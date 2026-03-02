DREAMS COME TRUE NEWアルバム発売記念！歴代アルバムジャケットを使用した『DREAMS COME TRUE ピンズカプセル』が2026年3月17日(火)より販売開始！

株式会社ローソンエンタテインメント

2026年3月18日(水)に9年ぶり19枚目のオリジナルNEWアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』を発売するDREAMS COME TRUE。

このNEWアルバム発売を記念し『DREAMS COME TRUE ピンズカプセル』vol.1/vol.2を、全国のガチャガチャの森／Pon!／ふぇすたらんど／FESTAにて2026年3月17日(火)より販売することが決定いたしました。

今回販売するピンズカプセルは、vol.1（10種類）/vol.2（10種類）の２パターン。1989年に発売した1stアルバム『DREAMS COME TRUE』から2026年3月18日(水)発売の最新アルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』（vol.1/2共通）まで、歴代のアルバムジャケットを使用し、コレクションアイテムにはぴったりなピンバッジ（ピンズ）となります。

さらに、今回の販売を記念し、ガチャガチャの森一部店舗では「DREAMS COME TRUEピンズカプセル」の装飾がされたカプセルトイ筐体の設置や購入者特典プレゼント、Xアカウントでのフォロー＆リポストキャンペーンなどさまざまな限定企画を実施いたします。

ぜひ、この機会にご来店いただき、アルバムジャケットのピンズを集めてみませんか？

『DREAMS COME TRUE ピンズカプセル』 vol.1 /vol.2 概要

■タイトル：『DREAMS COME TRUE ピンズカプセル』

■商品：ピンバッジ（ピンズ）vol.1 全10種／vol.2 全10種

■サイズ：約w25×h25mm

■材質：エポキシ樹脂・白鉄・鉄

■価格：1回 500円（税込）

■企画／制作：株式会社ローソンエンタテインメント

■ vol.1（全10種）ラインナップ

・THE BLACK ◯ ALBUM（2026年3月18日発売）

・DREAMS COME TRUE（1989年3月21日発売）

・WONDER3（1990年11月1日発売）

・The Swinging Star（1992年11月14日発売）

・DELICIOUS（1995年3月25日発売）

・DIAMOND15（2004年12月8日発売）

・AND I LOVE YOU（2007年12月12日発売）

・DO YOU DREAMS COME TRUE?（2009年3月21日発売）

・ATTACK25（2014年8月20日発売）

・THE DREAM QUEST（2017年10月10日発売）

■ vol.2（全10種）ラインナップ

・THE BLACK ◯ ALBUM（2026年3月18日発売）

・LOVE GOES ON…（1989年11月22日発売）

・MILLION KISSES（1991年11月15日発売）

・MAGIC（1993年12月4日発売）

・LOVE UNLIMITED∞（1996年4月1日発売）

・SING OR DIE（1997年11月15日発売）

・the Monster（1999年4月21日発売）

・monkey girl odyssey（2001年12月5日発売）

・THE LOVE ROCKS（2006年2月22日発売）

・LOVE CENTRAL（2010年11月30日発売）

※『THE BLACK ◯ ALBUM』デザインはvol.1／vol.2共通です。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※自動販売機の性質上、同じ商品が続けて出てくることがありますが、ご了承ください。

【取り扱い店舗】

・ガチャガチャの森

・Pon!

・ふぇすたらんど

・FESTA

※取り扱い店舗の詳細は以下よりご確認ください。[2026年3月2日(月)現在の情報]

https://prtimes.jp/a/?f=d34304-651-834183f643b9f07a2f6ebaa65976cb59.pdf

※販売店舗は予告なく変更する場合があります。

※販売開始日は店舗によって異なります。

※掲載されている店舗におきましても商品が品切れとなる可能性がございます。

品切れや再入荷に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。

『DREAMS COME TRUE ピンズカプセル』販売記念 ガチャガチャの森限定企画決定！

今回のピンズカプセル販売を記念し、ガチャガチャの森にて限定企画を実施いたします。ぜひご参加・ご来店ください。

■限定企画１.

ガチャガチャの森4店舗限定「DREAMS COME TRUE」仕様筐体/装飾展開&購入者特典配付決定！

ガチャガチャの森4店舗にて、カプセルトイの筐体を「DREAMS COME TRUE」仕様に限定装飾いたします！「DREAMS COME TRUE」仕様の筐体でぜひカプセルトイをお楽しみください！さらに、この4店舗では、購入者特典として『DREAMS COME TRUE ピンズカプセル』を5点お買い上げごとに、限定ステッカー（全4種）をランダムで1枚プレゼントいたします（先着順）。

※限定ステッカーのお渡しには、『DREAMS COME TRUE ピンズカプセル』の台紙5枚の提示が必要です。お渡し時、台紙に特典お渡し済みの印を入れたうえで、お返しいたします。あらかじめご了承ください。

※限定ステッカーは数に限りがあります。先着順につき、なくなり次第終了となります。

※限定ステッカーは全4種のうちランダムで1枚お渡しいたします。

※他のキャンペーンとの併用は不可となります。

・実施期間：2026年3月17日(火)～3月31日(火)

※期間終了後も、商品の在庫がある限り販売を継続いたします。

・実施店舗

ガチャガチャの森 moyuk SAPPORO店

北海道札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO B1F

ガチャガチャの森 新宿サブナード店

東京都新宿区歌舞伎町1丁目靖国通り下 新宿サブナード地下街内401区画

ガチャガチャの森 オアシス21店

愛知県名古屋市東区東桜一丁目11番1号 オアシス21内

ガチャガチャの森 梅田茶屋町店

大阪府大阪市北区茶屋町15番34号

■限定企画２.

