中野駅北口になみ小屋2店舗目！「大衆浜焼き酒場 なみ小屋 中野店」誕生！

株式会社　FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、2026年3月3日（火）より「大衆浜焼き酒場 なみ小屋 中野店」をオープンいたします。



■ 焼いて、巻いて、飲む。ライブ感あふれる浜焼き酒場


「なみ小屋」は、焼き上げる浜焼きと、酒に合う進化系“あて巻き”を主軸とした大衆酒場ブランドです。




■ おすすめメニュー


○ 浜焼き盛り合わせ


牡蠣・ホタテ・エビ・イカなど海鮮を豪快に。


卓上コンロで焼き上げるライブ感が魅力。


○ あて巻き


なみ小屋巻き、ねぎ好きのネギトロ、いくら三昧など、


“つまめる巻き寿司”として酒との相性を追求。


○ 貝出汁おでん


じっくり炊いたおでんは味がしみしみ。出汁割もご用意しています。


○ 貝風呂鍋（名物）


貝の旨みが溶け出す、なみ小屋自慢の出汁鍋。


○ 枡ティラミス


ダイエットは明日からにしちゃおう、そんな本格的スイーツをご用意。








■ ドリンクラインナップ


・ キンキンに冷えた生ビール


・ 強炭酸ハイボール


・ なみ小屋ドリンクー潮風レモンサワー等！


・ 日本酒・焼酎


浜焼きと相性抜群のドリンクを多数ご用意。




■ オープンキャンペーン


グランドオープン記念：3月3日～3月5日


期間中、簡単な条件クリアでドリンク全品半額でご提供いたします。




■ 店舗概要


店名：大衆浜焼き酒場 なみ小屋 中野店


住所：東京都中野区中野5-59-9 第二湯澤ビル1F


電話：03-5942-5207