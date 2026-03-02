海外コンテンツ輸入販売の「世界とつながる本屋さん Bookbird」、タイで大人気キャラクター“バターベア”グッズ販売イベントを2026年3月14日（土）御茶ノ水にて開催

日販アイ・ピー・エス株式会社

日販アイ・ピー・エス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤 弘志）が企画・運営する、海外コンテンツ・書籍・雑誌の輸入販売を手がける個人向けECサイト「世界とつながる本屋さん Bookbird」（ https://store.shopping.yahoo.co.jp/nippanips/ ）は、これまでタイ俳優表紙・雑誌やタイBL・GLドラマ小説を販売してきた「タイ沼ファミリーセール」のスピンオフ企画として、タイで大人気のキャラクター“バターベア”グッズ販売イベント『Butterbearづくしの1日』（入場無料、ただし事前申込必須）を、2026年3月14日（土）に御茶ノ水にて開催します。

あわせて、明日3月3日（火）正午より先着順・整理番号付き入場券の申込受付（ https://livepocket.jp/e/1u6e1 ）を開始します。

■イベント概要

名称 ：タイ沼ファミリーセール スピンオフ企画『Butterbearづくしの1日』

日付 ：2026年3月14日（土）

時間 ：11～18時（最終入場17時半）※ご予約いただいた時間で交代入れ替え制となります。

入場 ：無料 ただし、LivePocket（ライヴポケット）発行の整理番号付き入場券必須

会場 ：オチャノバ

〒101-8710 東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地 新御茶ノ水ビルディング7F

東京メトロ「新御茶ノ水」駅徒歩1分、JR「御茶ノ水」駅徒歩1分、

東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅徒歩6分

取扱予定：付箋、シールなどの文房具や、キーホルダー、カードケース、ヘアバンド、バッグ等の

雑貨３２アイテム。詳細は画像をご確認ください。

支払方法：完全キャッシュレス（クレジットカード、QRコード決済のみ対応。）

■入場券の申込受付 概要

入場券詳細・申込 https://livepocket.jp/e/1u6e1

受付開始 2026年３月３日（火）正午

受付方法 先着順

※お申込みには、事前のLivePocket会員登録（ https://livepocket.jp/login(https://livepocket.jp/login) ）が必要です。

ご入場・商品に関するご注意：

・入場券は規定枚数に達した場合、当日ご案内はできません。

・入場券はグッズの購入をお約束するものではございません。当日の状況によっては、品切れが発生する場合もございますので予めご了承ください。

・入場券の申し込み数は1組4枚までです。

・年齢に関わらずご入場いただく全員分の入場券をお申込みください。

・在庫には限りがあり、購入点数制限を設けさせていただきます。

・会場周辺での早朝待機・徹夜・座り込み・場所取り・近隣店舗／住民の迷惑となる行為は禁止です。

・集合時間に遅れた場合は入場無効となる場合があります。再案内・再発行はできません。



その他当日に関する注意事項等の詳細は、下記よりご確認ください。

公式Xアカウント https://x.com/bookbird_mag

ホームページ https://www.nippan-ips.co.jp/news/import/2026/0302-705.html

■バターベアとは

タイ国内で絶大な人気を誇るキャラクター“Butterbear（バターベア）”に特化した特別イベント『Butterbearづくしの1日』です。甘くやさしい世界観と、思わず抱きしめたくなる愛らしいビジュアルで、日本国内でもファン層を着実に拡大していると言われています。

■「タイ沼ファミリーセール」とは

タイ俳優表紙雑誌やタイBL・GLドラマ小説を販売したり、日本初となるタイ人気雑誌「Mint」パネル展を開催するタイコンテンツファン必見の即売会イベントです。これまで、３回開催し、各回100名以上が来場し、直近の第3回目では200名以上を動員してきました。

♢タイ沼ファミリーセール第3回目開催の様子

https://www.nippan-ips.co.jp/business/import/special_feature/tainuma3.html

■『世界とつながる本屋さん Bookbird』とは

2022年8月にオープンした個人向けのECサイト「世界とつながる本屋さん Bookbird」は、日販アイ・ピー・エスが提供する、輸入書、雑誌、雑貨の販売サービスです。

海外出版社との長年の信頼関係を基盤に安定した仕入れをスムーズに行っており、海外雑誌や海外絵本などを中心に常時約3,000点を取り扱っています。人気アイドル・俳優が表紙で海外でしか購入することのできない海外・アジア雑誌の入荷に定評があります。

URL https://store.shopping.yahoo.co.jp/nippanips/

■会社概要

日販グループホールディングス株式会社（代表取締役社長：富樫建）のグループ会社です。海外駐在員に生活物資を届けるサービス「CLUB JAPAN」や、輸出・輸入卸売事業、出版流通代行事業などを展開してきました。出版レーベル「ヴォワリエブックス」や、海外のしかけ絵本の日本語版に特化した出版レーベル「lilla cirkus（リラシルク）」を立ち上げたりするなど、新しい試みにも挑戦しています。

社名 ：日販アイ・ピー・エス株式会社（NIPPAN IPS Co., Ltd.）

URL ：https://www.nippan-ips.co.jp/

所在地 ：東京本社 〒113-0034 東京都文京区湯島1-3-4

設立日 ：1994年（平成6年）12月21日

資本金 ：１億円

代表者 ：代表取締役社長 佐藤弘志（さとう・ひろし）

従業員数：99名（2025年4月1日時点）

事業内容：輸入卸売事業、輸出卸売事業、出版流通代行事業、海外駐在員向けeコマース「CLUB JAPAN」事業

＜本件に関するお問い合わせ先＞

日販アイ・ピー・エス株式会社 国際事業部 輸入事業課 担当：増田

URL https://www.nippan-ips.co.jp/contact/import/

＜報道に関するお問い合わせ先＞

日販アイ・ピー・エス株式会社 広報・PR 陳之内（じんのうち）

EMAIL ips_media@nippan.co.jp / TEL 070-1266-5332