【Plaud】Amazon新生活セールに話題の3製品が登場！「Plaud Note Pro」初のセール｜主要モデルが最大20%OFF｜先行セール対象

PLAUD株式会社

AI議事録ソリューションを展開するPlaud（プラウド、本社：米国カリフォルニア州）は、2026年3月3日（火）より開催される「Amazon 新生活セール（先行セール対象）」に参加いたします。あわせて、公式サイトにて「新年度準備セール」を同時開催いたします。

本セールでは、最新フラッグシップモデル「Plaud Note Pro」が史上初のセール価格で登場。さらに、定番の「Plaud Note」やウェアラブル型の「Plaud NotePin」が20%OFFとなるなど、新年度に向けた準備に最適な絶好の機会となっております。

■セール概要

開催期間： 2026年3月3日（火） 00:00 ～ 3月11日（水） 01:59

対象製品：

Plaud Note Pro（10％OFF） 通常価格 30,800円 → 27,720円（税込）

Plaud Note（20％OFF） 通常価格 27,500円 → 22,000円（税込）

Plaud NotePin（20％OFF） 通常価格 27,500円 → 22,000円（税込）

購入ページ：

Amazon公式ストア：https://amzn.to/4tZ0Dw9

Plaud Japan公式ストア：https://plaudjp.com/springsale

楽天公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/plaud/

■ Plaudが世界で選ばれる理由

１、洗練されたプレミアムデザインと国際的な評価

Plaud製品は、AIボイスレコーダーの分野において、従来の製品とは一線を画す、洗練された独創的なデザインを誇ります。

Plaud Note：カード型AIボイスレコーダーの先駆け

スマートフォン背面に吸い付くようにフィットする超薄型設計は、機能性と美的なミニマリズムを究極のレベルで両立。この革新的なフォルムが評価され、世界四大デザイン賞（iF、レッド・ドット、IDEA、グッドデザイン）をすべて制覇するという快挙を成し遂げました。「会話も通話も、ボタン一つで確実に記録する」という全く新しいユーザー体験を提供します。

Plaud NotePin：AIを「身に付ける」という革新

マグネットピン、クリップ、ネックストラップ、リストバンドという4種類の装着方法に対応するウェアラブル型のデザインを採用。デバイスの存在を意識させないほど軽量かつコンパクトな設計は、ビジネスシーンから日常のふとした閃きまで、あらゆる瞬間をハンズフリーで記録できます。

Plaud Note Pro：至高の質感と最新の機能美

最新のPlaud Note Proにおいては、高級感漂う波状テクスチャ加工と高精細なディスプレイを融合。単なる道具を超え、持つ人の品格を高めるプレミアムな質感を実現し、卓越したデザイン性でiFデザイン賞を受賞しています。

２、圧倒的な実績と信頼

世界中での支持： 170カ国以上、150万人以上のユーザーに愛用されており、1万件を超えるユーザー共有テンプレートが日々生まれる巨大なエコシステムを構築しています。

国内市場での三冠達成： 家電専門誌『家電批評』にて、Plaud Noteが2025年上半期、Plaud NotePinとPlaud Note Proが2025年年間「BEST BUY（AIボイスレコーダー部門）」をそれぞれ受賞いたしました。

３、最先端LLMをいち早く実装

Plaudは、GPT-5.2、Claude Sonnet 4.6、Gemini 3.1 Proといった世界屈指の最新LLM（大規模言語モデル）を複数搭載。常に最新バージョンへとアップデートすることで、ユーザーは常に世界最先端のインテリジェンスを体験できます。

４、すべてのユーザーに高度なAI体験を

他社では有料プラン限定となりがちな高度なAI機能も、Plaudなら無料の「スタートプラン」ですべて活用可能です。

■Plaudについて

- マルチモーダル入力： 音声に加え、テキスト、画像、音声ハイライトに対応。- クリエイティブな可視化： マインドマップ生成や、内容をイラストでまとめるインフォグラフィック生成など、他社を圧倒する機能を網羅。- 多様なテンプレート： 1万件以上のテンプレートから、職種やシーンに最適なものを選択可能。- Web会議対応：ZoomやTeams等をボットなしで録音できる「Plaud Desktop」を利用可能。

Plaudは、2023年に発表したAIボイスレコーダーシリーズが全世界ユーザー数累計150万人を突破し、世界で信頼されるAI議事録ソリューションを提供しています。「話す・聞く・見る・考える」といった日々の業務活動から知性を捉え、まとめ、活かせるようにするための次世代インテリジェンス基盤の構築をミッションに掲げています 。

現在、日本はPlaudにとって世界第2位の重要市場であり、全国300カ所以上の販売店で展開し、個人から企業まで幅広くご利用いただいています 。

Plaud Inc.は、2021年11月12日に最先端のAI研究人材が集積する米国のサンフランシスコで設立された、ハードウェアとソフトウェアを融合させた革新的な議事録ソリューションを展開するリーディングカンパニーです 。ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701、SOC 2 Type II、HIPAA、GDPR、およびEN18031の完全準拠により、最高水準のデータセキュリティとプライバシー保護を実現し、医療・法律・金融などのプロフェッショナルユーザーから信頼を獲得しています。

■日本法人

【企業名】：PLAUD株式会社

【住所】：東京都渋谷区渋谷2-21-1渋谷ヒカリエ33F

【代表者】：代表取締役 Nathan Xu（ネイサン シュー）

■本社【企業名】：PLAUD Inc.(プラウド インク)

【代表者】共同創業者兼 CEO：Nathan Xu（ネイサン シュー）

【住所】：880 Harrison St, San Francisco, California, 94107, USA

■お問い合わせ

メールアドレス：pr-jp@plaud.ai

公式LINE：https://lin.ee/Cbsh7cZ

公式X：https://x.com/Plaud_Japan

公式Instagram：https://www.instagram.com/plaud_japan/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PlaudJP