ENGAWA、大分県観光PR映像が「CJPF AWARD 2026」ムービー部門でグランプリを受賞！

ENGAWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：牛山 隆信）は、内閣府クールジャパン官民連携プラットフォームが主催する「CJPF AWARD 2026」において、大分県の受託事業として制作した観光PR映像「Discover Oita's Hidden Gems: The Art Edition」が、ムービー部門のグランプリを受賞したことをお知らせいたします。本作は、大分県のアートや文化的な側面に焦点を当て、その隠された魅力を、ストーリー性のある映像美と表現により世界に発信した点が評価され、地域ブランディングへの貢献度の高さが認められました。

本受賞を記念し、プロジェクトを共に推進した大分県商工観光労働部観光局から担当者をゲストに招き、クリエイティブによるインバウンドセミナーを2026年3月26日（木）に開催いたします。企業・自治体のインバウンド担当者に向け、富裕層などの「高付加価値層」に響くブランディングや、映像・メディア・SNSの戦略的な活用方法について解説します。

「CJPF AWARD」は、クールジャパン戦略の一環として、日本の魅力を世界に発信し、インバウンド振興や地域活性化に貢献したプロジェクトを表彰するアワードです。

【大分県 商工観光労働部観光局 観光政策課 主任 児玉海太氏 コメント】

このような栄誉ある賞をいただき、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。「Discover Oita's Hidden Gems」というタイトルには、大分県が持つまだ見ぬ魅力、秘められた「逸品（Hidden Gems）」を世界中の皆様に「発見（Discover）」していただきたいという強い願いが込められています。本動画では、大分に息づく多種多様な芸術と歴史が織りなす文化の奥深さを、映像を通して丁寧に表現することを目指しました。今回の受賞を契機に大分の魅力が国内外の多くの旅行者に伝わり、実際に訪れていただけるよう、より一層プロモーション活動に邁進してまいります。

【ENGAWA株式会社 映像監督・クリエイティブ 梅田 直希 コメント】

この度は素晴らしい賞をいただき、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

本作は4部作の一つとして緻密に設計しましたが、撮影現場の熱量が僕らの想像を超えていきました。特に日田祇園祭で「自然と人が紡ぐ文化、そこにアートがある」と確信できたことが、作品の根底になっています。

約1ヶ月間で70ヶ所を巡る撮影となりました。各地の空気感や香り・熱をそのまま大分県様と「One Team」でパッケージしました。

本作品を通して、多くの方に「まだ見ぬ大分」に触れていただければ幸いです。

【ENGAWA株式会社 プロデューサー 木村 静華 コメント】

素晴らしい賞をいただき、大分県の皆様をはじめとする関係者の方々に心より感謝申し上げます。本作は、大分県が誇る独自の風土から成り立つ多様な資源の魅力を、言語の壁を越えて主に欧米豪市場の方々の心に響く「ストーリー」としてどう表現するかに徹底的に向き合いました。大分の地で私たちが実際に感じた美しさや感動を、このような形で世界に、そして高く評価していただけたことを誇りに思います。この経験を胸に、今後も日本の知られざる魅力を世界へ届ける挑戦を続けてまいります。

【受賞作品「Discover Oita's Hidden Gems: The Art Edition」について】

■映像URL：Discover Oita's Hidden Gems: The Art Edition(https://youtu.be/UJjiUlWW6gI?si=AMVaF0AKxbx4denu)

■制作：ENGAWA株式会社

■内容：

大分県の訪日外国人向け観光PR映像です。本作は、欧米豪およびアジア圏向けの計4本で構成されるシリーズのうち、欧米豪向けのアート編です。

自然と文化が見事に溶け合う、ここ大分でしか味わえない特別なアート体験を感じる4Kシネマティック観光PR映像です。

■制作背景：

ENGAWAでは、ツーリズムおおいたと連携し、地域の多様な魅力を「アート・自然・食・体験」などのテーマごとに深掘りして発信してきました。本作品は、知られざる大分のアート・カルチャー資源に光を当て、欧米豪を中心とした知的関心の高い層へ訴求することを目的に制作されました。

■動画の見どころ：

【グランプリ受賞記念セミナー開催】

- 臨場感あふれる美麗なシネマティック映像による没入型の視聴体験- ドローン撮影によるダイナミックな大分の絶景と自然風景- ナレーションに依存しないストーリー設計

テーマ：なぜクリエイティブがブランドの印象を決めるのか？～メディア・公式映像・SNSの戦略的使い分け～

政府が推進する「高付加価値旅行者」の誘致においては、体験価値や世界観を一貫して伝えるコミュニケーション設計が求められています。富裕層の心を動かすには、点ではなく、あらゆる顧客接点で一貫したブランドを伝えるクリエイティブが必要です。

本セミナーでは、CJPFアワードでグランプリを受賞した映像制作チームが、創刊55年の歴史を持つ英字メディア「Tokyo Weekender」の知見を交え、富裕層・知的関心層に選ばれるクリエイティブ戦略について解説します。

「公式映像」「メディア記事」「SNS」の役割を整理し、ブランディングの観点からそれぞれをどのように活用すべきかを具体的に紹介します。

対象： ホテル・旅館、自治体、企業のマーケティング担当者様

日時： 2026年3月26日（木） 15:00～17:00

▼セミナー詳細・お申し込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzh6Yz2LQv_5w3NHc8wL-oVusDBWWj9p079DIM6pbHcHur6g/viewform

【CJPF AWARD（クールジャパン・プラットフォーム・アワード）について】

「CJPF AWARD」は、内閣府のクールジャパン官民連携プラットフォームが主催するアワードです。クールジャパン戦略の推進に資する、訪日観光客の誘致や地域産品の海外展開など、日本の魅力を海外へ展開する優れた取組を表彰・発信することを目的としています。「ムービー部門」と「プロジェクト部門」があり、日本の魅力を伝えるストーリー性や共感性、波及効果などが審査されます。

URL：https://cjpf.jp/award/

日本の価値ある対象を世界の人々に最適に伝え、多くの外国人と日本人が共感し、感動するシーンを創出し続けるマーケティング会社。1970年の発行から50年以上の歴史を持つ英字メディア「Tokyo Weekender」の運営、外国人KOL・インフルエンサーマーケティング、日本の魅力ある商品・サービスを発信するOMOTENASHI Selectionの運営など、海外・インバウンドに向けたコミュニケーション支援を行っています。

URL：https://engawa.global/