D%3D&utm_source=qr)

【キャスト情報（五十音順）】

石川由依

伊藤美来

井上喜久子

鬼頭明里

楠木ともり

島本須美

戸谷菊之介

浜田賢二

ファイルーズあい

●石川由依

出演：『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』ヴァイオレット・エヴァーガーデン役、『進撃の巨人』ミカサ役、『NieR:Automata Ver1.1a』2B役 等

●伊藤美来

出演：『五等分の花嫁』シリーズ中野三玖役、『プリンセスコネクト！Re:Dive』コッコロ役、『真夜中ハートチューン』雨月しのぶ役 等

●井上喜久子

出演：『らんま1/2』天道かすみ役、『ああっ女神さまっ』ベルダンディー役、『キャプテン翼』大空翼役 等

●鬼頭明里

出演：『鬼滅の刃』竈門禰󠄀豆子役、『地縛少年花子くん』の八尋寧々役、『アオのハコ』蝶野雛役 等

●楠木ともり

出演：『チェンソーマン』マキマ役、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク』宵崎奏役、『ソードアートオンライン』レン/小比類巻香蓮 等

●島本須美

出演：『風の谷のナウシカ』ナウシカ役、『それいけ！アンパンマン』しょくぱんまん役、『ルパン三世～カリオストロの城～』クラリス役 等

●戸谷菊之介

出演：『チェンソーマン』デンジ役、『七つの大罪 黙示録の四騎士』ドニー役、『黒執事』チェスロック役 等

●浜田賢二

出演：『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』オルテガ役、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』童磨の父役、『ONE PIECE』キラー/イナズマ役 等

●ファイルーズあい

出演：『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』空条徐倫役、『チェンソーマン』パワー役、『怪獣8号』四ノ宮キコル役 等

■ 第１話『赤毛のプン子』

本作は、バケモノやまで暮らす怒りん坊な鬼の子・プン子と、臆病な人の子・ゆうきが紡ぐ、愛と怒りの物語。怒れば怒るほどほっぺが膨らむプン子は、大切な人のために本気で怒ることの強さと美しさを教えてくれます。

■ 第２話『まほうのカーテン』

本作は、いつもいい子でお留守番をする小学生のみっくんが、まほうのカーテンとイタズラをを企む物語。主人公が出会う“まほうのカーテン”は、見たいものをなんでも見せてくれますが、ただ願いを叶える存在ではなく、心の本音と向き合うきっかけも与えてくれます。

■ 第３話『むすび姫のなかなおり』

３月配信予定（以降、順次配信予定）

■ 第４話『しらがのにんぎょう』■ 第５話『ことりとキズの木』■ 新作情報

タイトル：劇的絵本 朗読シリーズ『かーちゃんのやぶれた絵本』 第２話 まほうのカーテン

公開日：2026年3月1日 20:00

配信：公式YouTubeチャンネル

原作・脚本・監督：華空祥

作品キービジュアル：池原昭治

企画・制作：スタジオあまめ合同会社

■ 第二話 出演キャスト

OP/ED トーク：島本須美

CV：楠木ともり、ファイルーズあい、浜田賢二 ほか

■ 監督プロフィール

スタジオあまめ合同会社 代表

作家・演出家 華空祥 (かがら しょう)

本名：松浦 祥歩（まつうら しょうほ）

1998年生まれ、広島県尾道市因島出身。

幼少期より宮崎駿監督作品に影響を受け、「私は童心のときめきで、これからの子どもたちの目に映る世界を輝かせたい」と思い、映像・舞台・音楽など多分野にわたる創作活動を展開。

大学在学中にはイギリスに留学し本場の演劇を学ぶ。

2022年に自身初の作・演出作品『ミコとまやかしの歌姫』を舞台で上演。

以降、2023年『キャンディーガール』、2024年『そらの国のゾラ』と、毎年長編作品を手がける。

2025年、自身の創作スタジオ「スタジオあまめ」を設立し、劇的絵本 朗読シリーズ『かーちゃんのやぶれた絵本』を企画・制作。

■ 会社概要

会社名：スタジオあまめ合同会社

代表：松浦祥歩（活動名:華空祥）

所在地：東京都港区南青山3丁目3番3号

事業内容：IP企画・映像制作・アニメーション制作・キャスティング・楽曲制作・音響制作

【本件に関するお問い合わせ】

スタジオあまめ合同会社

Email：info@amame.co.jp

公式サイト：https://amame.co.jp