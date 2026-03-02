【変わらない勤怠・給与管理】はもう限界。進化型AI「はたらくAI勤怠管理・給与計算」月額500円で提供開始

■その勤怠管理、本当に“いまの働き方”に合っていますか。

多くの企業が勤怠管理システムを導入していますが、一度入れたらそのままというケースも少なくありません。しかし、法改正や働き方が急速に変化する現代において、機能が固定された古いシステムを使い続けることは、大きな経営リスクになりつつあります。

■ 誰でも使えるシンプルさと、裏側で動く高度なAI

スマホやPCで打刻するだけで、勤怠集計から給与計算までAIが自動処理。

従業員は、シンプルに打刻するだけで運用できます。AIが勤怠データをリアルタイムで解析し、勤務時間・残業時間・休暇情報を自動で判定します。集計結果はそのまま給与計算へと連携され、人の手による確認・修正作業を大幅に削減します。導入時に必要なのは、複雑な設定や専門知識ではありません。最短5分で運用を開始でき、人事・労務の専任担当者を置けない中小企業でも無理なく導入可能です。

■ 「はたらくAI」3つの進化領域

本サービスの最大の特長は、“完成形をあえて持たない”という設計思想にあります。

リリース後も以下の領域で進化を続け、企業の成長と変化に寄り添います。

1．【守りの進化】リスク予知と法対応

AIが日々の打刻データから、残業の急増や有給取得の偏りといった兆候を検知し、管理者へアラートを発信。さらに、頻繁に行われる法改正にも自動アップデートで対応し、労務リスクを未然に防ぎます。

2．【攻めの進化】対話型インターフェース（順次実装予定）

「今月の残業時間は？」「有給はあと何日？」といった質問に、AIがチャット形式で即答。

画面を見る時間さえ削減し、従業員と管理者双方の生産性向上を支援します。

3．【拡張の進化】未来を見据えたロードマップ

ユーザーの声とデータをもとに、機能は継続的に拡張されます。「助成金の自動提案」や「AIによる最適シフト作成」など、バックオフィス業務を全方位で支援する機能の実装を予定しています。

■ なぜ、月額500円が実現できたのか

なぜ、ここまで低価格が実現できたのか。その答えは、人ではなくAIが運用を担う設計にあります。従来、システム運用コストの多くを占めていた保守・監視・サポート業務を、自社開発のAIエージェントが担うことで、圧倒的なコスト削減を実現しました。「安かろう悪かろう」ではなく、「最新のAI技術で自動化したからこその低価格」。「はたらくAI」は、単なる勤怠管理システムではありません。日本の働き方そのものを、AIでアップデートしていく基盤です。

◆「はたらくAI」の特徴

・ 圧倒的な低価格： 勤怠打刻250円、給与計算250円。両方利用しても月額500円（税抜）。

・ AIによる完全自動化： 打刻データを集計し、そのまま給与計算へ。人為的なミスをゼロへ。

・ 進化し続けるSaaS： 法改正への自動追従、リスク予知など、時代に合わせて機能が成長。

・ 中小企業に最適： 人事専任がいない企業や、リモートワーク・シフト制の現場にも対応。

・ 安心設計： 労働基準法に準拠したフォーマットで、監査や労務調査にも万全の備え。

◆想定ユーザー

・ 少人数で経理・人事を兼任しており、業務負荷を極限まで減らしたい中小企業

・ リモートワークや複雑なシフト制の勤怠管理に課題を抱える企業

・ 「将来性のあるシステムを使いたい」と考える、成長志向のスタートアップ

◆ 利用の流れ（シンプル3ステップ）

1. 公式サイトから登録

2. 従業員データを登録

3. すぐに打刻＆給与計算スタート

◆ ユーザーの声（事前モニターより）

・ 「月額500円で給与計算まで自動化できるのは衝撃的。浮いたコストを社員還元に回せる」

・ 「経理担当がいない会社でも安心して運用できる。法改正を気にしなくていいのが本当に楽」

・ 「“勤怠管理はAIに任せる”が当たり前になる未来を感じた。使うほど馴染む感覚がある」

【サービス詳細・導入申し込み】

▶ https://hataraku-ai.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社Next Days Solutions

所在地：東京都港区三田一丁目1番15号三田ソネットビル４階

代表者：代表取締役 椎葉光太

TEL：03-6265-9810

E-mail：contact@hataraku-ai.jp

