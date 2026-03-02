現役シェア型書店棚主が描く、シェア型書店を舞台に、猫と本が人を繋ぐ心温まる連作譚『書棚の本と猫日和　雨上がりの空と明日への栞』3月21日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は、ことのは文庫より『書棚の本と猫日和 雨上がりの空と明日への栞』（著：佐鳥理／イラスト：わみず）を、2026年3月21日に発売します。

同日より電子書籍の配信も開始。

電子版巻末には、わみず先生によるカバー用イラストをそのまま収録！

さらに協力書店限定で、「ショップ風・棚主登録カード（読了ログ付き）」をプレゼント！

シェア型書店のリアルな空気感や、本を介して生まれる温かなコミュニティの描写は、現役棚主である著者・佐鳥理先生ならではの筆致です。

迷う人々が新たな一歩を踏み出す、優しさと再生の物語をぜひご一読ください。

書誌情報

書棚の本と猫日和 雨上がりの空と明日への栞

小説：佐鳥理／イラスト：わみず

ISBN：9784867169322

定価：781円（本体710円＋税10％）

発売日：2026年3月21日

https://kotonohabunko.jp/detail/shodananeko2/

○あらすじ

シェア型書店を舞台に猫と本が人を繋ぐ心温まる連作譚。

迷う人々が新たな一歩を踏み出す、優しさと再生の物語。待望のシリーズ続編。

新宿御苑前のシェア型書店〈フレール〉。

如才ないオーナーの悠と、幼馴染のクールなバーテンダーの啓一。

性格も仕事も対照的な二人が、愛らしい猫たちと共に迎えるのは、人生の「雨宿り」に訪れる人々。

夢を諦めた絵本作家や、孤独に沈む老店主――。

本と猫が、止まっていた時間と失いかけた絆を再び繋いでいく。

あなたの心にも柔らかな光を灯す、シェア型書店エンターテインメント第2弾！

特典情報

協力書店限定で、「ショップ風・棚主登録カード（読了ログ付き）」をプレゼント！

詳細は下記URLよりご確認ください。

▼https://kotonohabunko.jp/spcont/2603_tokuten/

※配布状況、配布時期に関しては店舗により異なる場合がございます。

※特典の有無については店舗にてお問い合わせください。

一足先に作品のゲラを読んでいただいた方の感想を公開！

◎レビュアー

あなたには特別な本はありますか？ 本との出会いも、猫との出会いも一期一会です。

出会ったときにこの本だ、この猫だ、と縁を感じるのだと思います。きっとこの本も誰かの特別な一冊となり、どこかの棚に置かれるのかもしれません。

本が人と人を繋ぎ、優しい気持ちの輪が広がり、本の可能性を感じる素敵な一冊でした。

（『NetGalley』に寄せられたレビューより）

著者情報

小説：佐鳥理（さとり・さとり）

東京都在住。新宿の街で暮らしていた期間は、人生の半分以上にわたる。都内のシェア型書店で、“棚主”をはじめて3年半が経過、「この本が、あなたとの縁を結ぶものになりますように」と願いながら今も奮闘中。今作はこの時の経験が活かされている。第2回、第3回宮古島文学賞佳作、単書には『紅茶と猫と魔法のスープ』『書棚の本と猫日和』（ことのは文庫）などがある。

イラスト：わみず

イラストレーター。装画を中心に手掛けている。

写真を切り取ったかのような、淡い日常風景を得意とする。

『紅茶と猫と魔法のスープ』でも装画を担当している。

好評発売中！

新宿の片隅にあるシェア型書店『フレール』を舞台に、本で知り合った棚主たちが贈る短編集。日常にちょっとした勇気がもらえます！

書棚の本と猫日和

著：佐鳥理/イラスト：わみず

価格：781円（本体710円＋税10％）

ISBN：9784867166444

https://kotonohabunko.jp/detail/shodananeko/

流行に追われて自分を見失った美容師、訳あって本をお金に換えたい就活生、人を知るために本を読み込むバーテンダー、作品を読まれることを恐れるアマチュア作家、同居する孫と娘の不仲に心を悩ませる老婦人……。

新宿の片隅にある看板猫のいるシェア型書店『フレール』を舞台に巻き起こる“棚主”たちの物語。

本との出会い、そしてそこから始まる人の縁が、抱えていた悩みや苦労を知らず知らずのうちに浄化していく――。

読めば本への想いで満たされるシェア型書店エンターテインメント！

保護猫と暮らす紅茶のお仕事経験アリの著者が紡ぐ、キッチンカーを舞台に年の差コンビが贈る、猫×お仕事のハートフル・ストーリー！

紅茶と猫と魔法のスープ

著：佐鳥理/イラスト：わみず

価格：781円（本体710円＋税10％）

ISBN：9784867165065

https://kotonohabunko.jp/detail/kouchaneko/

観光バス会社の空きスペースで紅茶専門のキッチンカー〈シュシュ〉を営む川澄汐里。

勤めていた紅茶専門店が閉店し、独立してみたものの売上目標達成にはほど遠い毎日。そんなある日、オニオングラタンスープで人気のキッチンカー〈グラタ〉を営む美野要の飼っていた猫が行方不明だということを知る。

〈グラタ〉の人気に引け目を感じていた汐里は、今まで彼とまともに口をきいてこなかったが、実はその猫を偶然見かけていて――。

猫でつながる人の縁。キッチンカーを舞台に年の差コンビの贈るハートフル・エンターテイメント！

ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。

累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。

ことのは文庫公式サイト：https://kotonohabunko.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/kotonoha_mm

Instagram：https://www.instagram.com/kotonohabunko/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kotonoha_mm

Facebook：https://www.facebook.com/kotonohaMM2

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

公式YouTubeチャンネルでは、ことのは文庫や清水晴木『さよならの向う側』、木爾チレン『夏の匂いがする』などの作品紹介動画を公開中！

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

【お問い合せ先】

info@kotonohabunko.jp