こどもたちのスクリーンタイムを″消費″から″創造″に変える「AIぬりえ」2026年3月7日「未踏会議2026 MEET DAY」にも出展

株式会社ズカンドットコムイベントで完成したこの日だけの「田んぼキャンバス」。こどもたちが作って着色したぬりえが水田の風景の中に現れます。

2026年3月1日、東京の代々木公園で開かれた「ファーマーズ＆キッズフェスタ 2026」（主催：公益社団法人日本農業法人協会）で株式会社ズカンドットコムが、同イベント向けに特別にカスタマイズした「AIぬりえ」を展示しました。ファーマーズ＆キッズフェスタ 2026は、「消費者・こどもたちと農林水産業をつなぎ、こどもたちに、農業や食・食文化の魅力と楽しさを発信！ 日本の食を守り、未来につないでいくことを目指した体験型イベント」です。

AIぬりえとは

AIぬりえは、簡単なキーワードを選ぶか自由に入力するだけで、その言葉を反映した世界に一つだけの塗り絵が生成できる、こども向け知育アプリで、2024年4月にズカンドットコムがリリースしました。「新幹線に乗って走るサメ」「宇宙を冒険するネコ」「虹の上を走るユニコーン」など、こどもの自由な発想を対象年齢や文化的背景に合わせて美しい線画イラストへと変換できます。現在、App StoreおよびGoogle Playで無料ダウンロードが可能です（iOS / Android対応）。

農業テーマに特別カスタマイズ

今回は"こどもたちと農林水産業"というイベントテーマに合わせ、AIぬりえを特別にカスタマイズしました。「かかし」「農具」「ザリガニ」といった農地や里山にかかわることばカードを用意しました。画面には9枚のことばカードがイラスト付きでランダムに表示され、こどもたちが1枚選ぶと次の9枚が現れ、合計3枚を選ぶとぬりえの生成が始まります。2パターンのぬりえが生成され、好きな方を選んで塗ることができます。さらに、できあがったぬりえをタブレット上でタッチペンや指で着色できるようにし、完成した絵を「キャンバス」に見立てた大型ディスプレイに映し出す方式にしました。キャンバスにはあらかじめ水田の風景が映し出され、そこに、こどもたちが完成させた世界唯一のぬりえが現れ、田んぼの風景の中に現れ、まるで自分の絵の中に入り込んだような体験ができます。こうしたテーマに合わせたカスタマイズは簡易に行うことができ、さまざまなイベントや企業との連携に対応可能です。

AIぬりえ イベント用にカスタマイズ可能なテーマモードでの動作の様子。作りたいものを直感的に選べる。展示レポート

展示には親子連れの来場者が絶え間なく訪れ、3歳から10歳の約60人のこどもたちがぬりえを体験しました。自分のぬりえが田んぼの風景の中に現れる様子を見て、疑似的にアグリ・ツーリズムを体験してもらうことができました。

タブレットでぬりえの着色に取り組むこども大型ディスプレイに映し出された「田んぼキャンバス」。こどもたちのぬりえが田んぼの風景の中に現れる

タッチペンを使ってぬりえに色を塗るこども完成したぬりえが田んぼキャンバスに映し出される様子を見る親子

今回の展示では、こどもたちがキャンバス（他のこどもたちが描いた絵が映し出されたディスプレイ）を見て、「じゃあ、自分はどんなぬりえを作ろう」と考える姿が見られました。映し出されているぬりえはどれも世界に1つしかないオリジナルな作品です。このようにAIぬりえは、従来のぬりえの楽しさをさらに拡張し、こどもたちに考える新たな機会を提供できることが分かりました。

安全性の実証

さらにAIぬりえの安全性について実証することができました。来場者は小学生が多く、ちょうど携帯電話やパソコンに興味を持ち始める年頃のお子さまが多くいらっしゃいました。AIぬりえはこどもたちが使うサービスとして、安全性には最大限配慮しています。たとえば入力されたキーワードに、AIによって不適切な言葉が含まれていないかチェックしています。本イベントでもその安全性が実証されました。

スクリーンタイムを"消費"から"創造"に

AIぬりえはもともと、生成AIの普及を背景にこどもの「ぬりえ遊び」を受動的なものから能動的な創造活動へ変えたいというアイデアから生まれました。リリースから1年近くを経て、私たちのその思いはさらに深まっています。インターネット上には映像コンテンツやSNSなど、即時的で刺激的なコンテンツがあふれています。しかし、「自分でなにかを作り出す喜び」はそれ以上に刺激があり、こどもにとって大切な体験です。こどもたちのスクリーンタイムを、「消費する時間」から「創造する時間」にしたいと、私たちは考えています。

「未踏会議2026 MEET DAY」にも出展

ズカンドットコムは、2026年3月7日（土）に東京ミッドタウン・ホール（港区赤坂）で開催されるIPA・一般社団法人未踏主催の「未踏会議2026 MEET DAY」にも出展し、AIぬりえの常設展示に加え、こども向けワークショップ「うごく！AIぬりえ」（14:15～／14:45～の2回）も実施します。メディアの皆さまのご来場をお待ちしております。

「未踏会議2026 MEET DAY」ワークショップ案内。「うごく！AIぬりえ」は14:15～／14:45～の2回開催株式会社ズカンドットコムについて

株式会社ズカンドットコムは、WEB図鑑サービスや魚のAI写真判定アプリなどを通じて、生き物や自然への興味関心を育む多彩な教育サービスを提供しています。「AIぬりえ」を通じて、世界共通のシンプルな遊び「ぬりえ」を起点に、こどもたちが自由な創造力と好奇心を育める環境づくりへ貢献してまいります。

当社では今後、AIぬりえ体験会などワークショップの開催を積極的に行っていきます。技術的なお問い合わせや共同研究、ワークショップのご依頼、業務提携に関するご相談は、以下の問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

AIぬりえは、App StoreおよびGoogle Playから無料でダウンロードできます。

公式サイト: https://coloring.zukan.com

担当: 直江憲一

メールアドレス: info@zukan.com

会社情報：https://corp.zukan.com