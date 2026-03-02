【株式会社ENHANCE IT】R34スカイラインをはじめとした名車をラインナップ！車好きの夢を叶えるスポーツカー特化型レンタカーサービスを渋谷で新規スタート

株式会社ENHANCEIT

■ 新規事業開始の背景：デジタル（SNS）からリアルな「体験」の拡張へ

当社はこれまで、SNSやショート動画を通じたマーケティング支援やスクール事業を行い、企業の魅力や個人のスキルを「拡張」するサポートを行ってまいりました。

SNS上で多くの「映える」コンテンツや感動的な動画が消費される現代において、当社は「リアルでしか得られない圧倒的な体験価値」に改めて着目しました。

特に1990年代～2000年代の日本のスポーツカーは、エンジン音、運転する喜び、そしてその造形美など、五感を刺激する最高の体験を与えてくれます。

代表自らが好きなのもありますが。笑

この「圧倒的なリアル体験」を提供することこそが、人々のライフスタイルをより豊かにエンハンス（拡張）すると確信し、本事業を立ち上げました。

また、本レンタカー事業は、当社の主力事業である「SNSマーケティング」の自社実践の場としても機能します。名車という強力なコンテンツを活用し、自社でショート動画やSNS運用を展開することで、マーケティングノウハウのさらなる蓄積とサービスの向上にも繋げてまいります。

当社はこれまで、飲食店・美容系・サービス業などのクライアント様に対し、SNS運用やショート動画を起点とした売上アップの支援を行ってまいりました。

今回、その知見が「全くの新規事業」かつ「実店舗型ビジネス（レンタカー事業）」においても強力に作用することを証明するため、自社サービスとしてSNS、MEO（マップ検索エンジン最適化）、SEOを戦略的に展開しました。 結果として、外部の広告媒体に依存することなく、開始わずか3ヶ月以内で200万円以上の売上を達成いたしました。

この成果は、これまで多くのクライアント様と並走し、現場で培ってきた「SNSで認知を広げ、MEO/SEOで確実に来店へ繋げる」という実践的なマーケティングノウハウの賜物です。当社はコンサルティングにとどまらず、自ら実業を運営し成果を出し続けることで、机上の空論ではない「生きたノウハウ」を蓄積し続けます。

■ 提供車両のハイライト：R34が2台借りられる！名車ラインナップ

本サービスでは、現在では市場に出回ることの少ない希少性の高いスポーツカーを厳選してご用意しています。

R34 スカイライン（2台体制）

国内外問わず熱狂的なファンを持つR34。

状態の良い車両をあえて【2台】ご用意しました。

ご友人同士で2台連なってのツーリングや、動画撮影など、ここでしかできない特別な思い出作りに最適です。

■ 今後の展望 株式会社ENHANCE ITは、デジタル（SNS支援）とリアル（レンタカー事業）の両輪を通じて、人々の可能性や体験を拡張し続けます。

まずは本レンタカー事業を通じて多くの方に感動を提供するとともに、車好きのためのコミュニティ形成や、SNSとの連動企画なども視野に入れて活動してまいります。

憧れの名車のステアリングを握る喜びを、ぜひご自身で体感してください。

詳細なラインナップの確認や、気になる車両のチェック・ご予約は

以下の公式サイトよりご覧いただけます。

【ご予約・詳細はこちら】

▶︎ レンタカー事業公式サイト：https://samuraicarjapanjdm.jp/en/r35ja/

【会社概要】 会社名：株式会社ENHANCE IT

所在地：150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-17-9 ヴェラハイツ道玄坂606

代表者：代表取締役 野口龍聖

設立：2024年7月

事業内容：SNSマーケティング事業、SNS運用スクール事業、レンタカー事業 許認可：1581