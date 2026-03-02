中野駅北口になみ小屋2店舗目！「大衆浜焼き酒場 なみ小屋 中野店」誕生！

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、2026年3月3日（火）より「大衆浜焼き酒場 なみ小屋 中野店」をオープンいたします。

オープンキャンペーンを開催！詳細は一番下までスクロール♪

■ 焼いて、巻いて、飲む。ライブ感あふれる浜焼き酒場

「なみ小屋」は、焼き上げる浜焼きと、酒に合う進化系“あて巻き”を主軸とした大衆酒場ブランドです。

■ おすすめメニュー

○ 浜焼き盛り合わせ

牡蠣・ホタテ・エビ・イカなど海鮮を豪快に。

卓上コンロで焼き上げるライブ感が魅力。

○ あて巻き

なみ小屋巻き、ねぎ好きのネギトロ、いくら三昧など、

“つまめる巻き寿司”として酒との相性を追求。

○ 貝出汁おでん

じっくり炊いたおでんは味がしみしみ。出汁割もご用意しています。

○ 貝風呂鍋（名物）

貝の旨みが溶け出す、なみ小屋自慢の出汁鍋。

○ 枡ティラミス

ダイエットは明日からにしちゃおう、そんな本格的スイーツをご用意。

■ ドリンクラインナップ

・ キンキンに冷えた生ビール

・ 強炭酸ハイボール

・ なみ小屋ドリンクー潮風レモンサワー等！

・ 日本酒・焼酎

浜焼きと相性抜群のドリンクを多数ご用意。

■ オープンキャンペーン

グランドオープン記念：3月3日～3月5日

期間中、簡単な条件クリアでドリンク全品半額でご提供いたします。

■ 店舗概要

店名：大衆浜焼き酒場 なみ小屋 中野店

住所：東京都中野区中野5-59-9 第二湯澤ビル1F

電話：03-5942-5207