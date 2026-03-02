【新生活セール】AGM Legion Pro 特別価格12,980円 100種類以上の無料文字盤搭載 卒業旅行・登山・ソロキャンプに

AGM Mobile Limited

アウトドア＆タフネスガジェットブランドの AGM MOBILE は、MIL-STD-810H米軍耐久規格をクリアしたタフネススマートウォッチ 「AGM Legion Pro」 について、Amazon.co.jpにて 「新生活セール」 を開催いたします。

2026年3月3日（火）10:00 ～ 3月10日（火）23:59 の期間中、通常価格14,880円（税込）のところ、特別価格12,980円（税込） にてご提供いたします。

また専用アプリ「AGM Nexus」では、100種類以上の無料文字盤（ウォッチフェイス） を搭載。新しいデザインを随時アップデートしており、ユーザーの皆様に常に新鮮なカスタマイズ体験をお楽しみいただけます。

本リリースのポイント（1） 新生活セール開催期間限定で12,980円（通常14,880円より1,900円OFF）（2）無料文字盤100種類以上＋随時アップデート専用アプリで豊富なデザインを継続的に追加（3） 春のアウトドアに最適卒業旅行・登山デビュー・ソロキャンプで活躍 春の新生活に「AGM Legion Pro」が選ばれる理由

3月は卒業旅行、新生活の準備、アウトドアシーズンの開幕など、「何かを始めたくなる」季節。AGM Legion Proは、アクティブな春を迎える皆さまの「最初の一歩」を支える頼れるパートナーとして、多彩なシーンで活躍します。

1. 春の登山・トレッキングシーン

雪山から新緑の低山へ。季節の変わり目の登山では、天候の変化やルート確認が重要です。

Legion ProはGPS・オフラインマップ機能を内蔵。スマホの電波が届かない山間部でも、事前にダウンロードした地図を手元で確認できます。気圧計・高度計・電子コンパスも搭載し、本格的な登山でも安心して行動できます。1.43インチの大画面AMOLEDディスプレイは、春の強い日差しの下でも視認性は抜群。登山ルートの確認がスムーズに行えます。

2. ソロキャンプ・アウトドアデビュー

「今年からキャンプを始めてみよう」--そんな初心者キャンパーにも心強い味方です。

MIL-STD-810H米軍耐久規格と5ATM防水（50m防水）をクリアしたタフネスボディは、テント設営中の衝撃や川辺での水しぶきも気になりません。就寝中は睡眠モニタリング機能が睡眠の質を記録。翌日の体調管理や、アクティブな一日の疲れを取りたいキャンプシーンで役立ちます。

3. 春のサイクリング・ランニング

暖かくなり、外での運動が気持ちいい季節。Legion Proは100種類以上のスポーツモードに対応。サイクリングやランニングのルート記録、心拍数・消費カロリーの確認が手元で簡単に行えます。

自転車通勤中など両手が塞がるシーンでも、Bluetooth通話機能でスマホを取り出さずに通話可能。LINEやメールの着信も振動でお知らせするため、大事な連絡を見逃しません。

4. 卒業旅行・思い出作りの旅に

友人との卒業旅行や、新しい土地への引っ越し準備。忙しい季節の移動にもLegion Proは活躍します。

約7～10日間の長時間バッテリーを搭載。充電ケーブルを忘れた旅行先でも、朝から晩まで安心して使用できます。付属の22mmシリコンバンド（ブラック/オレンジ）は工具不要で交換可能。旅行先での気分やシーンに合わせて、手軽にイメージチェンジを楽しめます。

進化し続ける「AGM Nexus」アプリ：100種類以上の無料文字盤を随時アップデート

Legion Proと連携する専用アプリ「AGM Nexus」では、100種類以上の豊富な無料文字盤をご用意。アナログ風、デジタル表示、アウトドア向け情報表示タイプなど、多様なデザインを取り揃えています。

文字盤の特長

豊富なバリエーション：定番デザインから個性的なものまで100種類以上

随時アップデート：新しいデザインを継続的に追加中

カスタマイズ性：好みの写真を設定できるオリジナル文字盤作成機能も搭載

簡単切り替え：アプリからワンタッチで瞬時に変更可能

その日の気分やシーンに合わせて、自由に表示をカスタマイズしてお楽しみいただけます。すべて無料でご利用いただけるため、購入後も長く飽きずにお使いいただけます。

セール期間：2026年3月3日（火）10:00 ～ 3月10日（火）23:59

通常価格：14,880円（税込）

セール価格：12,980円（税込）

割引額：1,900円OFF

販売チャネル：Amazon.co.jp

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP22MTKM

【本件に関するお問い合わせ】

AGMジャパン広報部

E-mail：media@agmmobile.com

AGM JP カスタマーサポートセンター

E-mail：agmjp@agmdevice.com

公式オンラインストア：https://www.agmmobile.jp/