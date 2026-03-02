レスポートサックから、新カプセルコレクション「Urban Essence」が登場。第一弾となる“At Avenue”は、3/4(水)発売。

株式会社 レスポートサック ジャパンUrban Essence 2026Spring

ニューヨーク発バッグブランド LeSportsac（レスポートサック） から、2026年3月4日（水）に新たなカプセルコレクション 「Urban Essence（アーバンエッセンス）」 がデビューいたします。

Urban Essence（アーバンエッセンス）は、移動が多く、様々なシーンを行き来するニューヨークの“都市”生活を背景に、LeSportsacのアイデンティティーである軽量さと実用性をベースにミニマルで洗練されたデザインへと再解釈したカプセルコレクションです。

デビューコレクションとなる第一弾「At Avenue」は、ニューヨークの通勤シーンから着想を得て誕生しました。バックパック、ビッグトート、ミニボストン、ポーチチャームの4スタイルを、エクリュとブラックの2色で展開し、全8SKUを揃えます。

At Avenue Backpack

At Avenue BackpackAt Avenue Backpack

スリムなシルエットですっきりと持てるバックパック。ファスナーは最下部まで開き、中身が見やすく取り出しやすいデザインです。ノートPCやタブレットを収納できるクッションスリーブ付き。ハンドル部分にシンセティックレザーを使用し上品な印象をプラス。ゴールドパーツが洗練された雰囲気を演出します。

At Avenue Backpack H43×W26×D15cm \27,500

At Avenue Tote

At Avenue ToteAt Avenue Tote

A4サイズやノートPCが余裕をもって収納できる舟形のビッグトート。ショルダーストラップ付きで手持ち、肩掛け、クロスボディの３Wayでお持ちいただけます。通勤はもちろん、出張や旅行、ジム通いなど多様なシーンで活躍します。

At Avenue Tote H31×W34×D21cm \29,150

At Avenue Charm H10×W13cm \5,940

At Avenue Boston

At Avenue BostonAt Avenue Boston

At Avenue Boston H16×W26×D10cm \19,800

At Avenue Charm H10×W13cm \5,940

At Avenue Charm

At Avenue Charm

ゴールドチェーンストラップのきらめきが、さりげない女性らしさと高級感を演出するポーチチャーム。バッグに着けてアレンジをお楽しみいただけます。リップやイヤホンなど小物を入れるのにも便利なサイズ感です。

At Avenue Charm H10×W13cm 各\5,940

【コレクション概要】

コレクション名：Urban Essence At Avenue

特集ページURL

https://shop.lesportsac.co.jp/Page/Topic/us_aa

発売日：2026年3月4日(水)発売

＜展開店舗＞

全国レスポートサック店舗、レスポートサック公式オンラインストア、各オンラインストア

Drawing Numbers NEWoMan新宿、NEWoMan横浜

ELLE SHOP