ガチャガチャの森Xアカウントにてフォロー＆リポストキャンペーン実施決定！

ガチャガチャの森(R)︎【公式】商品部のアカウントをフォロー＆対象ポストをリポストした方の中から、抽選で10名様に、購入者特典「限定ステッカーコンプリートセット」をプレゼント！ぜひご参加ください！

▶対象アカウント：ガチャガチャの森(R)︎【公式】商品部 @gacha_product(https://x.com/gacha_product)

※キャンペーン詳細は対象ポストをご確認ください。

【DREAMS COME TRUEプロフィール】

ベーシストでありコンポーザー、アレンジャーの中村正人とヴォーカリストでありコンポーザー・パフォーマーである吉田美和の二人からなるDREAMS COME TRUE。二人であることを核に、楽曲のクリエイトにおいては時代を睨みながら模索しつつも、結成当時から「ポップスの追求」「血湧き肉躍るライヴ」を両輪として活動を続けています。

2024年デビュー35周年を迎え、2025年は、「ここからだ！」（大阪・関西万博開催記念「EXPO EKIDEN 2025」テーマソング）をCDリリース、続いて「BEACON」（テレビ朝日系ドラマ『大追跡～警視庁ＳＳＢＣ強行犯係～』主題歌）を配信リリース。

また、今年4月～9月にかけて、「音楽」「文化」「ダンス」「食」など多彩なジャンルが混じり合う「夢を叶える装置」特設テントシアター『渋谷 ドリカム シアター』では、映画『Page30』のロングラン上映のほか、様々なイヴェントで大きな話題となりました。

2026年には実に9年ぶり、19枚目のオリジナルNEWアルバム「THE BLACK ◯ ALBUM」リリースと、そのアルバムを携えてのアルバムツアー「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026」の開催が決定。これまで見たことのない驚きが詰まったステージは、絶対に見逃せないツアーになること間違いありません。

▶公式サイト: https://dreamscometrue.com(https://dreamscometrue.com)

■NEWアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』

2026年3月18日（水）リリース、DREAMS COME TRUE実に9年ぶり19枚目のオリジナルNEWアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』（ザ ブラック アルバム）は、オープニング／エンディング／曲順／曲間／その繋がりに至るまでこだわった“ひとつなぎの音楽作品”として「まずは“CDアルバム”というカタチで伝えたい」と“CDファースト チャレンジ！”

『THE BLACK ◯ ALBUM』（ザ ブラック アルバム）は、ドリカム37年のキャリアでは初めての試みとなる、貴重な映像作品やREMIX CDのバンドル盤、クロミBOXセットなど、ユーザーがチョイスできる全7形態。

“CDアルバム”ならでは、吉田美和の歌詩や貴重なレコーディングクレジット、ART DIRECTORにアンテナグラフィックベース・鷲見陽、写真家に巨匠 蓮井幹生を迎えたオールNEW YORKロケでのアーティスト写真満載豪華ブックレットが付属する。

吉田美和、中村正人の感性と鷲見陽の発想力が交差し、「聴かれる」ことにとどまらず、「見られる」「飾られる」ことまでも想像した数々の仕掛け。そのすべてを包み込む構想力は、まさにアート。

日常のDREAMS COME TRUEが垣間見られる写真は、全編ニューヨークで撮り下ろされた最新写真。

7形態全てに異なるアートが詰め込まれた「THE BLACK ◯ ALBUM」は、どれを取っても楽しい。

内容もジャケットもそれぞれ違う、見比べ聴き比べが出来る魅力的な商品ラインナップに加えて、世界で大人気、株式会社サンリオのキャラクター“クロミ”や2025年に80周年を迎えたMOOMINとDREAMS COME TRUEがコラボレーションしたジャケットにも注目したい。

さらに、全形態に史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2027 チケット最優先予約申込（抽選）を含む“スペシャル抽選シリアルコード”が封入されている！

収録楽曲は、NHK連続テレビ小説『まんぷく』主題歌として、ゲーム『太鼓の達人』おに・裏譜面として、異なる世界で大ヒットとなった「あなたとトゥラッタッタ♪」をはじめ、富野由悠季総監督をも唸らせた劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソング「G」、テレビ朝日系ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』主題歌「BEACON」など、既にリリースされた楽曲は全曲新録パートを追加したアルバムヴァージョン（TBA Version）に加え、NHK総合テレビ『首都圏ネットワーク』のテーマソングとして書き下ろした「東京 magic hour」をはじめとする新曲4曲を収録した、全14曲。

それらの楽曲が世界No.1マスタリングスタジオ"Sterling Sound"によって極上のドリカム品質CDに仕上げられた。

▶NEWアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』のご予約・ご購入はこちら

https://dreamscometrue.lnk.to/TBA_CD(https://dreamscometrue.lnk.to/TBA_CD)