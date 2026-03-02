“地域を舞台に、仕事と挑戦をつくる”　田村淳氏登壇地方創生社『下関ローカルコンテンツサミット 2026 SPRING』3月5日開催

株式会社パソナグループ

パソナグループで関係人口創出事業を展開する株式会社地方創生（本社：東京都港区、代表取締役社長 近江淳）は、下関市から受託した「公民共創型移住プロモーション創出業務」事業の一環として、若手クリエイターや学生等を対象に、地域資源を“コンテンツ”として再編集し、地域との関わりしろを開くイベント『下関ローカルコンテンツサミット 2026 SPRING』を2026年3月5日（木）、BPガーデンスペース南船場（大阪市中央区）にて開催いたします。

本イベントでは、下関市出身であり、クリエイターとしても活躍する田村淳さんを迎え、地域をフィールドにキャリアをつくる視点や、都市と地方・オンラインとオフラインを横断しながら“人を巻き込む求心力”を育てるヒントを共有します。

株式会社地方創生は、下関市シティプロモーションの一環として、地域住民・学生・クリエイターと連携し、地域の魅力を掘り起こし発信につなげる公民共創型の拠点づくりを推進しています。これまでサミット開催や滞在ツアー等を通じて、下関に関心を寄せる参加者と接点を広げ、交流が継続して生まれる循環を促進してきました。

当日は、田村氏による講演「即動力～クリエイターが地域で未来を創るのに必要なこととは～」のほか、トークセッション「ローカルコンテンツの可能性」等を実施し、地域資源を“コンテンツ”として捉え直す視点や、関わりを次の一歩につなげるための実践的なヒントを共有します。株式会社地方創生は本イベントを通じて、若手クリエイターや学生が下関との接点を持ち、現地訪問や共創プロジェクト等の具体的なアクションへ踏み出すきっかけをつくります。

■『下関ローカルコンテンツサミット 2026 SPRING』概要

日時：

2026年3月5日（木）18:00～20:30（開場17:30）

場所：

BPガーデンスペース南船場（大阪府大阪市中央区博労町4-4-6）

対象：

学生、クリエイター、地域に関心のある社会人等

プログラム：

18:00～18:10 オープニング

18:10～19:00 講演「即動力～クリエイターが地域で未来を創るのに必要なこととは～」

ゲスト／田村 淳 氏

19:00～19:20 トークセッション「ローカルコンテンツの可能性」

ゲスト／ミニマリストあぽん 氏、宮原 葉月 氏

19:20～19:30 下関市からのご案内

参加費：

無料

申し込み：https://peatix.com/event/4902206

問い合せ：株式会社地方創生 E-mail：info@chihousousei.jp

【登壇者プロフィール】

田村淳

1973年12月4日生まれ、山口県出身。バラエティー番組に加え、経済・情報番組など多ジャンルの番組に出演。300万人超のフォロワーがいるX（旧Twitter）、YouTube「田村淳のセカンドライフch」の開設、オンラインコミュニティ「田村淳の大人の小学校」を立ち上げるなど、デジタルでの活動も積極的に展開。2019年4月に慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科に入学、2021年3月修了。お城が好きで現在13城の観光大使を務めており、全国制覇を目指す。タレントの枠を超えて活躍の場を広げている。

■会社概要

社名：

株式会社地方創生

所在地：

東京都港区南青山3-1-30

設立：

2008年10月28日

資本金：

6,000万円（うち資本準備金 3,000万円）

代表者：

代表取締役社長 近江 淳

事業内容：

広報活動支援、ライフスタイルメディア開発、ニューバリューマーケット開発

ＵＲＬ：http://chihousousei.jp/