株式会社YC GROUP、社名表記変更およびブランドリニューアルのお知らせ

株式会社ワイシーグループ

総合マーケティング企業である株式会社YC GROUP（本社：東京都港区、代表取締役社長：小園 洋平）は、このたび社名表記変更およびブランドリニューアルを実施し、ロゴをはじめとするブランドアイデンティティを全面刷新いたしました。

本リニューアルは、企業理念の深化、事業領域の拡張、そしてグローバル展開の加速を背景に、ブランドの再定義を行うものです。

■ 社名表記変更について

当社はこれまで「株式会社ワイシーグループ」として事業を展開してまいりましたが、2026年3月1日より、社名表記を「株式会社YC GROUP」へ変更いたしました。

なお、法人格の変更はございません。

今回の変更は、国内外におけるブランド認知の統一およびグローバル展開の強化を目的とするものです。アルファベット表記へ統一することで、国境を越えたマーケティング支援企業としての姿勢をより明確に打ち出してまいります。

■ リニューアルの背景

当社は2014年の創業以来、「価値ある商品・サービスを世界中の人々へ届ける」というミッションのもと、総合プロモーション支援を展開してまいりました。オンラインとオフラインを統合した戦略設計から実行までを一貫して担い、企業の成長を支援してきました。

時代とともに市場や消費者の価値観は大きく変化し、企業にはより高度で統合的なマーケティングが求められるようになっています。

そうした環境の中で、当社の事業も進化を続けてきました。デジタルマーケティングやPR／メディアリレーション、リアルイベントの企画・運営に加え、自社のメディアの立ち上げ、スマホ特化型LPサービスの開発、さらには医療分野のトップエキスパートと企業をつなぐマッチングプラットフォームの立ち上げなど、事業は多角的に広がっています。

こうした成長と変化を背景に、企業としての本質的価値をより明確にし、社内外に一貫したメッセージを発信していくため、このたびブランドリニューアルを実施いたしました。

■ 新ブランドコンセプト「Youth Create」

YC GROUPの対応サービス

YC GROUPは、新たなブランドコアとして「Youth Create」を掲げました。

私たちが定義する「Youth」とは、年齢ではありません。それは、好奇心を持ち、変化を恐れず、未知の可能性に挑戦し続ける姿勢そのものを指します。急速に変化する市場環境の中で、人も企業も常に新しい一歩を踏み出す勇気が求められています。

YC GROUPは、マーケティングの力を通じて、その“最初の一歩”を後押しする存在であり続けたいと考えています。人と企業が未来へ向かって挑戦を続けられる世界を創ること。それこそが「Youth Create」に込めた私たちの想いです。

■ 新ロゴについて

今回刷新されたロゴは、「青春」「誠実」「未来」というブランドの根幹を象徴し、デジタルおよびモバイル環境を前提とした設計により、あらゆる媒体において高い視認性を発揮するようデザインしました。従来のロゴから刷新することで、ブランド表記も「YC GROUP」に統一します。

■ 今後の展開

ロゴバリエーション

本ブランドリニューアルに伴い、コーポレートサイトをはじめ、各種資料、SNSやデジタルクリエイティブなどのビジュアルコミュニケーションを順次刷新いたします。

これによりブランドの統一感を高め、企業としての信頼性と発信力をさらに強化してまいります。

YC GROUPは、オンラインとオフラインを統合する総合マーケティング企業として、これからもクライアントの持続的な成長を支援し、長期的な価値創出を実現してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社YC GROUP

代表者：代表取締役社長 小園 洋平

設立：2014年3月

所在地：東京都港区北青山2-12-13 青山KYビル3F

資本金：1,000万円

事業内容：総合マーケティング支援

公式サイト：https://www.yc-group.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社YC GROUP

経営企画室

Email：info@yc-group.jp